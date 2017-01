DOBRO SU MU SE NARUGALI: Dwayne ‘The Rock’ Johnson izvukao deblji kraj na dodjeli People’s Choice Awards

Među nagrađenima su bili Johhny Depp, Britney Spears, Dwayne The Rock Johnson, Fifth Harmony, Blake Lively i Kevin Hart, a rekord je oborila Ellen DeGeneres odnijevši kući tri kipića.

Sinoćnja 43. dodjela People’s Choise Awards bila je prepuna smijeha, a ulogu glavnih zabavljača imali su Dwayne Johnson i Kevin Hart.

Johnny Depp je bio vrlo polaskan titulom Omiljene filmske ikone te je zahvalio publici što je bila uz njega u godini u kojoj mu je preminula majka te mu je propao brak s Amber Heard.





“Došao sam ovamo iz jednog razloga, a to ste vi. Ljudi koji su u lošim i dobrim vremenima vjerovali u mene. Hvala vam”, rekao je glumac u svom govoru.

Hart je, pak, u svom govoru vrijeđao svog kolegu iz filma Central Intelligence, slavnog The Rocka.

“Hvala svima s kojima sam surađivao. Osim The Rocka, on mi nije nimalo pomogao”, rekao je Hart, a publika i Johnson su puknuli od smijeha.

“On šteti mom talentu koji je sve manji otkad je ušao u moj život”, dodao je Hart, na što mu je Johnson pokazao srednji prst.

The Rock je čitavu večer bio ‘na tapeti’. Osim Hartove šale, u publici ga je dočekala još jedna. Naime, na jednoj je stolici ‘sjedio’ kamen s tetovažavama kakve je imao Dwayneov lik u animiranom filmu Vaiana.

Najnagrađivanija zvijezda bila je Ellen DeGeneres koja je odnijela čak tri nagrade: za omiljeni glas u animiranim filmovima, za omiljenu voditeljicu dnevnog programa i omiljenu komičarsku suradnju. Time je oborila rekord People’s Choice Awardsa.

Lista dobitnika:

Omiljeni film: Finding Dory

Omiljeni glumac: Tom Hanks

Omiljeni glumica: Jennifer Lawrence

Omiljeni akcijski film: Deadpool

Omiljena drama: Me Before You

Omiljeni triler: The Girl on the Train

Omiljena filmska ikona: Johnny Depp

Omiljena voditeljica: Ellen DeGeneres

Omiljeni izvođač: Justin Timberlake

Omiljena izvođačica: Britney Spears

Omiljena pjesma: Can’t Stop the Feeling/Justin Timberlake

Popis svih dobitnika pogledajte OVDJE.