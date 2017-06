TV PREPORUKA DANA: Jedna vatrena žena probudit će strast kod bivšeg plesača salse (Divlja salsa)

HRT2, 14.25, OBITELJSKA DRAMA, Tigrove oči

Za Davey Wexler (W. Holland), njezinu majku Gwen (A. J. Johnson) i mlađeg brata Jason očeva smrt bila je težak udarac, s kojim se svatko od njih nosio na svoj način, ali o tome nisu razgovarali. Gwen je pala u depresiju i više se nije mogla brinuti o djeci, pa su se svi troje na neko vrijeme preselili k njezinoj starijoj sestri Bitsy (C. Stevenson) u zabačeni Los Alamo.

Majka se potpuno prepustila utučenosti, Bitsy i njezin muž Walter imali su drugačiji način života od Gwenine obitelji, pa je Davey još teže podnosila što tata više nije živ. Lutajući sama planinom, upoznala je mladog Indijanca Martina (T. Means), koji je, istražujući korijene svoje obitelji, stekao životne mudrosti kakve mladi njegove dobi obično nemaju. Uz njega, Davey je postupno počela prihvaćati promjene u svojemu životu.

HRT1, 15.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mjesto pod suncem – Ostati ili otići

I Nathan i Georgina Spender od roditelja su naslijedili nešto novca i žele mudro uložiti u novi životni stil za sebe i svoga sedmogodišnjeg sina. Imaju sreće što dom u Leicestershireu mogu prodati i kupiti nešto manje, a ostat će im novca i za nekretninu u omiljenom im Lanzaroteu, kamo mogu odlaziti na odmor ili se s vremenom i preseliti.

DOMA TV, 18.20, REALITY SERIJA, Preživljavanje udvoje

Joe i Matt suočavaju se s kanjonima Visoke pustinje na području koje je Mattov dom posljednjih 20 godina: u južnoj Uti. Bez noževa i bilo kakvih modernih alata, pokušavaju preživjeti i pronaći spas na ovom okrutnom terenu koji je prikladniji za čegrtuše i pume.

HRT2, 18.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Bitange i princeze

Nakon što su u prvoj epizodi riješili problem stanovanja, Robi, Kazo, Irena i Lucija traže posao, a Teo je i žalostan i bijesan zbog toga što ga je supruga izbacila iz stana pod lažnom optužbom da ima ljubavnicu. Kazo naizgled uspijeva smiriti Tea i uvjeriti ga da je razgovor sa suprugom bolje rješenje od bacanja noževa, a Teo onda pomaže filmofilu Kazi pri dobivanju posla u videoteci gdje nabusitog Gazdu videoteke treba uvjeriti i u to da Luciji pruži još jednu šansu. Robi i Irena smatraju da su oni idealni kandidati za rad na najjačem od svih medija – televiziji. No, audicija za voditelje, koju vodi cinični i umorni Šef lokalne postaje Star TV, nije tako lagana kao što su njih dvoje očekivali. U međuvremenu se u gradu dogodilo ubojstvo i Kazo počne sumnjati da je njegov najbolji prijatelj umiješan u to. Teo ga svojim ponašanjem ne demantira, štoviše.

HRT3, 20.00, DRAMA, Vadžda

Vadžda je desetogodišnja djevojčica koja živi u predgrađu Rijada, glavnog grada Saudijske Arabije. Unatoč odrastanju u konzervativnoj sredini ona nosi traperice i tenisice, sluša rock i sanja o kupnji zelenog bicikla koji će joj omogućiti da se utrkuje s prijateljem Abdullahom. Stoga Vadžda odluči sama prikupiti novac. Njezina okolina ne odobrava da djevojčice voze bicikl pa joj ga majka odbija kupiti, no to neće spriječiti Vadždu da sama prikupi novac…

Prvi igrani film snimljen u Saudijskoj Arabiji, prvi je put prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, gdje ga je kritika prozvala velikim otkrićem i to najviše jer o strogom i zatvorenom društvu Saudijske Arabije progovara šarmantno i kroz neodoljiv lik mlade Vadžde. Redateljica suptilno, ne prikazujući svoje likove crno-bijelo, progovara o društvu željnom promjene.

RTL2, 20.20, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Tim vjeruje da je serijski ubojica, poznatiji kao „The Silencer“ opet na slobodi, kada saznaju da je zatvorenik pobjegao za vrijeme zatvorskog premještaja u Teksasu, nakon čega su pronađena tijela sa sašivenim ustima. U međuvremenu, agenti priređuju dobrodošlicu novom članu, specijalistici za jezik, Alex Blake (Jake Tripplehorn).

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Divlja salsa

S trinaest godina bio je britanski juniorski pobjednik u salsi. Na ulicama Londona doživio je zlostavljanje i to je uništilo njegovo samopouzdanje te život skrenulo drugim tokom. Odrasli Bruce Garrett (N. Frost) nije više u formi, ima viška kilograma i uglavnom žali sam sebe. Međutim, njegova nova šefica, veličanstvena, pametna i zabavna Amerikanka Julia (R. Jones), dala mu je nov poticaj u životu. Iako mu se čini nedostižna, mašta o njoj, a kad sazna da je njezina tajna strast ples, vraća se na plesni podij.

DISCOVERY CHANNEL, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Legenda o krokodilskom zlatu

Kopanje zlata u današnje vrijeme u najmanju je ruku teška profesija, no na otoku u blizini Papue Nove Gvineje, u jugoistočnoj Aziji, mještani se moraju nositi s vrlo neobičnim problemom. Kroz unutrašnjost otoka teče rijeka u kojoj se, osim jedne od najvećih neiskorištenih zlatnih rezervi na svijetu, nalaze i divlji krokodili koji su uzeli živote onih mještana koji su se usudili previše približiti obali. Da bi došli do golemog bogatstva koje se krije ispod riječne površine, mjesni su kopači angažirali ljude s dobrim poznavanjem rudarskih tehnika, dobrom opremom i znanjem o tome kako se nositi s riječnim bujicama. No hoće li njihovo iskustvo biti dovoljno za suočavanje s velikim i gladnim krokodilima koji brane svoj teritorij.

HRT1, 21.30, DOKUMENTARNI FILM, Moj Dubrovnik

Češki oskarovac Jiří Menzel snimio je za Dokumentarni program HTV-a poetski dokumentarac “Moj Dubrovnik”. Autor poznatih igranih filmskih komedija poput “Selo moje malo” svoj je dokumentarni prvijenac posvetio gradu u kojemu je 1982. postavio Hamleta i u kojemu se s velikim uspjehom igrao “Umišljeni bolesnik” na Dubrovačkim ljetnim igrama u njegovoj režiji.

Menzel je u teškim vremenima poslije Domovinskog rata promovirao hrvatski i dubrovački turizam, a u Dubrovniku je proveo mnoge lijepe trenutke. O njima i o svojoj ljubavi prema predivnom gradu i umjetnicima koje je ondje sreo ispovijeda se u svome vizualno zanimljivo koncipiranom dokumentarcu “Moj Dubrovnik”.

HRT1, 23.30, KOMEDIJA, Obitelj iz Orangea

Oni su dobri prijatelji i susjedi, David (H. Laurie) i Paige (C. Keener) Walling te Terry (O. Platt) i Cathy (A. Janney) Ostroff. Žive u predgrađu West Orange u New Jerseyju. Međutim, dugogodišnje prijateljstvo obitelji Walling i Ostroff došlo je na veliku kušnju kad se kući, nakon petogodišnjeg izbivanja, vratila rastrošna kći Nina Ostroff (L. Meester). Prekinula je sa zaručnikom i sada umjesto da svoj interes, na svekoliko zadovoljstvo, okrene prema uspješnom dečku iz susjedstva, Tobyju (A. Brody), nju više zanima David. Kad se otkrije njihova veza, promjene dotaknu svačiji život.

NOVA TV, 23.55, KRIMI FILM, Samaritanac

Nakon 20 godina u zatvoru, Foley (Samuel L. Jackson) odlučio je definitivno završiti sa životom varalice. Kad upozna prekrasnu mladu Iris (Ruth Negga), mogućnost novog početka čini se izglednom a tada se pojavljuje Ethan (Luke Kirby), sin Foleyjeva nekadašnjeg partnera, koji je smislio lukav plan velike prevare, ali za to mu je potrebna Foleyjeva pomoć. No Ethan ima i neke druge namjere.