‘U NEKIM LJUDIMA JEDNOSTAVNO VIDIŠ ZLO’: Tin opleo po Sanji, kuharski show postaje prava drama

Nakon što su jučerašnji dan na setu showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!” obilježile trzavice i svađe među natjecateljima, kandidati su uoči večerašnjeg duela titana ipak malo primirili strasti. Svi osim Tina, koji je opleo po Sanji i jasno i glasno rekao sve što joj zamjera.

“Ja nekako ljude osjećam. Ne znam to objasniti, jednostavno mi ne pašu. Pogotovo nakon svega što se dogodilo proteklih dana”, kazao je Tin koji je razočaran Sanjinim ponašanjem i misli da je se Željko boji. “Kao da mu je mama i istući će ga oklagijom”, dodao je Tin koji je članici svog tima zamjerio i to što jučer nije nabavila dovoljno namirnica za ostatak tima, a onda je obilazila radne jedinice i uzimala od drugih sve što je njoj nedostajalo.





Prigovorio joj je i zbog načina na koji se ponaša kada je u duelu. „Kad ulazi u taj duel ulazi kao da je osvojila Vukovar“, zaključio je Tin čije je komentare u studiju čula i Sanja. „Baš sam dovršavala jelo i čujem sa strane nekakve komentare nezgodne mlađih članova našeg tima. Tako me rastužilo, baš mi je teško došlo. Jer svako kuhanje, ako sam ikome pomogla, onda su to bili Ana i Tin“, kazala je Sanja koju su pogodile njegove riječ, no to je sigurno neće omesti u večerašnjem sukobu titana u kojem će se ona i Zdravko, treći put, boriti protiv Kristijana i Martina.

Hoće li Sanja i Zdravko uloviti treću sreću ili će Istrijani još jednom odnijeti pobjedu u sukobu titana, doznajte večeras u 21.30 na RTL-u.