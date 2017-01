PREVELIK ZALOGAJ, PREMALO VREMENA: Pregoreni kruh, riba bez bunde i totalni ‘konfužjun’

Kandidati showa Tri, dva, jedan – kuhaj! večeras su imali 60 minuta vremena za pripremu dva hladna i dva topla predjela, a iako im je na početku emisije Željka Klemenčić rekla da se probaju opustiti, to većini nije pošlo za rukom pa je na setu ubrzo zavladala panika.

Zagoreni kruh, sirova jela, totalni kaos na tanjurima i činjenica da gotovo polovica kandidata nije uspjela izvršiti zadatak do kraja rezime su prvog dana nove sezone showa.

„Ne poznaju kuhinju, nisu navikli pripremati hranu u ovakvim uvjetima i, na posljetku, ovo je tek prvi dan. Dan prilagodbe. A ni zadatak nije baš najlakši“, tješila ih je Željka Klemenčić.



Iako ih je Tomislav Špiček na početku emisije upozorio da juha nije predjelo, Kristijan i Aleksandra servirali su upravo to.

Ozana je prvo stavila kuhati jaja u kuhalo za vodu, a onda je njoj i Katarini izgorio kruh koji je trebao biti ključna namirnica u jednom predjelu. No cure to nije pretjerano demoraliziralo, a Tina je čak i razveselilo.

„Kad ja vidim da je njima zagorio kruh, meni je odmah lakše! Ana, možeš biti ponosna jer nama nije“, slavio je Tin, no Ana je nakon kušanja bila sve samo ne ponosna na Tina. Prekipjelo joj je jer Tin nije imao pojma niti koja točno jela pripremaju, niti od kojih se namirnica ta jela sastoje.

Anna je planirala žiriju poslužiti „ribu u bundi“, tradicionalno rusko jelo koje se za svaki praznik poslužuje kao hladno predjelo, no riba nije stigla do bunde, a kamoli do tanjura. Osim s kulinarskim izazovima, kandidati su se morali uhvatiti u koštac i s kvizom znanja! Večeras su se s ludom gljivom suočile Katarina Pentek i Anna Mišar, kojoj je poznavanje teorije kulinarstva ipak jača strana.

Gotovo polovica parova nije uspjela servirati sva četiri jela, a svakom su paru, koji je pred žiri donio samo 3 tanjura, od ukupnog broja bodova bila oduzeta tri. Aleksandra i Kristijan su prvi dan završili na vrhu ljestvice kao najbolji sa zaslužena 23 boda, dok su posljednje mjesto na ljestvici zauzeli Ana i Tin te Marjana i Željko s osvojenih dvanaest bodova.

„Nije bilo lako ni njima ni nama, svašta smo probali. No najteži dan je iza nas, dalje će ići lakše“, zaključila je optimistično Željka.

Novi izazovi naše kandidate očekuju već sutra, u 21.15 samo na RTL-u!