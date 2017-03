TV PREPORUKA ZA VIKEND: Na domaćim televizijama kreću dva nova showa A-strana i Super ljudi

SUBOTA, HRT1, 10.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Uvijek otvoreni

Kad se sestri Gladys pokvari perilica za rublje, Arkwright je pokuša namamiti u svoj dom nudeći joj svoju staru perilicu. Ona ustraje u tome da si on kupi najnoviji skupi model. Škrti trgovac mora birati između strasti i napada na novčanik, a za njega je to nezgodna dilema.

SUBOTA, HRT3, 14.35, ZATVORSKA MELODRAMA, Kriminalni kodeks

Javni tužilac Mark Brady (W. Huston) pred sobom ima slučaj Roberta Grahama (P. Holmes) optuženog za ubojstvo čovjeka koji je uznemiravao njegovu djevojku. Proces završi desetogodišnjom zatvorskom kaznom. U međuvremenu Brady nije uspio u utrci za guvernera pa se stoga prijavio za upravitelja zatvora gdje služe kaznu Graham i mnogi koje je tamo poslao. Kao novi upravitelj pokušat će se sprijateljiti s Grahamom…



Ovaj rani zvučni film Howarda Hawksa temelji se na kazališnom komadu Martina Flavina, za čiju su adaptaciju i scenarij za Oscara nominirani Fred Niblo, Jr . i Seton I. Miller.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, SHOW, Super ljudi

U novom showu natječu se ljudi s nevjerojatnim intelektualnim i fizičkim sposobnostima. Njihove vještine su impresivne, sposobnosti koje imaju ostavljaju bez riječi i izazivaju divljenje. No ipak, zadaci koji ih čekaju nisu nimalo laki i zahtijevaju apsolutnu koncentraciju. Natjecatelji će pokazati nezamislivu memoriju, fleksibilnost tijela, savršen sluh i mnoge druge “nadljudske” sposobnosti. O njihovoj izvrsnosti odlučivat će žiri i publika u studiju. Četveročlani žiri čine glumica Anđelka Prpić, redatelj, glumac i glazbenik Branko Đurić Đuro, kantautor i glazbeni producent Zrinko Tutić te neurokirurg Vuk Aleksić, dok je voditelj showa crnogorski glumac Momčilo Otašević.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABAVNO-GLAZBENA EMISIJA, A-strana

Voditelji Duško Ćurlić i Ivan Vukušić ugostit će poznata imena hrvatske glazbene scene koja će gledatelje provesti kroz svoje najbolje i najdraže pjesme, ispričati svoju povijest te se prisjetiti važnih glazbenih opusa hrvatske zabavne glazbe, pop-glazbe i rock-glazbe. Bit će to dobro ugođena večer ispunjena hrvatskom antologijskom glazbom, a sve uz pratnju naših vrhunskih glazbenika.

Osim hrvatskih glazbenih zvijezda u emisiji će nastupiti i sudionici popularne HRT-ove emisije The Voice – Najljepši glas Hrvatske. Poznati po sjajnim glasovima, u emisiji će, na svoj način, izvoditi neke od najljepših pjesama iz hrvatske glazbene produkcije. Pokušat će starijoj i mlađoj publici predstaviti i približiti pjesme uspješnih hrvatskih autora i izvođača, a bit će tu i neočekivanih dueta i zanimljivih glazbenih suradnja.

Kako spaja iskusne glazbenike i predstavnike novije generacije, osim A-strane, emisija će imati i svoju B-stranu. Duško Ćurlić će tako na svoj način zastupati A-stranu, a Ivan Vukušić B-stranu, koju predstavljaju mlade glazbene snage i društvene mreže.

Glazbene teme emisije bit će posvećene glazbenim sastavima, vokalima, autorima, festivalima i glazbenim suradnjama. U prvoj emisiji, koja je posvećena glazbenim sastavima, gledatelji Hrvatske radiotelevizije bit će u dobrome društvu Akija Rahimovskoga, Davora Gopca, Pere Galića, Ivana Pike Stančića te još devetnaest vrhunskih glazbenika.

SUBOTA, HRT2, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Nestali u 60 sekundi

Mladi lopov Kip Raines (G. Ribisi) kriv je što je policija otkrila tajnu garažu bande kradljivaca automobila, zbog čega će opasnom šefu bande Calitriju (C. Eccleston) propasti važan posao. Calitri zarobi Kipa i šalje poruku njegovom starijem bratu Randallu zvanom Memphis (N. Cage), legendarnom kradljivcu automobila koji je prije šest godina “otišao u mirovinu”, da bratov život može spasiti samo tako da u roku od jedne noći ukrade pedeset automobila i isporuči mu ih. Memphis nema izbora te okuplja svoju staru bandu vrhunskih kradljivaca i mehaničara, no na tragu mu je iskusni policijski detektiv Castlebeck (D. Lindo).

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI SF FILM, Terminator: Genysis

Kad vođa otpora protiv strojeva John Connor (Jason Clarke) pošalje narednika Kylea Reesea (Jay Courtney) u 1984. godinu da zaštiti Saru Connor (Emilia Clarke) i spasi budućnost, neočekivani razvoj događaja dovest će do oštećenja protoka vremena. Narednik Reese sada se nalazi u novoj i nepoznatoj verziji prošlosti u kojoj nailazi na neočekivane saveznike poput novog terminatora Zaštitnika (Arnold Schwarzenegger) i opasne nove neprijatelje, a dobiva i novu misiju – resetirati budućnost!

SUBOTA, HRT2, 21.55, DOKUMENTARNI FILM, Ja sam Ali

Dokumentarni film redateljice Clare Lewins donosi nevjerojatnu priču o životu Muhammada Alija i njegovu usponu od skromnog dječaka do jednog od najpoznatijih ljudi na planetu. Ovo je priča iz perspektive ljudi koji su mu bili najbliži, a film ne prikazuje Alija samo kao boksača nego i daje uvid u njegov privatni život te ga upoznajemo kao oca, muža, brata, prijatelja i čovjeka spremnog braniti svoja uvjerenja. Film pokušavati dati odgovor na pitanje zašto je Ali bio toliko poseban i kako je jedan čovjek istodobno mogao izazvati toliko ljubavi i bijesa.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Sahara

Avanturist i bivši američki marinac Dirk Pitt (Matthew McConaughey) sa svojim šaljivim kompanjonom Alom Giordinom (Steve Zahn) kreće u pustolovinu života, u potragu za ratnim brodom imena Brod smrti koji datira iz vremena Građanskog rata. Brod je plovio rijekom Niger i prevozio tajni teret koji je sada izgubljen negdje u pustinji zapadne Afrike. Dvojici avanturista pridruži se briljantna i prelijepa znanstvenica zaposlena u Ujedinjenim narodima, doktorica Eva Rojas (Penélope Cruz), koju progoni okrutni diktator. Ona vjeruje da je skriveno blago zapravo velika opasnost za sve.

SUBOTA, HRT3, 22.10, DRAMA, Ricky

Katie, radnica zaposlena na traci u kemijskoj industriji, upozna kolegu Paca. Između njih dvoje se rodi strast i ljubav te se ubrzo Paco preseli k njoj i njezinoj sedmogodišnjoj kćeri Lise. Katie zatrudni i rodi dječaka Rickyja. Vrlo zahtjevna beba koja neprekidno plače iscrpljuje majku, a i cijelu obitelj, što dovodi bračnih razmirica. No Ricky nije samo plačljiva beba, Ricky je zaista posebna beba.

SUBOTA, HRT1, 22.15, AKCIJSKA DRAMA, G.I. Jane

Nezadovoljna brojem i položajem žena u američkoj vojsci, osobito u elitnim postrojbama specijalnih jedinica i marinaca, demokratska senatorica Lillian DeHaven (A. Bancroft) se unatoč neslaganju mornaričkog tajnika Hayesa (D. von Bargen) uspije izboriti za pokušaj uključivanja djevojaka u vojne postrojbe. Njezin izbor padne na mladu poručnicu Jordan O´Neil (D. Moore), energičnu i svojeglavu pripadnicu mornaričke obavještajne službe, koja uz protivljenje svog dečka, časnika Roycea (J. Beghe), pristane biti prva koja će proći izuzetno zahtjevnu tromjesečnu obuku u mornaričkoj bazi Catalano na Floridi. Jordan ubrzo shvati da u krugu vojarne neće imati tretman jednak onom ostalih vojnika, da će na vlastitoj koži osjetiti dvostruke standarde vojne hijrarhije, ali i da će vođa obuke, John James Urgayle (V. Mortensen), prema njoj biti osobito nemilosrdan i agresivan. Odlučivši svima dokazati da je sposobna i spremna jednako kao i njezine muške kolege, među kojima su i kadeti Cortez (D. Vadim), McCool (M. Chestnut) i Slovnik (J. Caviezel), Jordan ni ne sluti da će se osim s arogantnim Urgayleom morati suočiti i s političkim igrama, kao i prevrtljivošću svog dečka Roycea.

SUBOTA, NOVA TV, 23.50, AKCIJSKI FILM, Nema predaje 2

Četiri borca različitog porijekla zajedno treniraju kod bivše zvijezde mješovitih borilačkih vještina. Kako vrijeme prolazi, sve je jasnije da će se boriti između sebe kao i sa izdajicom u svojim redovima.

NEDJELJA, HRT1, 14.00, TALK SHOW, Nedjeljom u dva

Gost emisije Nedjeljom u dva je predsjednik SDP-a Davor Bernardić. Komentirat će aktualne teme: lokalne izbore, stanje u SDP-u te ocijeniti rad Plenkovićeve Vlade.

NEDJELJA, NOVA TV, 14.00, PUSTOLOVNI FILM, Moj prijatelj Willy 2

Prije dvije godine dječak Jesse (Jason James Richter) pomogao je kitu Willyju da se domogne slobode. Jesse uživa u životu sa svojim posvojiteljima kada im se pridružuje njegov polubrat Elvis (Francis Capra) nakon smrti njihove majke. Na izletu za vrijeme praznika Jesse ponovno susretne Willyja, te svoga prijatelja Indijanca Randolpha (August Shellenberg). Između Jessea i Randolphove unuke Nadine (Mary Kate Shellhardt) razvija se nježna ljubav. Odjednom potonuli naftni tanker počinje ugrožavati kitove.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, SF FILM, Djeca Svemira

Izvanzemaljska inteligencija pojavi se na plaži u blizini središta gdje se testiraju rakete. Telepatski uspostavi vezu s djecom znanstvenika koji planiraju nuklearni rat i pomaže djeci da blokiraju rakete i onemoguće eventualni rat.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Umri muški 5: Dobar dan za umiranje

Visokopozicionirani korumpirani ruski oficir Viktor Chagarin (Sergei Kolesnikov) planira inkriminirati bivšeg milijardera Yurija Komarova (Sebastian Koch), koji je razotkrio ilegalne aktivnosti ruske vlade, u namještanom sudskom procesu ukoliko ovaj ne preda tajne dokumente koji dokazuju krivicu Chagarina. U međuvremenu, Jack McClane (Jai Courtney) je uhićen nakon pokušaja atentata. Uspije se dogovoriti s ruskim vlastima za manju zatvorsku kaznu ukoliko bude svjedočio protiv Komarova. Istovremeno, John McClane (Bruce Willis), koji nije u kontaktu sa svojim sinom već godinama, doznaje za njegove probleme te putuje u Rusiju.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, RATNA DRAMA, Full Metal Jacket

Godina je 1968. Mladi vojnici prolaze izrazito tešku obuku kod nemilosrdnog poručnika Hartmana (L. Ermey), a među njima se ističu Joker (M. Modine), Animal Mother (A. Baldwin), Eightball (D. Harewood) i Cowboy (A. Howard), a najviše nespretni i senzibilni Pyle (Vincent D’Onofrio) koji postaje predmet Hartmanovih iživljavanja…

Po nekima najbolji ratni film ikada snimljen, zapravo antiratna drama, bio je nominiran za Oscara za najbolji adaptirani scenarij, baš kao i za BAFTA-u, Zlatni globus i mnoge druge nagrade, a dobitnik je nagrada Boston Society of Film Critics, David di Donatello, Kinema Junpo te nagrade London Critics Circle.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DRAMA, Živi i mrtvi

Dvije paralelne priče akcijskog ratnog filma “Živi i mrtvi” odvijaju se u istom bosanskom kraju u vremenskom odmaku od pola stoljeća. Dvije priče, dva rata, djed Martin, domobran iz 40-ih i njegov unuk Tomo iz HVO-a 90-ih godina. Prva priča prati početak hrvatsko-bošnjačkog sukoba, a druga je smještena u vrijeme Drugog svjetskog rata. U oba slučaja hrvatski vojnici moraju prijeći kroz opasne bosanske šume, preko ukletog Grobnog polja, mjesta na kojem živi susreću mrtve…

Film je na 54. festivalu igranog filma u Puli 2007. dobio osam Zlatnih arena.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

U ovoj epizodi showa vidjet ćemo pobjednicu Miu Anočić Valentić u ulozi pjevačice grupe Black Eyed Peas, Marija Rotha kao pjevača grupe Guns’n’Roses, a Ivana Mišerić otpjevat će pjesmu grupe Ottawan, dok će Dalibor nastupiti kao pjevač grupe Prljavo kazalište. Posebno će zanimljiva biti transformacija Daniela Bilića koji će se transformirati u kolegicu Nives Celzijus, dok ćemo Nives gledati u liku Zvonka Bogdana. Ana Gruica postat će Katty Perry, a Bojana Jambrošića na gljivi je zadesio duet Jacquesa i Doris.

NEDJELJA, HRT3, 20.30, VESTERN, Karavane se bore

Za vrijeme Američkog građanskog rata trebalo je opskrbljivati frontu kod Mississippija. Željeznica još nije bila sagrađena te su karavane s opskrbom morale prolaziti kroz indijanska područja. Indijanska su plemena s neprijateljstvom dočekala prolazak bijelih ljudi kroz njihov teritorij. Hrabri Clint Belmet predvodi karavanu kroz opasna područja, a kao i u svim Greyevim pričama i ovdje se rađa romantična epizoda.

NEDJELJA, HRT2, 22.00, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Princ Aethelwulf upada u briljantnu taktičku zamku Vikinga; Ecbert pak kuje vlastite planove.

NEDJELJA, HRT1, 22.15, KOMEDIJA, Razarajući Harry

Koliko god imao uspjeha sa svojim rado čitanim romanima, pisac Harry Block (W. Allen) nema uspjeha u odnosima s ljudima. Zbog njegove ga posljednje knjige bivša šurjakinja Lucy (J. Davis) doslovce želi ubiti jer je Harry ponovno opisao ljude i događaje iz svoje okoline promijenivši im u priči tek imena. Nije samo Lucy bijesna na njega. Harry iza sebe ima tri propala braka i dvostruko više psihoterapeuta, dok mu je veza s lijepom Fay (E. Shue) neslavno propala jer se ona odlučila udati za njegova prijatelja Larryja (B. Crystal). Utješno je da ga bivši fakultet želi nagraditi, ali mu se i to iznenada iskomplicira. Tako da Larry otme vlastitog sina i na put povede prostitutku Cookie (H. Goodman).

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dok nas jackpot ne rastavi

Jack Fuller (Ashton Kutcher) nije u stanju vezati se za jednu djevojku, a one mu redovito predbacuju da zbog toga nije poželjan partner. Zaposlen je kod svog oca (Treat Williams), koji drži trgovinu namještaja, i uglavnom ništa ne radi, štoviše – potajno gleda sportske kanale na televiziji. Joy McNally (Cameron Diaz) mlada je i uspješna žena koja radi na njujorškoj burzi. Zaručena je za šarmera Masona (Jason Sudeikis), kojem je i podredila svoj život. Gotovo istovremeno, Fuller odluči otpustiti sina, a Mason raskine zaruke s Joy. Jack i Joy odluče otići u Vegas, a igra sudbine ih spoji u lasvegaškom hotelu kada kompjuterskom greškom dobiju apartman koju moraju podijeliti.

NEDJELJA, RTL TV, 00.00, HOROR, Wolfman

Godina je 1891. U šumama Blackmoora zvijer je napala i do smrti izmasakrirala Bena Talbota (Simon Merrells). Talbotova zaručnica Gwen Conliffe (Emily Blunt) javlja njegovom bratu Lawrencu (Benicio del Toro) za tragediju te se on, inače shakespearovski glumac, vraća na obiteljsko imanje na kojem ga čeka otac John (Anthony Hopkins). U lokalnom pubu puk raspravlja o mučkoj smrti Bena i krivnju svaljuje na Rome, čiji se kamp nalazi nedaleko grada. No neki se sjećaju sličnog masakra, otprije nekoliko desetljeća kada je vukodlak harao mjestom. Iste večeri u obiteljskom domu Lawrence se prisjeća majke Solane (Christina Contes), koja je počinila samoubojstvo kada je on bio dječak, te oca, koji je nijemo stajao pored majčinog tijela. Trauma, prouzročena smrću majke zauvijek je obilježila Lawrencea, koji je nakon viđenog užasa morao biti odveden u umobolnicu na liječenje.