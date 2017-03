TV PREPORUKA DANA: Uz novu dramsku seriju KBC tu je još i potresni dokumentarac Dva crnca na tjedan

HRT2, 13.20, OBITELJSKI VESTERN, Vječna snaga ljubavi

Clark (W. Brown), Ellen (J. Mond) i njihova kći Missy (M. Lily) mala su i sretna obitelj sa samo jednim problemom: novcem. Clark se zadužio u banci, no zbog suše, prihod je podbacio i bankar im prijeti oduzimanjem farme. Kako bi pripomogla, Ellen se, unatoč Clarkovu protivljenju, zapošljava u krojačkom salonu. Voli posao krojačice, a voli se i družiti s mladom udovicom Sarom (W. Geer). Ni Clarkovi roditelji, Irene (C. Ladd) i Lloyd (B. Boxleitner), nisu zadovoljni što Ellen mora raditi – u to je vrijeme to bila prilična sramota za muža. No sve to pada u drugi plan kad se Ellen razboli. Sarah, koja je prije posla u krojačnici radila kao primalja, prepoznaje da se radi o šarlahu, a šarlah je tada bila bolest od koje se umiralo. Jedini lijek bilo je čekanje.

NOVA TV, 14.35, DRAMSKA SERIJA, Gorski liječnik

Dr. Martin Gruber (Hans Sigl), koji je prije 15 godina napustio idilično selo Ellmau kako bi u New Yorku radio kao kirurg, želi svoju majku Elisabeth (Monika Baumgartner) iznenaditi kratkim posjetom povodom njezina rođendana. Međutim, Martina u zavičaju ne očekuje vesela proslava rođendana kakvu je očekivao: stigao je na pogreb Sonje, supruge njegova mlađeg brata Hansa (Heiko Ruprecht) koja je bila Martinova prva velika ljubav. Sonja je nastradala u prometnoj nesreći, a vozač koji ju je izazvao pobjegao je. I dok Martin tješi svoju nećakinju Lilli (Ronja Forcher) zbog tragičnog gubitka majke, stari gorski liječnik dr. Roman Melchinger (Siegfried Rauch) kuje vlastite planove. On mladog kirurga želi pridobiti za svoj plan da Martin preuzme njegovu ordinaciju. Za Martina takav korak ne dolazi u obzir, no dr. Melchinger ne predaje se lako, pa se pobrine se za to da Martina umjesto njega pozovu u dramatičnu akciju spašavanja u planini. Zajedno sa svojim bratom Hansom, koji je voditelj gorske službe spašavanja, Martin pomaže teško ozlijeđenom Peteru Meinradu (Timothy Peach). Kad dođe do komplikacija i pacijentov život nađe se u opasnosti, Martin ne smije čekati te mora upotrijebiti operativnu tehniku pri kojoj je u New Yorku samo asistirao. Nakon što cijela strka završi, dr. Gruber uputi se natrag u New York, kao što je i planirao. Međutim, u posljednji trenutak prije polaska pojavi se dr. Melchinger i ispriča mu nešto što će mu u potpunosti promijeniti život – Lillin otac nije Martinov mlađi brat Hans, već Martin!

HRT2, 14.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Dizajn interijera u rukama amatera

Dvadeset četvero dizajnera amatera koji uživaju u renoviranju i dekoriranju prostora natječu se u simpatičnoj seriji Dizajn interijera u rukama amatera.

U potrazi za najboljim amaterskim dizajnerima u Britaniji, u svakoj se epizodi sučeljava po troje natjecatelja kako bi uz skroman budžet što bolje preuredili zadanu prostoriju u nečijoj kući.

Svatko na raspolaganju ima 48 sati i 1000 funti da sucima pokaže i dokaže svoju snalažljivost i kreativnost u dizajnu interijera te ujedno zadovolje želje i potrebe kućevlasnika.

Po isteku 48 sati slijedi ocjenjivanje i proglašenje pobjednika, no zadatak time nije gotov. Nakon nekoliko krugova, dvoje najboljih odmjerit će snage u velikom finalu u kojem će imati nešto veći budžet i tri dana vremena za svoje projekte.

Hoće li dizajnom oduševiti suce? Hoće li se kućevlasnicima dopasti preuređene prostorije? Tko će biti pobjednik?

RTL TV, 19.20, DRAMSKA SERIJA, KBC

U RTL-ovom kliničko-bolničkom centru nema mjesta strahu jer u njemu rade hrabri liječnici i medicinski stručnjaci koji se svakodnevno susreću s neobičnim slučajevima, pronalaze lijek za nesvakidašnje bolesti i spašavaju unesrećene. Medicinski tim čine pravi stručnjaci, mladi i uspješni liječnici, glavne medicinske sestre s dugogodišnjim profesionalnim iskustvom, te sestre i bolničari. Natalija Ćurić, Alen Borić, Gordan Matijević, Marija Sarač, Marina Kralj, Katarina Pavlović i Ognjen Labaš šestero je doktora specijalizanata koji zbrinjavaju najugoroženije pacijente, koji dolaze na hitni prijem ‘KBC’-a. Njih tumače stvarni doktori, koji uistinu spašavaju živote drugih u domovima zdravlja, bolnicama, klinikama i bolničkim centrima diljem Hrvatske.

HRT1, 21.40, DOKUMENTARNI FILM, Dva crnca na tjedan

Neke su statistike zastrašujuće: u SAD-u mladi Afroamerikanac ima 21 puta više šansi da ga ubije policajac nego njegov bijeli vršnjak. Svakoga tjedna policajci će ubiti dvojicu crnaca. Što se to događa u SAD-u na relaciji afroamerička zajednica – policija? Vijesti o takvim događajima vraćaju ovu temu na naslovnice: neredi u Fergussonu (Missouri), protesti u New Yorku nakon gušenja i smrti Erica Garnera tijekom nasilnog uhićenja te tragična smrt dvanaestogodišnjeg dječaka Tamira Ricea kojega je ubila policija. Nakon svakog takvog događaja nameću se jedna te ista pitanja. Čemu takva nesrazmjerna uporaba sile? Što vlasti čine kako bi obuzdale nasilno ponašanje policije?

HRT1, 21.35, DOKUMENTARNI FILM, Šala nije na liniji

Dokumentarac govori o životu na najmanjim naseljenim hrvatskim otocima. Iako samo sat vremena brodske vožnje od Lošinja, Vele i Male Srakane otoci su bez trgovina, bez doktora, bez osigurane brodske veze, bez mladosti i bez groblja. Vele Srakane u najboljim su danima brojale čak 170 stanovnika. Danas na otoku živi tek njih 8, a samo 6 njih rođeno je na otoku. Nekoliko stotina metara od Velih udaljene su Male Srakane. Iako dijele istu sudbinu, njihova se priča u jednom “detalju” bitno razlikuje – već desetak godina Male Srakane nemaju domaćeg stanovništva. Ipak, danas na njima živi jedan hrvatsko-austrijski bračni par.

Prvi dio filma govori o životu otoka ljeti, u doba koje na gotovo sve otoke donosi život i budi nadu. No postavlja se pitanje je li to i u slučaju Srakana. Drugi dio prikazuje otoke u stvarnom svjetlu, kada svi njihovi problemi dolaze do potpunog izražaja.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Harlee i Wozniak osiguravaju još pojedinosti za veliki posao i upoznaju Donniejevog nevidljivog partnera, zapravo agenta Ureda za narkotike. Doznaju da je taj veliki posao pljačka blindiranog vozila. Wozniak se zainteresira za kolegu veterana iz marinaca, kojeg pod sumnjivim okolnostima sumnjiče za ubojstvo.

DOMA TV, 22.05, KRIMI SERIJA, Osumnjičeni

Kad Stroj izbaci broj hipnoterapeuta, tim otkriva da je on mnogo više od gospodara uma. U međuvremenu Carter prati staretinara čiji je posao povezan sa zločinačkom organizacijom HR.

Rat istražiteljskog tima i HR-a dolazi do usijanja kad Finch od Stroja odjednom dobije 38 brojeva. Otkriva da su svi povezani s nepoznatim igračem koji potiče rat između zločinačke organizacije i ruske mafije. U međuvremenu vidimo u Carteričinoj prošlosti oca njezina sina (u gostujućoj ulozi Laz Alonso).

HRT3, 22.15, SF HOROR, Invazija tjelokradica

Dr. Miles Bennell (K. McCarthy) vratio se raditi u svoj mali grad i otkrio da nekoliko njegovih pacijenata boluje od paranoje, tvrde da njihovi prijatelji i rođaci nisu oni pravi već varalice. Dr. Bennell sumnja u to osobito nakon razgovora s “varalicama”, jer oni znaju sve o svojim “žrtvama”. Međutim, i on počne sumnjati da se nešto neobično događa i odluči otkriti uzroke tih pojava…

Ovaj film Dona Siegela kritičari smatraju klasikom žanra i mnogi su ga iščitali kao političku alegoriju na aktualne događaje u pedesetima. Snimljen je i istoimeni remake 1978. u režiji Philipa Kaufmana.

NOVA TV, 23.35, AKCIJSKI FILM, Iznad zakona

Obučen u Aikidu, Nico Toscani (Seagal) radio je kao obavještajac CIA-e i vidio užasne stvari koje neće nikada zaboraviti. Sada radi kao policajac u Chicagu i vjeruje da se riješio prošlosti. No otkrit će crno tržište droge i oružja koje vodi okrutni obavještajac CIA-e kojeg se sjeća iz Vijetnama. Naređeno mu je da ne istražuje dalje, no on zna koliko to znači zla za njegov rodni grad te će smatrati da je došao trenutak da stavi sebe iznad zakona.

HRT1, 00.10, DRAMSKA SERIJA, Odvjetnička elita

Martha Costello sjajna je i strastvena braniteljica i već ima godinu dana staža kao krunska odvjetnica. Obranom siromašnih i potlačenih stekla je velik ugled i nikad nije imala toliko posla. I Clive Reader u međuvremenu je dobio krunski status: posvećuje se tužilaštvu. Svijet kaznenog odvjetništva je malen i dvoje parničara sve se češće suprotstavljaju u sudnici.

Život im se dodatno zapleće kad Clive Marthi prizna da je voli. Mogu li se njih dvoje napokon spojiti, ili će im posao ostati vječna zapreka?

Nova koordinatorica Harriet želi modernizirati odvjetnički ured Shoe Lane i u administrativnom i u kulturnom smislu. No voditelj ureda Billy negoduje na promjene. Njemu je Shoe Lane poput obitelji, a osobito se veže za ured kad dozna da je neizlječivo obolio od raka. Alan Cowdrey odlazi u suce, što znači da ured treba novog šefa. Za mjesto se natječu Martha, Clive i Caroline Warwick. No tko god dobije izbore, Shoe Lane će se bitno promijeniti. U Marthin se život vraća muškarac iz njezine prošlosti. No može li ostati profesionalna kad ga u Old Baileyju bude branila od optužbe za ubojstvo?