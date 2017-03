KOBNO JUTRO U VOJARNI: Napokon otkriveni detalji tragične smrti Pinkija (19) iz filma ‘Rane’

Pinki je preminuo kada je imao 19 godina, a njegova je majka tek nedavno skupila snage i pročitala kako je zapravo njen sin ostao bez života.

Mladi srpski glumac Dušan Pekić publici je postao poznat nakon što je utjelovio Pinkija u kultnom filmu Rane, no mnogi ne znaju njegovu tragičnu priču.

Pekić je preminuo 2000. godine, u dobi od samo 19 godina, tijekom služenja vojnog roka. Njegova majka Milunka Tasić tek je prije nekoliko dana smogla snage i pročitala nalaz obdukcije te otkrila kako je ostala bez sina.

“Bio je u Kraljevu u vojsci, prethodnog dana je bila zakletva. Pretjerao je s pićem. Kada smo se rastali, otišao je s prijateljem do susjednog grada i nastavili su piti. Vratili su se oko ponoći u vojarnu, a kada je oficir ujutro budio vojnike, Dušana je ostavio spavati. Uvijek se teško budio”, otkrila je Tasić za srpski Mondo.



Nekoliko trenutaka kasnije, netko iz vojarne je čuo neobično krkljanje i shvatio da se Pekić guši. No, kada je pomoć stigla, već je bilo kasno.

“U obdukcijskom nalazu piše da je smrt nastupila uslijed gušenja, zbog udisanja želučanog sadržaja. Nakon 18 godina sam se usudila pročitati taj nalaz”, kaže Dušanova majka.

Nesretan splet okolnosti

Tasć kaže da nikoga ne krivi za smrt svoga sina.

“Nesretan je to splet okolnosti. Živio je brzo i kratko, ali ispunjeno. Bio je spreman sa svima sve dijeliti, odjeću, hranu. Kada nisu imali kamo, dovodio ih je kući da prespavaju. On je bio milostiv, zato još valjda opstaje u srcima mnogih, a to je korak do vječnosti”, zaključila je Dušanova majka.

Priznala je da dugo nije imala hrabrosti pogledati film po kojem mnogi pamte njenog sina.

“Kada sam prvi put to uspjela, htjela sam biti sama. I živ je, i nije. Kako da ga pomilujem po licu, kada čujem njegov glas… Danima poslije toga nisam izlazila među ljude”, ispričala je.

Film Rane Srđana Dragojevića prati sudbinu dvojice dječaka iz Novog Beograda, Pinkija i Švabe, koji završavaju u svijetu kriminala. Švabu je glumio Milan Marić koji je kasnije otkrio da su on i Pekić bili vrlo dobri prijatelji te se zajedno zabavljali.

Pekiću je uloga u Ranama bila prva i posljednja, a on je maštao da će jednog dana upisati glumačku akademiju. Rane mnogi pamte po tome što je na hrvatskoj premijeri prikazan s titlovima.