DOMAĆA GLUMICA ŠOKIRALA OBOŽAVATELJE: Minusi i ljetne haljinice koštali su je zdravlja

Kada u pet godina odradiš 4 velike TV serije, (oko 600 epizoda) snimaš po minusima u ljetnim haljinicama i promrznes, (ne znam ni sama vise koliko puta) onda to danas izgleda evo ovako. 😔 Moje tijelo vise ne podnosi hladnocu! Ljeto, molim te dodji nam brzo! #tijeloumorno🤦🏻‍♀️🙆🏻😔😔🙏

A photo posted by Ornela Vistica (@ornelavistica) on Feb 5, 2017 at 2:08pm PST