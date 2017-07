SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan sazna da joj je Lejla teta te se suoči s njom (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Osvaldo istražuje je li Angélica smještena u hotelu. Pita Alexisa i on kaže da je ona Gonzalova i Mauriciova gošća. Osvaldo zamoli da pregleda snimke i ugleda kako Angélica ulazi u hotel. Mauricio nestrpljivo čeka i veseli se Valentininom dolasku. Želi joj reći da je voli. Leonel pokušava promijeniti dobavljača posteljine kako bi angažirao Carolininu mamu, ali Osvaldo se tome protivi. Beto se u laboratoriju raspituje kako se obavlja pretraga na očinstvo. Zatim odlazi kući i uzima nekoliko Tobíasovih vlasi. Alan i Fernanda se zaruče prije njezinog odlaska u Cancún. Valentina dolazi Muratima i pozdravi se sa svima, osim s djedom. Leonel ne prihvaća Angélicino odbijanje. Valentina ima darove za sve osim za djeda. Na kraju mu se ispriča i on prihvati ispriku. Ona obeća da će zatopliti odnos s njime. Fernanda oprosti Angélici njezinu nevjeru kojom je potakla Clementeov bijes.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Neželjena snaha

Ežder i Nagme nakon svadbe započinju novi život. Oboje su vrlo sretni. Jedino što ugrožava njihovu sreću jest Elvanina prisutnost. Nagme ne želi živjeti u istoj kući s Elvan, koja doznaje da je žele izbaciti iz kuće. Elvan će se svim silama potruditi da je Bereket zaštiti i zadrži u konaku.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Vildan i Onder boje se da će svakog trena morati priznati Nihan da joj je Lejla teta i to dođe do Emira prije negoli do Nihan. Emir se neće ustručavati još jedanput udariti po obitelji Sezin uz pomoć nove informacije. Istina je isplivala i Nihan i Lejla moraju se suočiti. Lejlino priznanje će Nihan dovesti u dvojbu treba li reći Kemalu. Sigurna je da je Kemal jedini kojemu može vjerovati. Prvi je put toliko blizu toga da mu sve kaže.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Nauči me voljeti

Iako je Engin sklopio dogovor s Alperom, nemoguće je procijeniti hoće li njegov korak biti profesionalan ili vođen osjećajima. Engin istodobno slijedi i Hakverdijev trag i uspješno izvrši dužnost koja mu je dodijeljena. Salih se pak sve više brine za sina. Kad Lejla ode na novi razgovor za posao, pred sobom ugleda Džanan s kojom se već našla u napetoj situaciji.