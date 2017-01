FANOVI NE MOGU VJEROVATI VLASTITIM OČIMA: ‘Kendall Jenner nema nogu!?’

Kylie Jenner je na fotografijama s afterpartyja nakon Zlatnih globusa privlačila pozornost velikim ožiljkom na bedru, a sada je pod povećalom njezina sestra Kendall i to zato što na jednoj fotografiji nema nogu.

Društvene je mreže preplavila fotografija na kojoj se najmlađe članice klana Kardashian-Jenner, Kylie i Kendall, grle s prijateljicom Hailey Baldwin, a na kojoj Victorijina anđelica (barem naizgled) nema jednu nogu.

#LastNightsParty with #haileybaldwin #kyliejenner #kendalljenner @instylemagazine #GoldenGlobes afterparty #instyleglobes #instyle #legsoup A photo posted by Kevin Tachman (@kevintachman) on Jan 9, 2017 at 11:29am PST

To je jako zbunilo brojne obožavatelje mladog modela, pa su se počeli pitati gdje joj je noga.

“Kendall Jenner nema nogu?” i “Gdje je Kendall noga?” samo su neka od pitanja.

One dovitljivije to je, pak, jako zabavilo. Noga joj je zapravo pokrivena haljina, no zbog čudnog materijala i položaja to nije lako vidljivo.