JAVNO SE POKAJAO NA TELEVIZIJI: Slavni glumac istukao najseksi premijera

Slavni glumac javno je priznao da je u mladosti istukao kanadskog premijera.

Zvijezda ‘Prijatelja’ Matthew Perry, koji je glumio Chandlera Binga, priznao je u emisiji Jimmyja Kimmela da je u petom razredu osnovne škole istukao kanadskog premijera Justina Trudeaua.

“Nekoliko sam godina stariji od njega. Imam jednu priču u vezi njega kojom se ne ponosim… Moj prijatelj Chris Murray, koji je također išao u peti razred u Kanadi, podsjetio me da sam istukao Justina Trudeaua”, priznao je glumac voditelju.



Priznao je da se ne sjeća razloga zašto je to učinio. “Mislim da je bio bolji u nekom sportu od nas, pa sam to napravio iz čiste ljubomore. Mislim da je bio jedini klinac u školi kojeg smo mi mogli istući”, rekao je Perry i dodao: “Ne hvalim se time. To je bilo grozno i ja sam bio glupo dijete. Sram me zbog toga. Ne želim uopće o tome razmišljati.”