SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan i Kemal su na tragu Ozanovog ubojice (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Juana je sretna kada vidi da se Andrei vratio govor i moli je da joj kaže zašto misli da je ubila roditelje. Andrea odgovori da je sanjala san u kojemu osjeća krivnju za smrt roditelja jer ih je tražila da joj kupe neku knjigu, te su zbog toga promijenili let. Juana je uvjerava da nije ništa kriva jer svi imamo sudbinu, a sudbina njezinih roditelja je bila upravo ta. Fabiola je također sretna jer je sestra ponovno progovorila. Jorge se iznenadi i veseli se. Andrea mu ispriča o snu i kaže da i dalje osjeća krivnju za maminu smrt. Jorge joj kaže bi bilo dobro da više ne budu skupa, mada je i dalje voli. Fabiola kaže Franciscu da se pomirila s Ramónom i moli ga da joj više ne dolazi jer ne želi nesporazume. Francisco odvrati da kada se razočara u Ramóna, on će je i dalje čekati jer je voli. Dalia dolazi Ramónu u sobu. On je moli da mu pomogne da skine zavoje. Dolazi Fabiola i naljuti, a Ramón joj pokušava sve objasniti. Dr. Gallardo kaže Antoniju da je Roxanino dijete njegovo.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Gunej je u restoranu pripremio iznenađenje za Songul. Ejlul je u strahu za vlastiti život nakon Kemalovog poziva. Feride i Toprak ne ostavljaju Ejlul samu u tim teškim danima. Došavši joj u posjet, Serkan kaže Ejlul da je još zaljubljen u nju, a to doznaje i Džemre. Guneja kamatari stjeraju u kut.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Grgić obavjesti Tomu da je požar proglašen nesretnim slučajem. No, Tomo ne vjeruje policijskom izvješću. Nakon posjeta policije, Heleni se vraćaju mučna sjećanja iz prošlosti. Tomo se sažali nad njom i dopušta joj da ostane. Emina javlja Tomi da je Ranko podmetnuo požar u kojem je stradao. Sonja i Tomo se slučajno susreću ispred Rankove kuće i imaju emotivni rastanak. Sonja se kaje što ga je ostavila samog u kolibi, no i dalje misli da je najbolje da ne budu zajedno. I dok bijesni Ranko pokušava naći Snježanu, Emina joj pomaže tako da navodi Milana, preko Rankovog mobitela, da se nađe sa Snježanom. Snježana i Hrvoje pritišću Milana da Rankov novac prebaci Snježani. Jasna ima gadnu epizodu te se zbog njenog stanja Sonja posvadi s Milanom i Vladom, koji žele hospitalizirati Jasnu. Potpuno izgubljena Jasna napada Sonju, no u zadnji tren ju spašava Ranko. On odnosi sediranu Jasnu u bolnicu, a zabrinuta Sonja mu je zahvalna na pomoći.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Dok Kemal i Nihan napreduju prema cilju prateći tragove Ozanova ubojstva, Emir se suočava sa Zejnep prije nego što donese odluku koja će zauvijek promijeniti njezin život. Kako za Nihan i Kemala, tako i za Zejnep i Emira počnje vrlo potresan i sasvim novi proces. Životi četvorke sada su nepovratno isprepleteni. Nihan i Kemal shvaćaju da je odgovor koji nisu pronašli u paketu vrlo blizu. Emir u zadnji tren spašava Zejnep i s njom se nalazi na istome mjestu kao i Kemal i Nihan. Taj Emirov neplanirani korak bit će prvi veliki proboj na putu prema istini, a Zejnep će se vrlo teško izvući od tog pakla. Ako Kemal uspije iskoristiti trag koji će pronaći u skladištu, to će biti kao da je našao ubojičinu posjetnicu.