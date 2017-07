BUJNA LUCIJA ZADALA KONAČNI NOKAUT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: ‘Ljubomorne duše mogu da 💋ovu moju 🍑’

Moram priznati da sam se zadnjih dana bas dobro zabavila. 😂👌 Ljudi moji, ovo vam je sam dokaz – tko pod drugim jamu kopa – sam u nju pada! 🥇🙈…pazite sto radite i kako se odnosite prema drugima jer se vijesti sire brzinom munje a povjerenje se vraca jako sporo i tesko. Covjek bi pomislio da stariji ljudi to znaju ipak bolje od mene. 🤔 Balkan je ovih dana iz vise razloga pokazao svoju jacinu, srdacnost a i koliko nas ima normalnih, zdravih i jedinstvenih! 🤗💯 Ono sto Vam ja mogu reci jest da mogu i trebam prvo kao covjek potom kao zena a bome i kao javna osoba odgovarati za iskljucivo svoje postupke u ovom slucaju a to je da sam vas naucila kako rijec 'HVALA' ljude moze izbaciti iz takta a najljepsa je rijec na svijetu.✨Uvijek svemu odgovarajte s ljubavlju i kako su vas roditelji naucili a mene su ovako!♥️ Voljeti sebe nije dar koji je svima dan pa se neki za njega moraju posebno truditi, a tu sam ja! JER SVI SMO JEDNAKI! 💪💪 Ljubomorne duse mogu da 💋ovu moju 🍑 koja s ponosom koraca svijetom, hahhahahha! Svoju karijeru i nastup smatram glasom svih vas/nas zajedno i ako vec imam tu priliku onda mjestu glume nema niti u nekom malom kutku. Nema tog proizvoda kojeg u ovom poslu mozes ispromovirati i maljati ljudima oci kada ono sto istinski jesi uvijek dodje na vidjelo. 👀A ako se 'slava' dobiva putem iskljucivo promoviranja proizvoda takva mi niti ne treba. 🐣 Budite onakvi kakve sam vas ucila – svoji. Nesavrseno – prirodno – istinski – svoji! ♥️ Za mene ste savrseni! 💋🙋👑 Ovo nije pisano radi ikakvih losih i ruznih komentara te istu nikako ne podrzavam vec da budete jos svjesniji, bolji i da ucite iz tudjih gresaka.📚 🔛GIVE LOVE TO RECEIVE LOVE🔛 • • • If you want to collaborate with me, send me dm. • #modeling #love #style #bodypositive #seaside #croatia #lucijalugomer #modelo #beautiful #beautycomesfromwithin #instastyle #styling #fashionable #curvy #curves #photoshooting #ashleygraham #bikini #modellife #curvymodel #fashionblogger #fullfigured #plussizemodel #photoshoot #newface #selfesteem #confidence #followforfollow

