SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kemal strahuje da će ostati bez Deniz (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Virginia je zabrinuta i razmišlja hoće li priznati da je Jorge njezin posvojeni sin. Ramón kaže Luisi da je našao stan i zahvali joj na pomoći. Antonio kaže Roxani da zna da je trudna i želi znati čije je dijete. Ona odvrati da bi moglo biti njegovo. Antonio kaže da bi volio da opet budu obitelj. Ona odgovori da je htjela izaći iz rutine, a Agustín joj je to omogućio, ali ta veza nije funkcionirala i sad je sama. Luisa pokušava uvjeriti Daliju da je Ramón ne voli. Dalia nazove Francisca i kaže mu Ramónovu adresu. Agustín kaže Roxani da je našao posao i da će unajmiti stan za njih dvoje i Diegam a ona odvrati da Diego neće pristati. Margarita se iznenadi kada joj Antonio kaže da je Roxana trudna i da je dijete možda njegovo. Kaže mu da je dijete uvijek blagoslov. On odvrati da je blagoslov kada postoji ljubav. Virginia pita Jorgea je li mu jako stalo do Andree, a on prizna da je jako voli.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemal nalazi novi način da dođe do Ejlul. Mesude postavlja stupicu Kemalu kako bi zaštitila Ejlul. Kemal i Mesude se suočavaju. Kemal ostavlja Mesude teško ranjenu i bježi. Susjedi koji su čuli svađu iz kuće zovu policiju. Saznavši da je Gunej pokrenuo parnicu kako bi dobio dio nasljedstva, Selin krivi Songul.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Maša i Helena dolaze kod Edite, gdje Edita sluša Heleninu tužnu priču i suosjeća s njom. Maša iz njihova razgovora načuje da je Tomo zaljubljen u Sonju i to ju dodatno uzruja. Sonja je zabrinuta, ne želi biti ‘razaračica’ obitelji te ona i Tomo postaju svjesni da je njihova ljubav nemoguća. Nakon Mašinog napadaja astme, Helena inicira razgovor sa Sonjom u kojem Sonja uviđa da je upravo ona prepreka pomirenju Tomine obitelji.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kad se Kemalov potez kojim bi Emiru zadao bolan udarac nađe pred zadnjim zavojem, na Emira potegne vlastito oružje kako bi iz temelja potresao Kozdžuoglue. Kad Kemal sazna za Emirov plan da Deniz odvede daleko, cijelom dušom osjeća strah da bi je zauvijek mogao izgubiti, pa donosi najvažniju odluku u svome životu. Ta odluka je toliko velika da u Nihaninu i Kemalovu životu više ništa neće biti kao prije.