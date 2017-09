SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan se nalazi pred odlukom koja joj donosi gubitak (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Alexis konačno prizna svoje osjećaje Fer. Valentina kaže Fer da voli Mauricija i prizna joj da se boji da on voli drugu. Leonel razgovara s Almudeninom pomoćnicom i sazna da njezina mama hitno treba skupo liječenje i ponudi joj novac.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Djevojke, Gunej, Zehra i Sedef nađu se licem u lice sa smrću. Sadulah, Serkan, Toprak i Feride prestravljeno čekaju vani dok iz kuće dopire pucnjava i vrisak

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko forsira Milana da pritisne Sonju da mu se vrati. Sonja razmišlja o povratku, što Ranka ponuka da joj priredi iznenađenje. On ju vodi kod Edite kako bi joj pokazao budući dom, no doživi hladan tuš kada tamo vidi Tomu. Ranko traži od Edite povrat kapare ili kuću, no Edita odbija oboje. Sonja odlazi s Rankom, dok Tomo tužno gleda za njom. Snježana je sve slabija sa živcima, a kada ugleda Asjinu sliku na Vladinom mobitelu, potpuno poludi, baca Vladin mobitel i privuče na sebe pozornost Rusa, ali i Ranka. Godišnjica je smrti Tominih i Brankinih roditelja i Tomo vodi Mašu na grob, gdje sretnu Branku. Na rubu su pomirbe, kada Branka zamijeti Editinu vazu te se njih dvoje nanovo posvađaju. Ljutita Branka zaprijeti Editi da se pažljivije odnosi s Tomom.

Goga na poslu traži povišicu od Štefa, no plan joj poremeti ljubomorna Dina. Branka i Goga se međusobno tješe. Blaž i Profesor pomažu Tomi u popravku kuće. Blaž shvaća kako je zgodna frizerka Branka Tomina sestra. Odlazi k njoj, no u potpuno pogrešnom trenutku.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kako bi se izvukla iz Emirovih ruku, Asu mora obznaniti neke tajne. To podiže neslućene tenzije među svima. Nihan mora donijeti najtežu odluku u životu kako bi spasila život voljenom čovjeku. Kemal, Emir i Nihan moraju se suočiti sa situacijom iz koje nema povratka. Najveća gubitnica u tom suočavanju bit će Nihan.