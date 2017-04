VEDRAN ZAVRŠIO U SUZAMA NAKON JEDNOG TELEFONSKOG POZIVA: ‘Izgubio sam se u osjećajima’

Kandidate je dočekao novi zadatak, Veliki izazov – guranje bala sijena, kako bi osvojili imunitet.

Plavi tim bio je taj koji je prvi stigao do cilja i time osvojio imunitet. „Uvijek idemo taktikom da najjači ostaju pri kraju“, objasnio je ponosno Darjan. Posljednja u nizu u Plavom timu, koja je gurala balu sijena, bila je Ana, kojom su kandidati bili vrlo zadovoljni i na koju su bili ponosni s obzirom da je vrlo brzo dovela svoj tim do cilja. „Ana je to izgurala super! Ona je jedna snažna žena, vidjeli smo da imamo tu prednost i naravno da smo se veselili. Također mi je jako drago zbog Gabi jer ona skuplja imunitete“, objašnjava Leonardo.

Umjesto klasičnog treninga, Sanja i Mario htjeli su provjeriti koliko su kandidati naučili, ali i kako će se snaći jednom kad napuste njihov strog režim. Ovakav trening i kod jednog i kod drugog tima izazvao je lavinu smijeha, a Hana i Gabi preuzele su ulogu trenera i previše se uživjele. Nakon njihovog treninga, Plavi i Crveni timovi jedva čekaju svoje prave trenere – Sanju i Marija.

Iako kandidati u kući nemaju komunikaciju s vanjskim svijetom, Vedrana je dočekalo iznenađenje. Naime, dok su Krolo i Vedran pričali, u jednom je trenutku zazvonio mobitel. Bio je to Vedranov brat, koji mu je rekao da se uskoro ženi. Na Vedranovom licu miješali su se uzbuđenje i veselje, te nije mogao sakriti suze radosnice zbog brata. „Izgubio sam se s osjećajima kada mi je rekao da se ženi“, kazao je Vedran.

Osim Vedranovog iznenađenja, šokirana je bila i Sanja. Vaganju je pristupio Plavi tim, koji je osvojio imunitet. Prvi na redu bio je Krolo, kojem je vaga pokazala da je dobio 4,2 na kilaži. Dok je Darjan izgubio 2,9 kilograma, Gabi je izgubila 3,1 kilogram, Ana je dobila 0,4 kilograma, a Leonardo 3, 8 kilograma. „Namjerno sam se prije vaganja napio vode jer moramo napraviti preokret! Sad smo imali pravu priliku jer smo dobili imunitet“, otkrio je ponosno Leonardo, koji je prije vaganja na silu popio četiri litre vode.

Što kandidate čeka sutra i hoće li Plavi tim osmisliti novu taktiku, ne propustite doznati u novoj emisiji ‘Život na vagi’, sutra od 20 sati na RTL-u.