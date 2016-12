SLIJEDI PRAVI OKRŠAJ: Tomislav ide u dvoboj s Josipom, a Goran s Gordanom

Prava borba za pola milijuna kuna tek počinje.

Ovoga petka doznat ćemo tko će, osim glavne nagrade, ponijeti i laskavu titulu pobjednika ili pobjednice pete sezone Farme. No, do superfinala pred finalistima su još dva polufinalna dvoboja. Kako bi sve bilo transparentno, farmeri su se okupili u Areni gdje su ždrijebom birani parovi i dvoboji u kojima će se boriti. Prvi izvučeni par je Gordan i Goran, a borit će se u dvoboju snage, kategorija pila na gredi. „Moram biti brz tako da bude li pilio brže od mene, gubim onda sto posto tu,“ komentirao je Gordan, a njegov suparnik Goran je poručio:„Vidjet ćemo, ništa nije isključeno!“

ZAVRŠNI ČIN TOMISLAVOVA SCENARIJA;Htio bih u završetku napisati i da sam uz glavnu nagradu osvojio princezu

Idućeg dana, u četvrtak, u Areni će se naći drugi par – Josipa i Tomislav, a snage će omjeriti također u dvoboju snage, ali u kategoriji pila na zemlji. „Dat ćemo svoj maksimum i bit će fair play,“ kazala je Josipa, dok je Tomislav sretan što je u prvom dvoboju upravo s Josipom. „Sretan sam normalno, borit ću se protiv svoje najbolje kolegice!“ našalio se Tomislav i dodao: „Ona će se boriti kao i ja, dat će sto posto od sebe, ja ću možda dati i petsto posto od sebe, pa ćemo vidjeti tko će izaći kao pobjednik!“ Pobjednici finalnih dvoboja u petak će imati finalni okršaj.



Polufinalni dvoboji bit će svakako zanimljivi, a i finalisti su skeptični oko ishoda. „On dobro pila, ja dobro pilam, 50-50 su šanse,“ rekao je Goran koji smatra da je njegova prednost to što je lakši od Gordana, a slabost što ga boli lijevo rame. Gordan je također svjestan da je teži od Gorana i u tome vidi potencijalni problem. „Nemam se potrebe pripremati jer pilam od početka farme non stop. Znam samo da ne smijem sjest jer sam ja 25 kila teži od njega,“ zaključio je Gordan i dodao: „To je jedna prilika samo. Pilit ću kao da me netko napunio barutom!“ Finalistica Josipa uvjerena je da je Tomislav njezin ravnopravan protivnik. „Ja mislim da mi možemo parirati i da su to realne borbe. Ako netko misli da je to borba između muškarca i žene, to će biti borba između muškarca i muškarca“, zaključila je, a Tomislav je poručio: „Sve ide kako sam ja pisao, kako sam ja zamislio. Ovo je još jedan moj pogodak i kasnije slijedi game over. Mislim da ću izaći iz ove farme kao pobjednik.“

Nakon što su izabrani parovi, Gordan, Josipa i Goran prokomentirali su moguće ishode. Svo troje složilo se u tome da bi bili sretni tko god da od njih troje, izuzev Tomislava, odnese pobjedu. Nešto kasnije, Josipa i Gordan komentirali su Tomislava i njegov nastup u Areni. „On ne zna s kim ima posla, a li znaš što je najgore? To što je on uvjeren da ću ja izgubiti,“ otkrila je Josipa Gordanu.

Kako natjecanje nije rezervirano samo za finaliste, gledat ćemo i farmerske igre u kojima će se natjecati farmeri povratnici. Tako ćemo ovoga tjedna u igri Najbrža životinja farme vidjeti Laru, Saru, Damira, Danielu i Barbaru, u igri Najbolja kuhača svoje kulinarsko umijeće pokazat će Ante, Kristijan i Katica, a za titulu najboljeg glasa Farme borit će se Darko, Zinka i Ankica.

Večernje trenutke farmeri su proveli uz smijeh, a birali su Mistera i Miss ovogodišnje Farme.

„Izbor je bio težak, ali na kraju smo jednoglasno izabrali,“ komentirala je članica žirija Ankica, a za Miss Farme odabrana je Lara, dok je titula Mistera pripala Anti. „Ovo dokazuje i da Dalmatinci mogu biti lijepi, a ne samo cure Dalmatinke. Ponosan sam na sebe,“ komentirao je Mister Ante, a Lara je otkrila da je ove godine sudjelovala na izboru za Miss Međimurja te upravo zbog toga što nije pobijedila, prijavila se na Farmu. „Mislim da je Miss Farme veća titula od Miss Međimurja,“zaključila je missica Lara.