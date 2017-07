LEPA BRENA OTKRILA KOLIKO ČESTO ONA I SUPRUG VODE LJUBAV: ‘Onaj ‘ko ugrabi dva puta, taj je srećković’

Lepa Brena i Boba Živojinović imaju ljubavnu priču staru preko 30 godina, a Brena je nedavno otkrila koliko često ovih dana vode ljubav.

Iako ne priča često o svojem intimnom životu, Brena se odlučila povjeriti i rekla da vodi ljubav kad god ulovi slobodan dan: ‘Pa kakav seks, nije to na izvol’te. To kad imaš slobodan dan možeš da planiraš, a to je, znači, jednom tjedno. Ko ugrabi dva puta, taj je srečković’, rekla je Brena, a prenosi Blic.

Folk pjevačica nedavno demantirala da ima rak, a sa smiješkom se osvrnula na nedavni pad na nastupu u Knjaževcu. Čini se da su Brena i Boba još uvijek aktivni, iako je njihova ljubavna priča počela 1986. kada je ona bila najveća balkanska zvijezda, a on harao teniskim terenima.