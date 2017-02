TV PREPORUKA DANA: Dokumentarac Zoltana Kaboka prikazuje nam akciju oslobađanja Mosula (Stižemo Niniva)

HRT2, 13.15, ŠPIJUNSKA DRAMA, Naposljetku nada

Vrijeme današnje, Berlin. Taksistica Kati Krüger (M. Zielcke) dobiva poziv za vožnju na koju nerado ide, ali klijent traži upravo nju. Poziv je stigao od njezine bake Elisabeth Lenz (R. Fendel) s kojom nije u bliskim odnosima. Kad Elisabeth kaže kamo želi ići, Kati je pokušava odbiti, no tvrdoglava se starica ne da i dobro će platiti, a Kati je novac potreban. Elisabeth traži da je unuka odveze u Kiel, a put do Kiela vrijeme je koje ona provodi u sjećanjima. Prije gotovo sedamdeset godina zvala se Ellen Ludwig (Y. Catterfeld), u Kielu je radila u krojačnici i ujedno bila članica pokreta otpora. Kad su jednom prilikom ona i njezina prijateljica lijepile letke antinacističkog sadržaja po gradu, uhvatila ih je njemačka patrola. Prijateljica je stradala, a Ellen se uspjela izvući zahvaljujući mladom liječniku Robertu Elbingu (S. Luca). Poznanstvo se pretvorilo u vezu, Robert se zaljubio, a Ellen je prema njemu osjećala simpatiju i zahvalnost. Nekako u isto vrijeme, švercajući i razmjenjujući raznu robu za hranu, što su činili gotovo svi stanovnici Kiela, upoznala je mladog njemačkog časnika Hansa Mertensa (M. von Pufendorf). Slučaj je htio da se s Mertensom morala zbližiti po zadatku, a istodobno se u njega zaljubljivala, kao i on u nju. Ono što se potom događalo razlog je zbog kojega danas Ellen, odnosno Elisabeth želi doći u Kiel.

HRT3, 15.30, DRAMA, Mama Roma

Rimska prostitutka Mamma Roma odlučuje promijeniti način života i prestati se baviti iznajmljivanjem svog tijela. Odlazi po sina Ettorea kojeg je dala na odgoj jednoj seoskoj obitelji da bi ostao po strani od njezina dotadašnjeg života. Seli se s njim u rimsko predgrađe u kojem je minimalna vjerojatnost da bi je mogao vidjeti i prepoznati neki od njezinih bivših klijenata. Pa ipak sin, već mladić, saznaje za njezinu prošlost i doživljava šok. Otpor prema majci i nemogućnost da se pomiri s njezinim, pa i svojim vlastitim statusom vodi ga u kriminal što će izazvati tragične događaje…

Drugi cjelovečernji film glasovitog talijanskog redatelja Piera Paola Pasolinija “Mamma Roma” teme kajanja, gubitka nevinosti, čistoće, odnosa između majke i sina stavlja u okvir žestokih klasnih sukoba kojima se Pasolini u svojim ranim djelima ponajviše bavio.

RTL TV, 20.10, ZABAVNA EMISIJA, Da pukneš!

Najzabavniji svjetski viralni šaljivi video isječci s britanskog Channel 5 sada se prikazuju i na RTL-u! “Da pukneš!”, u produkciji dick clark i Junkin Media, iz arhive koja broji više od 20.000 klipova, pružit će nam urnebesne trenutke, koje će uz komične komentare popratiti Davor Jurkotić i Belma Džomba. Kućni ljubimici, divlje životinje, djeca, DIY trenuci, znanost – sve je pokriveno i sve će se biti prikazano u showu, ali samo pod uvjetom da je – smiješno!

RTL2, 20.25, DRAMSKA SERIJA, Chicago u plamenu

Zbog problema iz prošlosti Cruz na novom zadatku dovede u opasnost sebe i svoje prijatelje. Casey i njegova sestra Christie nastoje riješiti nesuglasice s majkom, ali i one međusobne. U međuvremenu, Severide ponovno kontaktira osobu iz prošlosti kako bi pomogao Whaleyu dok ekipa sudjeluje u opasnom zadatku pomažući specijalnom odredu protiv terorizma.

HRT1, 20.40, DOKUMENTARNI FILM, Stižemo Niniva

Dokumentarnac novinara HRT-a Zoltana Kaboka obuhvaća snimke nastale tijekom svibnja 2016. i siječnja 2017., u pripremi i provedbi akcije oslobađanja Mosula, koja nosi naziv – Stižemo Niniva.

Sniman je na području Erbila, Makhmura, Mahane i Mosula te prilazima tome gradu, a o očekivanjima, strahovima i budućnosti govore građani, stradalnici i izbjeglice. Čut ćemo i njihova svjedočanstva o teroru ISIS-a.

Koliko je moguće organizirati novi život u apokaliptičnim poratnim uvjetima i je li to uopće moguće, pitanje je na koje odgovor pokušava ponuditi dokumentarni film u kojem je u cijelosti korišten materijal HTV-a.

HRT1, 21.20, DOKUMENTARNI FILM, Ova država je k vragu prešla – Vječna djeca, vječni roditelji

Film govori o djeci i roditeljima koji su prisiljeni sve češće živjeti zajedno. Mladi sve manje rade, pa su roditelji ti koji svojom bijednom mirovinom moraju uzdržavati djecu i unuke.

HRT3, 22.40, DRAMA, Ptičar iz Alcatraza

Robert Stroud (B. Lancaster) je mladi čovjek koji zbog posebnoga osjećaja časti postaje dvostruki ubojica čiju presudu na smrt vješanjem na zamolbu njegove hrabre i uporne majke predsjednik Sjedinjenih Američkih Država preinačuje u kaznu doživotnoga zatvora bez prava na pomilovanje. S obzirom na njegovu narav ravnatelj zatvora (K. Malden) omogućuje mu da se tijekom dugih zatvorskih godina posveti proučavanju života ptica i postane samoobrazovani stručnjak za ornitologiju čije knjige izlaze u milijunskim nakladama. Njegov život postaje tema knjige darovita novinskog reportera Toma Gaddisa (E. O’Brien) koji čitateljima uspješno prenosi temeljnu poruku kako i naizgled upropašten život može pronaći svoju duboku svrhu…

Izvrsna zatvorska psihološka drama, “Ptičar iz Alcatraza”, nadahnuta je životom stvarne osobe, najpoznatijega američkog zatvorenika prve polovice 20. stoljeća, Roberta Strouda, kojega je u romansiranoj biografiji ovjekovječio novinar Tom Gaddis. Knjigu je adaptirao Guy Trosper, a redatelj je bio John Frankenheimer (1930.-2002.). Početkom šezdesetih ovaj je filmaš ušao u svoje najuspješnije razdoblje snimivši, osim “Ptičara iz Alcatraza”, zapažene društveno i politički angažirane filmove “Kandidat iz Mandžurije” i “Sedam dana u maju”. Svoje filmsko umijeće Frankenheimer je pokazao ne samo minimalističkom režijom, koja u klaustrofobičnim interijerima postiže dramsku napetost uglavnom suprotstavljanjem krupnih planova junaka, već i sjajnim odabirom glumaca. Burt Lancaster (Obračun kod O. K. Korala, Odavde do vječnosti) pokazao je začudnu glumačku izražajnost interpretirajući psihološki iznimno složen naslovni lik u rasponu od mladosti do duboke starosti.

HRT2, 23.15, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Wozniaka muči grižnja savjesti zbog toga što je pokušao ubiti Sapersteina. Harlee se očajnički trudi zaštititi Sapersteina i spriječiti da sumnje i žalost razore tim. Stahl bi mogao otkriti Harleenu vezu s Miguelom.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKA KOMEDIJA, Dobrodošli u džunglu

Kako bi riješio dug prema mafijašu Billyju Walkeru (William Lucking), bivši ugostitelj Beck (Dwayne Johnson) mora otići u Brazil te pronaći Billyjeva neodgovornog sina Travisa (Seann William Scott). Beck mora postati stručnjak za pronalaženje nestalih ljudi, a u Amazoni mu to nikako neće biti lak posao. Travis je otišao u Brazil te u njegovoj želji da postane uspješan arheolog bacio se u potragu za drevnim zlatnim idolom po imenu Gato del Diablo. To je Idol kojeg štuju mještani koji vjeruju da je on njihov put do spasenja. Osim mještana, idola štuje i tlačitelj mještana u rudarskom mjestu El Dorado Cornelius Hatcher (Christopher Walken) koji u zlatnom idolu vidi veliku zaradu. Kada Beck pronađe Travisa, Hatcher se protivi njihovom zajedničkom odlasku iz El Dorada.