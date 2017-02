BITKA ZA ZDRAVLJE SE NASTAVLJA: Bliski prijatelj otkrio – Kanye West izgubio je pamćenje?!

Bliski prijatelj slavnog repera otkrio je da se Kanye trenutno oporavlja od gubitka pamćenja.

Bliski prijatelj slavnog repera Kanyea Westa, Malik Yusef, otkrio je da se slavni pjevač oporavlja od gubitka pamćenja, piše Huffington Post.

“Bio sam kod njega u kući. Sjedio sam s njim oko šest, sedam sati. Jednostavno smo pričali o njegovom zdravlju i oporavku. Njegovo se sjećanje vraća. Da, sjećanje mu se vraća, što je super”, rekao je dugogodišnji Kanyeov prijatelj i suradnik.

NE IZGLEDA KAO PRIJE: Kanye West viđen po prvi puta u javnosti nakon živčanog sloma



Njih su dvojica radili zajedno na albumu ‘The Life of Pablo’, koji je nominiran za Grammy. Yusef je otkrio da reper trenutno ‘ne radi’, već se fokusirao na svoje zdravlje.

“Samo se oporavlja. Provodi vrijeme sa svojom obitelji. Saint raste i hoda i igra se, pa mu to daje snagu”, rekao je Yusef.

Pjevač se nije pojavio na ovogodišnjoj dodjeli Grammy nagrada, već je u to vrijeme u New Yorku pripremao svoju modnu reviju. Nedavno je doživio živčani slom te završio u bolnici, no sada se ipak oporavio te je čak pronašao vremena za romantičnu proslavu Dana zaljubljenih sa svojom voljenom suprugom Kim Kardashian.