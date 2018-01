TV PREPORUKA DANA: Tjedan započinjemo povijesnom dramom Kraljevstvo nebesko i komedijom Volim nevolje

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Svadbena zvona

James (C. Russell) i Amy (T. Gillis) su zaručeni i trebaju se vjenčati za nekoliko tjedana. Amyna prijateljica Molly (D. McKellar), modna dizajnerica, već smišlja vjenčanu haljinu. No, iznenada se ustanovi da su Amyni roditelji doživjeli potpuni financijski krah zbog krivo uloženog novca i prijevare koju nisu mogli spriječiti. Amy je neutješna, jer je, kao bogata jedinica s Manhattana, nespremna na skromnu improviziranu varijantu, a James nije dovoljno bogat da financira vjenčanje za tristo uzvanika. No, on se sjeti da bi im mogao pomoći njegov najbolji prijatelj Nick (K. Smith), čiji otac ima veliku kuću izvan grada u kojoj živi sam od ženine smrti. Nick nevoljko pristaje, jer se ne slaže dobro s ocem, ali Molly oduševljeno pristaje osmisliti i urediti prostor, iako joj nije baš mila pomisao da će previše vremena provodi s umišljenim Nickom. Slučaj je htio da se Amy mora vratiti u grad, a James ju prati, pa Molly i Nick ostaju sami uređivati imanje.

RTL TV, 20.00, POVIJESNA DRAMA, Kraljevstvo nebesko

Kovača Baliana (Orlando Bloom) progoni smrt supruge koja je počinila samoubojstvo. Kada križar prođe kroz selo, ovaj se predstavi kao njegov otac i baron Godfrey od Ibelina (Liam Neeson) te traži od njega da pođe u Svetu Zemlju, no ovaj odbija. Svećenik u mjestu, Balianov polubrat, želi da ovaj otputuje jer želi njegovu imovinu pa mu otkriva da je njegovoj supruzi dao odrubiti glavu prije pokopa kako bi spriječio da se ona uzdigne u raj. Razljućen Balian ubija svećenika te bježi iz sela. Ubrzo se pridruži ocu, nadajući se da će dobiti oprost za sebe i svoju suprugu u Jeruzalemu. Vojnici koje je poslao biskup dolaze uhititi Baliana, no Godfrey odbija predati sina te je u borbi smrtno ranjen. Prije smrti Godfrey proglasi Baliana križarom te ovaj u pratnji pomoćnika Hospitalera (David Thewlis) odlazi u Jeruzalem.

HRT2. 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Memorijal Borisa Hanžekovića

“Hanžekovićev memorijal” priča je o najstarijoj sportskoj priredbi u Hrvatskoj. Natjecanje koje je 1951. počelo kao klupski dvoboj Mladosti i Dinama posljednjih je desetljeća izraslo u jedan od najboljih i najcjenjenijih atletskih mitinga na svijetu i, kako je to navedeno na početku filma, “jedan sasvim poseban atletski miting, drukčiji od svih ostalih”.

Dokumentarni film obuhvaća razdoblje od legendarne pobjede Borisa Hanžekovića nad Grkom Hristosom Mantikasom 1938. godine do današnjeg doba. U filmu govori više od 20 sudionika, od Luciana Sušnja i Đurđe Fočić Šourek, preko Asafe Powella, Dawn Harper Nelson, Davida Olivera, Blanke Vlašić i Sandre Perković do Ćire Blaževića.

Bogata arhivska građa pokriva mitinge od 50-ih godina prošlog stoljeća do prošlogodišnjeg ‘Hanžeka’, uključujući i neke od najvažnijih događaja u povijesti mitinga, poput rekorda Blanke Vlašić i Usaina Bolta te najznačajnijih utrka na 110 metara prepone, koje se trče u spomen na Borisa Hanžekovića.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Zagrebačke priče

Pogledat ćemo četiri kratka filma iz omnibusa Zagrebačke priče 1 i 2, i to: Mucica, Inkasator, Špansko kontinent i Žuti mjesec. Sve se priče bave zagrebačkom svakodnevicom.

Kratki film “Mucica” iz omnibusa Zagrebačke priče 2 osvojio je Zlatnu uljanicu na Danima hrvatskog filma 2013. To je komedija o roditeljskim strahovima kad im dijete prvi put samo krene u školu…

U Inkasatoru na vrata postarijeg bračnog para pozvoni crnac koji želi očitati brojilo. Je li on inkasator?

Kratki film Špansko kontinent progovara o muškom svijetu u kojem nema mjesta za žene…

U Žutom mjesecu Lana, mlada trudnica, otvara vrata novoj susjedi Mariji. Nakon ugodnog razgovora uz kavu Marija namjerava otići, ali Lana je moli da je ne ostavi samu…

“Žuti mjesec” je osvojio Srce Sarajeva za najbolji kratki film.

HRT2, 21.00, KRIMI KOMEDIJA, Volim nevolje

Srednjoškolski profesor prisustvuje sprovodu svog oca, a nakon sprovoda u torbu stavi mikrofilm i revolver i krene vlakom u Chicago. Na stanici mu neki mršavi čovjek ljubazno pokaže u kojem vagonu neće biti gužve. Pred Chicagom vlak izleti iz tračnica i u vagonu u kojem je profesor bio svi ljudi poginu. Peter Brackett (N. Nolte) je glasoviti kolumnist novina Chicago Chronicle kojeg zbog sitne pogreške na poslu urednik Matt Greenfield (R. Loggia) pošalje da napravi malu reportažu o nesreći, iako je to zadatak ispod njegove reputacije. Na mjestu nesreće pojavi se i lijepa Sabrina Peterson (J. Roberts), novinarka konkurentskih novina Chicago Globe. Brackett, poznat i kao veliki ženskar, pokuša je šarmirati, ali je ne shvaća ozbiljno kao novinarku. Sutradan se neugodno iznenadi kad vidi da je članak koji je objavio Chicago Globe mnogo bolji nego njegov. Vidi to i njegov urednik, a i Sabrina. Od tog trenutka njih se dvoje počnu natjecati svim dopuštenim i manje dopuštenim sredstvima u tome tko će napisati bolji članak o događaju, budući da Sabrina otkrije da se možda i nije radilo o nesreći. Netko će čak pokušati eliminirati i neželjena novinarska njuškala. A uza svu prividnu netrpeljivost, njih dvoje ne mogu pobjeći od činjenice da je Sabrina lijepa i privlačna, a Brackett ipak neodoljivo šarmantan.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Autsajder zmagal

Nenad Dančuo mnogima je poznat iz umjetničkih krugova, kao slikar, kipar, nagrađivani karikaturist, performer… Drugima pak kao jedan od najboljih hrvatskih skijaša, prije Ivice Kostelića, koji je 1972. neočekivano “zmagal” u veleslalomu, postavši državnim omladinskim prvakom ispred dotad favoriziranih Slovenaca. Kakve je sve uspone i padove doživljavao u svome životu, što ga je pokretalo te koju je obiteljsku tajnu saznao u svojoj 36. godini i je li “autsajder” u životu ipak zmagal, pogledajte u ovom dokumentarnom filmu.

KANAL FOX, 22.00, HOROR SERIJA, Virus

Serija o vampirskom virusu koji prijeti cijelom čovječanstvu bazirana je na istoimenoj trilogiji dvojice autora serije. Priča o bitci za čovječanstvo, započela je u međunarodnoj zračnoj luci John F. Kennedy. Činilo se kako će i ovaj let aviona kontrola leta rutinski odraditi, sve dok njegovo neočekivano slijetanje nije stvorilo pomutnju. Kada su shvatili da se nešto čudno događa, pozvali su renomiranog epidemiologa dr. Ephraima Goodweathera (Corey Stall) i njegov tim kako bi započeli istragu i ustanovili što se zapravo dogodilo. Stravičan prizor od 206 mrtvih i samo 4 preživjele osobe, Ephraima navodi na prvi zaključak da se radi o mogućoj epidemiji nalik na ebolu koja bi mogla postati velika prijetnja cijelom svijetu. Ali, kada dr. Ephraim i njegov tim otkriju čudna stvorenja koja počinju harati gradom i ubijati ljude, shvatit će da će morati započeti borbu s više neprijatelja.

DOMA TV, 22.45, AKCIJSKA SERIJA, Supergirl

Dvadesetčetverogodišnja Kara Zor-El, Supermanova bliska rođakinja koju je obitelj Danvers posvojila kad je u 12. godini otjerana s planeta Krypton, mora prihvatiti i naučiti koristiti supermoći koje je toliko dugo skrivala.

HRT2, 23.00, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Detektiv Carisi na tajnom je zadatku u azilu za beskućnike ne bi li otkrio je li jedan od korisnika, koji je registrirani seksualni prijestupnik, počinio niz silovanja.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI FILM, Odred smrti

Rasa izvanzemaljaca ostvarila je tajni kontakt sa SAD-om. Tijekom tih pregovora vlada i izvanzemaljci su postigli dogovor o razmjeni. Stigavši na Zemlju, izvanzemaljci ubrzo pokazuju koja je cijena postignutog dogovora. Naime, oni krenu skupljati ljudski DNK. Postavši svjesni svoje pogreške, članovi vlade pozivaju glavnog specijalnog agenta Marshalla Lawsona (Steven Seagal) i narede mu da se riješi prijetnje. Koristeći sve svoje vještine, agent započinje zadatak kojeg mu otežava i činjenica da javnost ne smije znati za postojanje izvanzemaljaca.

RTL TV, 23.15, KRIMI SERIJA, Blue Bloods

Serija prati njujoršku policiju i glavnog načelnika Franka Reaganoma (Tom Selleck), ratnog veterana, koji koristi svoje specifične taktike u rješavanju različitih slučajeva. Osim što je Frank već duže vrijeme udovac, izgubio je i sina policajca, koji je poginuo na dužnosti, stoga krug policajaca s kojima radi smatra svojom obitelji. S njim radi detektiv Danny (Donnie Wahlberg), zamjenica državnog odvjetnika Erin (Bridget Moynahan) i najmlađi sin Jamie (Will Estes), koji je tek postao policajac.

Ova se policijska obitelj u svakoj epizodi susreće s novim izazovima i slučajevima. Otmice, pljačke i ubojstva samo su dio slučajeva s kojima se svakodnevno susreću i koje zahvaljujući svojim vještinama i znanju, uspijevaju riješiti.

HRT3, 23.40, KOMEDIJA, Prvi na Mjesecu

Komedija na dokumentaran način o sovjetskom spuštanju na Mjesec tridesetih godina 20. stoljeća…

Redateljski debi Alekseju Fedorčenku priskrbio je nagrade na međunarodnim i domaćim filmskim festivalima, među ostalim u Veneciji je dobio nagradu Horizons 2005. Bio je to ujedno i prvi ruski film koji izmišljene događaje prikazuje kao dokumentarac.