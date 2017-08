ĐOLETOVA KĆI OBRUŠILA SE NA NJEGOVE ‘PRAVE FANOVE’: ‘E, žao mi je što je došlo do toga…’

Beba Balašević na Facebooku se obratila fanovima svojeg oca i objasnila što se točno događa s micanjem njegovih pjesama s YouTube kanala.

Beba je u statusu objasnila da je Đole potpisao ugovor s firmom koja se bavi zaštitom autorskih prava i posebno se obratila onim fanovima koji su protiv toga. Njima je poručila da je njezin otac rasprodavao koncerte i prije YouTubea, a da njih nitko ne tjera niti da ga slušaju niti da ga ne slušaju.

Njezin status objavljen na Facebooku možete pročitati ovdje:

‘E, zao mi je sto je došlo do toga da se ove stvari moraju objašnjavati… ali ajde…



Sigurna sam da mnogima ipak ne, a još sam sigurnija da onima koji su sada puni uvreda i loših reci ne vredi ni objašnjavati ali kažem opet: ajde…

Od kada postoji YouTube svako ko je hteo da okači tatinu pjesmu, okačio je. I u redu…

Neki su na tome (posto vidim da se uporno pominje zarada) i zarađivali, neki nisu hteli…

OK…

Dakle vise od deceniju, kačeni su Djoletovi čitavi koncerti, audio zapisi ‘Kalendara mog detinjstva’, pesme, itd…

E, ali vidite, skoro tri decenije pre YouTube-a, tata je imao i koncerte, i ploče i publiku…

Zamislite? Po deset koncerata u Sava Centru a bez videa na YouTube-u…

Hm…

Idemo dalje…

Kao i svaki danas prisutan autor na internetu, i tata je ušao u proces uređivanja i zaštite digitalnog prostora.

To je jednostavno (ne mogu da nađem bolju reč) normalno.

Zarada?

Đoletovim pravim fanovima ne treba objašnjavati da to nije ni motiv, ni izvor finansiranja naše porodice niti posla, tako da vi Pravi Fanovi, izvinite.

Potpisali smo ugovor sa firmom koja se time bavi…

Uključiti na oficijelni kanal spotove fanova (sto je bila naša želja do trenutka kad nas neki od YouTube-ra nisu jednostavno iskulirali) rečeno nam je da to predstavlja komplikaciju…

Prvo, mi ne znamo kakve su sve slike i fotografije korištene u spotovima i pre svega ČIJE SU, jer i slike i fotke su autorsko delo i mi ne želimo bez dozvole da ih koristimo.

Drugo, uzeti VASE spotove i koristiti na svom kanalu je upravo ono sto nekako nije u redu…

Da zaključimo…

Polako ćemo:

Pesme je napisao tata.

Njegova je odluka što će s njima.

On nekako misli da svo njegovo autorsko naslijeđe treba da naslijede njegove unuke i njegova deca.

Hm, opet…

Kao sto je i vasa odluka da sada vređate njega, moju majku, mene i da budete razočarani i uvređeni.

Niko vas ne tera ni da slušate ni da ne slušate bilo koga…sigurna sam da ovo nisam morala ni da vam govorim :)’