TV PREPORUKA DANA: Ekskluzivne premijere dvije nove serije Na tuđem kauču i Male laži

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Bračna kapelica

Sarah Robertson (E. Vaugier) je darovita fotografkinja, no njezina velika samostalna izložba ne dobiva osobito dobre kritike. Istodobno, prekida vezu s dečkom. Ništa joj ne ide od ruke. Posjećuje mamu, no ni ondje ne nalazi mir: majka kao da je izgubljena u vlastitome neredu, tri godine nakon muževe smrti još nije počela normalno živjeti, bavi se raznim hobijima i sve ih brzo napušta, zapustila se, ne izlazi. Osim toga majčina roditeljska kuća, u kojoj je i Sarah provodila sretne dane s bakom i djedom, bit će srušena i na tom mjestu sagradit će nešto novo. Nagovara majku da odu u njezin rodni gradić i spriječe rušenje kuće. Pomoć traže kod odvjetnika i gradskog savjetnika Rogera Watersa (M. Deklin). Za razliku od ozbiljne Sare, Roger je razbarušen, neposredan i namjerno “neprofesionalan”, što Jeanine (S. Long) puno bolje razumije nego njezina kći. Jeanine zapaža još nešto čega Sarah nije svjesna: da se Rogeru sviđa Sarah i da je on vrlo privlačan mladi čovjek. Ma kako bio nonšalantan, Roger im profesionalno ukazuje na najbolje rješenje: najlakši način da se spasi kuću jest dokazati da je kapelica koja se nalazi u neposrednoj blizini povijesni spomenik.

RTL TV, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjam ženu

Ava Karabatić, farmaceutska tehničarka, profesorica latinskog i talijanskog jezika te spisateljica, i njezin tata Ivica, odlučili su se upustiti u avanturu života, u specijalnoj emisiji ‘Mijenjam ženu’, koja će se na RTL-u emitirati ponedjeljak i utorak od 20.10 sati.

Ava i Ivica odlučili su se za ovaj ‘pothvat’ ne bi li, ako kažu, iskusili toplinu obiteljskog doma, koji, kako vele, nemaju. Stoga će se Ava zamijeniti sa ženom poznatog srpskog folk pjevača Đanija Trajkovića, Slađanom, koja radi kao odgajateljica u vrtiću. I dok će ona vrijeme provoditi u Beogradu, Ivici će Slađana doći u goste te već na početku dobiti slom živaca kada vidi tko će 10 dana lijegati u krevet kraj njezinog Đanija.

Ava će preuzeti brigu i o pjevačevim nasljednicima Marku (19), Milošu (17) i Sofiji (11), šetati im psa ali i zaplakati.

Iako Zadranka inače nije baš sramežljiva, Đani ju je uspio i neugodno iznenaditi pustivši na televiziji erotski film, a njezine reakcije bile su neprocjenjive!

HBO, 20.40, DRAMSKA SERIJA, Male laži

U mirnom primorskom gradu Montereyu u Kaliforniji ništa nije kao što se čini. Brižne mame, uspješni muževi, preslatka djeca, predivne kuće: kakve su sve laži spremni izreći kako se njihov savršeni svijet ne bi raspao?

Ispričana s gledišta triju majki – Madeline, Celeste i Jane – serija „Male laži“ gradi sliku grada progonjenog glasinama i razdvojenog na imućne i neimućne u kojoj na vidjelo izlaze sukobi, tajne i izdaje koji kompromitiraju odnose između muževa i žena, roditelja i djece, prijatelja i susjeda.

HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Stambeno pitanje: Kad Novi ostari

Vodimo vas u vrijeme kada je poduzet jedan od najvećih građevinskih pothvata u Hrvatskoj: izgradnja stanova za 250.000 ljudi. Novi Zagreb građen je tada prema najmodernijim urbanističkim standardima. Bilo je to vrijeme strogih urbanističkih normi i to je naselje sve do danas nosilo neugodnu etiketu spavaonice, naselja bez duše i ulica bez imena. No s iskustvom novogradnje novijeg datuma i perspektivom standarda stanogradnje u tranzicijskom dobu čini se da slika tih betonskih naselja više nije ista. Usporedimo!

DOMA TV, 20.45, KRIMI SERIJA, Mentalist

Patrick Jane u zatvoru je zbog ubojstva svojeg neprijatelja te mora dokazati da je čovjek kojeg je ubio doista neuhvatljivi serijski ubojica Crveni John (BRADLEY WHITFORD u gostujućoj ulozi). U međuvremenu Lisbonica inzistira na tome da Van Peltica potraži stručnu pomoć nakon smrti svoga zaručnika detektiva Craiga O’Laughlina u prvome nastavku četvrte sezone.

HBO, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Na tuđem kauču

Radnja je djelomično nadahnuta Holmesovim osobnim iskustvima u stand-up komediji a prati nadobudnog komičara Petea (Holmes) koji otkrije da ga supruga Jessica (Lauren Lapkus) vara, što ga prisiljava da se preseli u New York kako bi slijedio svoj san da postane komičar. Našavši se u gradu koji nije za one slabog srca, dosad neiskusni Pete nauči neke teške lekcije o životu i komediji nailazeći na sve vrste stand-up talenata na putu, od ciničnog gurua Artieja Langea, pretjeranog provokatora T. J.-a Millera, do dobronamjerne motivatorice Sare Silverman, i još mnogih drugih. Dok pokušava spojiti kraj s krajem spavajući na tuđim kaučima (otuda i naslov serije), Pete pronalazi dobrotu na nevjerojatnim mjestima razvijajući se u nekoga tko prihvaća životni kaos. Ljubavno pismo stand-up komediji, „Na tuđem kauču“ serija je o otkrivanju humora, ljepote i milosti u ludoj razbojničkoj jazbini njujorške komičarske scene.

HRT2, 21.45, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Wozniak počne sumnjati na Sapersteina, zbog čega je Harlee prisiljena uvjeriti Stahla da uhiti Sapersteina kako bi ga zaštitila. Harlee posjeti svog nasilnog bivšeg, Miguela, koji joj zada zadatak da nađe ubojicu zbog kojega je nevin završio u zatvoru.

HRT3, 22.55, AKCIJSKI KRIMI FILM, Narkokarat

Vozač je izgubio kontrolu nad svojim autom, zabio se u restoran i izgubio svijest. Radeći na slučaju, kapetan Zhang Lei (Honglei Sun) otkrije da je unesrećeni čovjek narkoboss Tian Ming (L. Koo). Da izbjegne smrtnu kaznu, Ming odluči pomoći policiji…

Film je obišao najveće azijske festivale gdje je nominiran u više kategorija, a neke je i osvojio.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Kartel

Agenti Sean Vetter (Vin Diesel) i Demetrius Hicks (Larenz Tate) članovi su DEA-e. DEA-e je uključena u rat koji se odvija na granici Meksika i američke savezne države Kalifornije. Agent Sean Vetter poznat je po svojim nasilnim metodama te nakon ubojstva njegove žene više nema što izgubiti. Koristi savezništvo s bivšim narkobosom kojeg je strpao u zatvor, dok se opasno približava liniji između pravde i bezakonja u svojoj potrazi za osvetom zagonetnom ubojici…

Filmski urednik Paul Vincent je brat blizanac Vina Diesela, glavnog glumca u filmu ’Kartel’.