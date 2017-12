HANA HADŽIAVDAGIĆ DIGLA PRAŠINU OBJAVOM NA FACEBOOKU: Evo zašto bi na večeru pozvala ‘Alju, Franju i Slobu’

Još jedan predivan ispunjen dan iza mene, još jedno divno snimanje i fotka koja me "bacila" u razmišljanje. Život, šta je život? Samo jedan čaroban ples koji se nikada ne odvija po strogim pravilima, već krivuda kao potočić u prirodi. Fantastična igra dana i noći, ljubičastih boja nove bundice @gossip.fashion.zagreb , radosti i tuge, mira i zabave, hladnog i toplog…Crno ili bijelo govori vam da u svakoj tami možete pronaći zvijezdu, a u svakoj tuzi – zračak sreće ali isto tako znamo da ništa nije u potpunosti crno ili u potpunosti bijelo…Nekada je ljubičasto!⚪️⚫️ Sve moramo uzimati s rezervom, prosuđivati pametno, vjerovati dozirano ali kako? Kako kada moje srce nosim kao na pladnju za sve dobre ljude koje sretnem…Neki ljudi ti stanu na cipele pa im bude žao. Neki ljudi ti pregaze srce, a da ne primijete❤️ Grozno zar ne? Koliko samo razočarenja strpah u ovu vreću uspomena, koliko lijepih i ružnih trenutaka, koliko izdaja, koliko osmijeha…ipak onog ljepšeg radije se sjećam. Gledam na život kao na dečju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja. A danas biti pošten je kao biti glup🙈 Ali nema veze, čist obraz je ono najvažnije što imam, kao i obećanje. Takva sam, možda pravedna u pogrešnom vremenu. Robin Hudica današnjice😂 Ipak samo tako mogu da gazim kroz rijeku nekada duboku, nekada mutnu, nekada me nosi s lahkoćom, a nekada me razbija o korito ali me nosi, a ja plivam, gazim, ne predajem se. Živjeti nije uvijek ugodno ali je zanimljivo, život se ne mijenja on prolazi. Naše je da gulimo tu glavicu luka, skidamo ljusku po ljusku i ponekad zaplačemo…ništa strašno, manje ćemo piškiti😂 Važno je ustrajati i ostati #OpetNajljepši dušom i srcem❤️ ________________________________________________________________#Sunglasses @ghetaldus.optika.bih (@ghetaldus.optika 🕶) #Hair @opium_hairstudio by @hairbyivakrstanovic 💇🏻‍♀️ #Photo @glennblau 📸 #Croatia #Paris #London #Milano #NewYork #Moscow #Berlin #Belgrade #Barcelona #Europe #travelblogger #FashionWeek #fashionlover #fashionblogger #fashionist #fashionart #fashionstyle #fashionable #traveller #style #stylish #love #smile #worldwide #influencer #DušmaniŠicŠic

