‘DIJETE TE SE BOJI’: Bivša supruga optužuje slavnog pjevača da je udarao njihova sina

Pravna bitka bivših supružnika i dalje se nastavlja…

Popularnog pjevača Robina Thickea, kojeg svi uglavnom pamte po njegovom megapopularnom hitu ‘Blurred Lines’, bivša supruga Paula Patton optužuje da je udarao njihova šestogodišnjeg sina Juliana, stoji u najnovijim dokumentima predanima sudu.

Bivši supružnici vode sudsku bitku, a kako piše TMZ, sin popularnog pjevača priznao je svojoj učiteljici da ga je otac znao često ‘nalupati’ po stražnjici, ali i udariti. Škola je o tome obavijestila socijalne službe, a Paula Patton zabranila je svome suprugu da viđa sina.

U sudskim dokumentima stoji njezina izjava: “Dijete se boji svog oca.” 41-godišnja glumica također je zatražila da se Thickeu dopusti viđanje djeteta jedino ako će se ono odvijati pod nadzorom. Sukladno tome, pjevač sina sada viđa samo utorkom, petkom i subotom navečer.

Thicke optužbe o nasilju odlučno odbacuje te tvrdi da je sina znao lupiti po guzi samo u rijetkim situacijama i to onda kada bi to bilo jedino rješenje, te da bi to uvijek učinio vrlo blago. Također je dodao da je to bio dio kažnjavanja i discipliniranja, s kojim se složila i njegova bivša supruga.

Strani mediji šuškaju da se Paula ovime osvećuje svom bivšem suprugu jer ju nije pozvao na sprovod svog oca, koji je nedavno preminuo od posljedica srčanog udara.

“Paula se nije slagala s mojim ocem i često je imala negativne komentare na njegov račun. Zbog toga nije bila dobrodošla na njegov sprovod”, izjavio je pjevač na sudu.