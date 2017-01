TV PREPORUKA DANA: Nakon dvije pobjede, hrvatski rukometaši idu po još jednu i to protiv Bjelorusije

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zapleši sa mnom

Jack (A. McCarthy) radi u kompaniji Drewa Claytona (C. Gillett) i posao mu je da daje financijske savjete o unosnim investicijama. Sposoban je u svom poslu i šef ga cijeni. K tome, hoda s Claytonovom kćeri Demi (S. A. Mills), koja očekuje kako će je Jack uskoro zaprositi. Ona je lijepa, dobra i bogata, pa Jackov najbolji prijatelj ne razumije zašto Jack oklijeva. Bliži se Božić i tradicionalni božićni ples Claytonovih zaposlenika, na kojemu se plešu valcer, fokstrot, samba, rumba i mnogi drugi plesovi o kojima Jack nema pojma. Kad jedne večeri slučajno ugleda natpis “plešimo valcer”, uđe u plesnu dvoranu u kojoj učiteljica plesa Christine (M. Nolden) poučava svoje polaznike. Jack joj objasni da svakako mora naučiti bar valcer za tri tjedna. Na satove dolazi svaku drugu večer. Jedne večeri dozna kako Christininoj plesnoj dvorani, koja na istom mjestu postoji desetljećima, prijeti rušenje, jer je neki investitor na tom mjestu odlučio graditi. Christina potraži savjet od Jacka, a on shvati da je tu investiciju savjetovao on osobno.

RTL TV, 20.45, RUKOMET, SP: Hrvatska – Bjelorusija

Nakon pobjeda u prva dva susreta na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj protiv Saudijske Arabije i Mađarske, hrvatska muška rukometna reprezentacija ima novi izazov. On se zove – Bjelorusija. Dobra vijest za kauboje je ta što za Bjelorusiju neće igrati njihov najbolji igrač svih vremena Sergej Rutenka, koji se povukao u mirovinu. Hrvatska je kompletna u ovom sastavu. Svi igrači su bez ozlijeda i spremni, motivirani, vođeni gladom prema pobjedama i mladošću, dočekuju ovaj sraz u kojem je Hrvatska favorit.



HRT1, 20.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Stambeno pitanje: Deset godina jednog duga

Glava obitelji u čiji smo nekada luksuzni i elegantno uređeni dom ušli bio je ugledan zagrebački poduzetnik. No, jedan dug, jedno krivo poznanstvo i jedna pogrešna odluka pretvorit će se u obiteljsku tragediju i noćnu moru koja traje do danas. Oni nisu jedine žrtve – ulazimo u mračnu zonu kamatara, njihovih žrtava i sustava koji to šutke gleda.

HRT1, 20.45, TALK SHOW, Dva : jedan u gostima – Sandra Perković

Olimpijska, svjetska i europska prvakinja u bacanju diska Sandra Perković krajem prošle godine ponovno je izabrana za najbolju sportašicu Hrvatske prema izboru Hrvatskog olimpijskog odbora. Najbolja svjetska diskašica dvostruka je olimpijska pobjednica, zlatnu medalju osvojila je u Londonu 2012. i u Rio de Janeiru 2016. Prva je bacačica diska u povijesti koja je odnijela četiri zlata za redom, i to na europskim prvenstvima (Barcelona 2010., Helsinki 2012., Zürich 2014. i Amsterdam 2016.). Hrvatska rekorderka, na EP u Zürichu 16. kolovoza. 2014. postavila je novi hrvatski rekord u bacanju diska s rezultatom 71,08 m, što je ujedno i najbolji rezultat na svijetu od 1992. O sportskoj karijeri i velikim pobjedama vrhunske atletičarke puno znamo, ali malo o njezinim osobnim uspjesima i ciljevima – više o njima saznat ćemo u večerašnjoj epizodi.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Harlee Santos (Jennifer Lopez) karizmatična je samohrana majka i snalažljiva detektivka, članica detektivskog tima iz Brooklyna. Tim predvodi enigmatični poručnik Matt Wozniak (Ray Liotta) koji ih često navodi izvan granica zakona da bi mogli uspješno štititi svoju postaju i svoju zajednicu.

Pred timom je veliki ilegalni posao. FBI ulovi Harlee na djelu i okreće je protiv vlastitog tima. U novoj ulozi doušnice Harlee se trudi zaštititi svoju policijsku obitelj i izbjeći uhićenje da bi ostala s kćeri. Harlee se upušta u opasan “ples” s nadzornikom iz FBI-a specijalnim agentom Stahlom (Warren Kole), koji postaje nezdravo opsjednut njome. Vođa tima Wozniak pokreće sveopći lov na doušnika. Pritisak raste dok tim nastoji provoditi svoju vrstu ulične pravde pod budnim okom FBI-a.

FOX LIFE, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Kraljice vriska

Druga sezona počinje izlaskom triju prijateljica iz bolnice, nakon što ubojica prizna svoje zločine. Dekanica Kathy odlučuje kupiti bolnicu, te zapošljava doktore Brocka Holta (John Stamos) i Cassidyja Cascadea (Taylor Lautner), ali se i sažali nad tri prijateljice koje su protekle dvije godine provele živeći u bijedi i u zatvoru. U bolnici će se proučavati neki od najfascinantnijih i najbizarnijih medicinskih slučajeva, a novi misterij nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Pojava novog serijskog ubojice otkrit će tajne koje skriva ova bolnica, ali i skrivene prošlosti novih doktora koji, čini se, nisu toliko nevini kao što to na prvi pogled izgleda.

HRT2, 22.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Mućke

Ljubav je u zraku! Sviraju nostalgične pjesme, Božić je u Peckhamu. Del priprema mamac za zgodnu Heather. Rodney bi mogao dobiti šurjakinju samo kad ne bi bilo njezinog muža…

Derek Trotter svoje loše raspoloženje i samoću utapa u piću u pivnici Kobilja glava gdje upozna usamljenu Heather. Del, kao pravi džentlmen, odluči je otpratiti kući gdje nalazi njezina sina, ali ne i muža. On je prije 18 mjeseci otišao tražiti posao i više se nije vratio. Uskoro njihova ljubav procvjeta i on je odluči zaprositi. Ipak, na večeri uz svijeće ona odbije njegovu bračnu ponudu jer joj se muž vratio i radi kao Djed Božićnjak u jednom trgovačkom centru. Ona odluči mužu pružiti drugu priliku.

HRT3, 22.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prestani mi slamati srce

Chi-yan (Gao Yuanyuan) je slomljena jer je upravo prekinula s dečkom koji ima dijete s drugom. Ona se sviđa Seanu (Louis Koo), koji je poznaje tako što ima ured nasuprot njezinom. Tu je i arhitekt Kevin (D. Wu), koji je alkoholičar, ali pomaže Chi-yan nakon prekida. Obojica traže mjesto u njezinom životu, svaki na svoj način.

HRT2, 22.55, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Pred nama se 22 uzbudljive nove epizode 11. sezone ove izvrsne američke serije, u kojoj elitna FBI-eva ekipa forenzičkih psihologa analizira najizopačenije zločinačke umove u zemlji i pogađa njihov idući korak kako bi ih spriječili da ponovno napadnu.

Jedinica za biheviorističke analize traži serijskog ubojicu koji ostavlja prepoznatljiv znak na licu žrtava pri čemu im pomaže sposobna potencijalna nova članica tima dr. Tara Lewis.

Aisha Tyler pridružuje se stalnoj glumačkoj postavi u ulozi forenzičke psihologinje dr. Tare Lewis.

NOVA TV, 23.40, DRAMA, Granica

Među službenicima ureda za imigrante u Los Angelesu je i sredovječni Max Brogan (H. Ford), blag i susretljiv čovjek koji pravila svog posla pokušava uskladiti s načelima humanosti i pravednosti. Max se svakodnevno susreće s brojnim ilegalnim imigrantima koji se u Los Angelesu na različite načina pokušavaju domoći “zelene karte”, te si tako možda omogućiti bolji život. Među takvima su britanski Židov Gavin Kossef (J. Sturgess) i njegova prijateljica Claire Shepard (A. Eve), atraktivna australska glumica koju jednog dana automobilom zamalo pregazi granični službenik Cole Frankel (R. Liotta). Kad joj Frankel dobivanje “zelene karte” obeća u zamjenu za dva mjeseca seksualne veze, Claire pristane ne znajući da će se zbivanja ubrzo zakomplicirati. Frankel je oženjen energičnom Denise (A. Judd), odvjetnicom koja u poslu često brani ilegalne useljenike koje uhićuje njezin suprug. Tu su i mlada arapska studentica Taslima (Jahangir (S. Bishil), djevojka koja napravi ozbiljnu pogrešku kad u pozitivnom kontekstu opiše teroristički napad 11. rujna 2001. godine, te Azijat Yong Kim (J. Chon), dobrodušan momak koji će spletom okolnosti postati član ulične bande. Kad banda krene u pljačku jedne trgovine, Kim će se suočiti s Maxovim kolegom, podrijetlom Irancem Hamidom Baraherijem (C. Curtis).