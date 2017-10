SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Snježana planira kako će razdvojiti Sonju i Ranka (Čista ljubav)

HRT1, 12.20, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Juana kaže Fabioli da otkad je dobila novac od životnog osiguranja, svi misle loše o njoj. Fabiola odgovori da ne bi mislili loše da im je dala novac, ali da je namijenila taj novac Andrei i Fabioli. Hortensia predbaci Juliju što ne doručkuje sa suprugom, nego sa sluškinjom. Julio odgovori da je posjetio nećakinje i da nije doručkovao s Juanom. Roxana se razveseli kad joj Agustín ponudi da odu u SAD i žive životom kakav je oduvijek željela. Jacinto nalazi Sofíju, a ona ga moli da ne ubije Ramóna. Zauzvrat će mu dati novac. Jacinto kaže da ako Ramón dođe k njoj, njezin otac će ubiti njega, Jacinta. Sofía ga uvjerava da Ramón više neće dolaziti i Jacinto prihvati dogovor. Sofía kaže Ramónu da je siromašan, da joj nikad neće moći pružiti ono što ona želi, te da će se ipak udati za Timotea.





NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Snježana se u ginekološkoj ordinaciji prisjeća svoje prošlosti s Rankom. Sonja ju moli da joj pomogne u organizaciji zabave. Snježana pristaje, ali samo da bi razdvojila nju i Ranka. Snježana slaže Ranku da odlazi čim odradi zabavu. Odlazi kod Tome. Ne odoli mu spomenuti kako zna da on i Sonja imaju nešto. Tomo i Goga se zbližavaju i na koncu vode ljubav. Profesor shvaća da je Edita zvala Andriju. Suočava Editu, ali i saznaje da sina za njega nije briga. Poražen izlazi iz vile, ali ga Edita zaustavlja i moli da ostane. Emina se susreće s djevojkom koju je kontaktirala, a ona demantira da je u casinu bio bordel. Ispostavi se da je Milan kupio djevojčinu šutnju, ne bi li zaštitio Eminu i Vladu. Vlado čuje kako je njegov otac opet nešto zabrljao, htio bi pomoći šefu, ali mu Ranko to ne dopušta. Vlado na svoju ruku odluči ukrasti Editin ugovor. No, u provali ga uhvati Tomo.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Istine koje Zejnep krije opasne su poput mine koja samo čeka da je netko nagazi. S druge strane se Emir, nesvjestan toga da je Kemal došao do snimke, kad sazna da je njegova pozornost i dalje na Ozanu, priprema za oštrije poteze. Galip je nemiran zato što su dionice koje pripadaju grupi Kozdžuoglu prepisane na Nihan, pa joj postavlja zamku kako bi Emiru otvorio oči. Kad Nihan upadne u stupicu, prvi ispit s kojim će se suočiti neće biti Emir, nego Kemal i njezino srce. Što se pak Kemal više približava Nihan, njegova veza s Asu u njegovim očima postaje sve nejasnija.