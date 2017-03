BILA JE TEMA MOKRIH SNOVA CIJELE BIVŠE JUGOSLAVIJE: Pogledajte kako danas izgleda nekad najseksipilnija pekarica

Scena iz filma Varljivo leto ’68 mnogima je ostala urezana u sjećanje, a Štimac je često govorio da mu smeta što je čitav film ostao upamćen po tome što je kolegici mijesio grudi.

“Zvala se sasvim obično – Jagodinka Simonović. Mirisala je na svježe tijesto, slane perece i pekarski kvasac” – tim riječima Slavko Štimac opisuje najseksipilniju pekaricu u filmu Varljivo ljeto ’68.

I dok je Jagodinka bila česta tema mokrih snova brojnih tinejdžera bivše države, o glumici koja ju je utjelovila malo se zna.





Dragana Varagić imala je 27 godina kada je glumila Jagodinku. Devedesetih je godina otišla iz Srbije u Kanadu, piše Blic.

“U Kanadi sam radila kao glumica, ali sam poslije magisterija počela i režirati, producirati i predavati na fakultetu. Neke kazališne kritike koje sam dobila u Torontu puno su bolje od kritika koje sam dobila u Beogradu. Ponosna sam na puno stvari koje sam ondje napravila. Samo četiri tjedna nakon dolaska u Kanadu dobila sam prvu ulogu”, ispričala je Varagić.

Prije četiri se godine vratila u Beograd, a u emisiji Svoj na svome s Nenadom Milenkovićem je progovorila o ulozi koja ju je upisala u povijest.

“Bilo mi je to simpatično i drago i to je preslatka uloga tople provincijalke koja se snalazi u gradu, ali previše mi je to sada. Moj život je otišao 30 godina unaprijed i mogu pričati o njoj ali to je uvijek ista priča, a mene zanima ono što me čeka, a ne ono što je iza mene”, rekla je glumica.

Prisjetite se najpoznatije scene iz filma: