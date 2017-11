CHUCK IZ ‘TRAČERICE’ OPTUŽEN ZA SILOVANJE: ‘Probudila sam se, a Ed je bio na meni i gurao prste u mene’

Silovanje se, tvrdi glumica, dogodilo prije tri godine. Odmah je rekla prijatelju što se dogodilo, no on joj je savjetovao da šuti kako joj glumčevi ljudi ne bi uništili karijeru.

Glumica Kristina Cohen je optužila glumca Eda Westwicka, najpoznatijeg po ulozi Chucka Bassa u popularnoj seriji Tračerica, da ju je prije tri godine silovao u svom domu.

Cohen (27) je u objavi na Facebooku opisala što se dogodilo.

“Kratko sam hodala s producentom koji je bio prijatelj s Edom Westwickom. On me doveo u Edov dom, gdje sam ga i upoznala. Htjela sam otići kada je Ed predložio ‘da se svi po*ebemo’. Ali, producent nije želio da se Ed osjeća glupo što odlazimo. Ed je inzistirao da ostanemo na večeri. Rekla sam da sam umorna i željela ići kako bih pobjegla iz te neugodne situacije. Ed je predložio da odrijemam u gostinjskoj sobi. Producent je rekao da ćemo ostati još dvadesetak minuta kako bismo izgladili situaciju i da onda idemo.



Legla sam u gostinjsku sobu i zaspala. Probudio me Ed koji je bio na meni, gurajući prste u mene. Rekla sam mu da prestane, ali bio je jači od mene. Borila sam se koliko god sam mogla, a on me primio za lice i tresao me govoreći mi da me želi poje*ati. Bila sam paralizirana, prestrašena, Nisam mogla govoriti ni micati se. Držao me i silovao me”, napisala je Cohen.

Glumca nije prijavila, kaže, jer joj je tako savjetovao spomenuti producent.

“Rekao mi je da sam bila aktivni sudionik i da ne smijem ništa reći jer će me Edovi ljudi uništiti. Rekao mi je da nema šanse da stvorim karijeru ako budem ‘ona djevojka’ koja hoda uokolo i govori da me Ed silovao. Vjerovala sam mu. Nisam željela biti ‘ta djevojka'”, ispričala je Cohen.

Da napokon progovori su je potaknule ispovijesti žena koje su u posljednje vrijeme progovorile o seksualnom napastovanju od moćnih muškaraca u filmskoj industriji, kao što je Harvey Weinstein.

“Sada shvaćam da moćni muškarci vrebaju žene i da se ova taktika jako često provodi u našoj industriji, kao i u mnogim drugima”, napisala je Cohen.

Gadi joj se, kaže, što muškarci poput njenog silovatelja dobivaju javno poštovanje.

“Kad će to završiti? Muškarci poput Eda koriste svoju slavu i moć kako bi silovali i zastrašivali, a onda nastavljaju dobivati počasti. Nadam se da će moja priča pomoći drugima da shvate da nisu sami i da nisu oni krivi, kao što su meni pomogle priče drugih muškaraca i žena”, zaključila je mlada glumica.