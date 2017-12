FINALE SUPERTALENTA: Pobijedili su Emil i Mateja s emotivno-vratolomnom točkom, oni kući odnose 200.000 kuna

Dvanaest natjecatelja i skupina nastupilo je u večerašnjoj finalnoj emisiji Supertalenta pokazujući svoja umijeća u pjevanju, plesanju i sviranju ili u svemu tome zajedno

Nakon šest audicijskih i šest polufinalnih emisija, večeras je na programu Nove TV finalna emisija Supertalenta u kojoj je nastupilo 12 nevjerojatnih talenata pokušavajući doći do pobjede, slave koju ona nosi i izdašne nagrade u iznosu od 200.000 kuna. A pobjednici pete sezone Supertalenta su Emil i Mateja, plesni, ali i ljubavni par iz Zagreba.

Osim laskave titule pobjednika pete sezone, Emil i Mateja osvojili su nagradu od 200 tisuća kuna. Do posljednjeg trenutka na pozornici Supertalenta bilo je neizvjesno, a tu neizvjesnost s pobjednicima dijelili su i Martin Kutnar te Gabrijel Čačić, kao drugo i trećeplasirani kandidati pete sezone hit showa. „Hvala svima koji ste glasali i hvala svima kojima su sudjelovali u ovome!“ zahvalili su se pobjednici.

TIJEK FINALNE EMISIJE



Pobjednici pete sezone Supertalenta koji kući odnose 200 tisuća kuna su plesni par Emil i Mateja.

Drugi po broju osvojenih glasova je Martin Kutnar. Treći po broju osvojenih glasova je maleni Gabrijel Čačić iz Zadra.

“Ja nisam došao tu pobijediti nego da Zagreb vidi tko će naslijediti Mišu Kovača”, kazao je mali oponašatelj velikog pjevača.

Glasovi su prebrojani, kažu voditelji, a tri najbolje točke pete sezone Supertalenta izveli su Martin Kutnar, Gabrijel Čačić te Emil i Mateja. Među njima će biti izabran pobjednik.

Prije zatvaranja telefonskih linija, u božićnom ozračju članica žirija Maja Šuput otpjevala je božićni pop-hit “Santa Claus Is Coming To Town”. Evo kako je to zvučalo i izgledalo…

Okončan je natjecateljski dio finalne emisije Supertalenta i s velikim nestrpljenjem iščekuje se proglašenje ovosezosnkog pobjednika. A tko će to biti, odlučit će glasovi gledatelja. Prije toga, članovi žirija objavljuju gledateljstvu tko su bili njihovi favoriti.

Najstroža članica žirija Martina Tomčić odrješito je ustvrdila da je ovogodišnje finale Supertalenta iznjedrilo najmanje devet istinskih talenata.

A otkriveno je i da danas nije samo finale Supertalenta nego i da je članu žirija Davoru Bilmanu rođendan.

NINA JUGO I MARIN ČAČIJA

Nina Jugo i Marin Čačija zatvorili su spektakularnu finalnu večer. Nakon polufinalnog nastupa u kojem su bili mokri do kože za finale su odlučili promijeniti taktiku. Svoj nastup posvetili su preminulim roditeljima trenerice Anite Jakirčević koja ih bodri iz dana u dan. “Njezini su se roditelji bavili plesom, no njih nažalost više nema. Sada ćemo Marin i ja plesati u njihovim kostimima i zahvalni smo na tome. Ovo plešemo za njih”, otkrili su Nina i Marin.

“Činilo mi se puno teže nego prošli put. Sad smo puno bolje vidjeli svaki vaš pokret. Čini mi se da ste jako puno vježbali, da ste dali zadnji atom snage. Pretpostavljam da su ljudi pred ekranima prepoznali vašu i strast i emociju. Ovo mi je bio puno bolji nastup od prošlog. Vaša točka vrijedna je kraja ove emisije”, komentirala je Maja.

Njihovu ideju pohvalili su Davor, ali i Janko koji je izjavio kako mu je ovo njihov najbolji nastup. S njim se složila i Martina. “Baš ste lijepo zatvorili ovu večer. Stati na pozornicu uz Marina koji plijeni pozornost je doista teško, ali mislim da je večeras imao vrlo dostojanstvenu partnericu ravnopravnu sebi”, zaključila je Martina.

SCIFIDELITY ORCHESTRA

Dečki iz Scifidelity Orchestra i ovog puta pripremili su pravi spektakl. Morali su opravdati zlatni gumb pa su marljivo prionuli na posao kako bi se u finalu predstavili u još boljem izdanju. “Vježbali smo i doma, ali smo i na ulici to isprobali. Srce ćemo ostaviti na terenu i pobijedit ćemo sami sebe”, poručili su šarmantni dečki iz Čakovca i Karlovca.

“Nemaju samo Slovenci luđake. Imamo ih i mi. Nemam običaj divljati uz nastupe kao Maja, ali uz vas ne mogu izdržati”, poručio im je Janko. Maja je posebno pohvalila njihovu autorsku pjesmu za koju je mislila da je posvećena upravo njoj. “Mislila sam da ste napravili pjesmu “Maco” koju ste posvetili meni, a ne “Macho”, izjavila je Maja i izazvala salve smijeha.

“Vi ste genijalna protuteža onim Čakovčanima koji tvrde da su samozatajni. Vi to niste, vi ste sjajni, prštite energijom i jako ste zasluženo večeras na ovoj zvijezdi”, poručila im je Martina.

Slavljeniku Davoru Bilmanu dečki iz Scifidelity Orchestra poručili su sve najbolje pjesmom. Zajedno su zapjevali “sretan rođendan” i ostavili Davora bez teksta. “Sve što sam htio reći sada je nestalo. Super ste, plesni dio mi se posebno sviđa. Možda je čak bio i bolji od mog zlatnog gumba”, našalio se Bilman.

ATOMI

Da su u finalu maleni genijalci Atomi saznali su tek prošli tjedan. Plesači koji su oduševili svojim svjetlećim nastupom u mraku odmah su prionuli na posao, a trud im se itekako isplatio. “Imali smo kratki rok, ali uspjeli smo napraviti dobar posao. Naši treninzi bili su od 9 ujutro do 22 sati, čak cijeli tjedan nismo išli u školu, ali imali smo podršku i razumijevanje svih koji su nam to opravdali”, objasnili su Atomi koji su uoči finala bili jako optimistični glede plasmana u ovogodišnjem finalu.

Kad vas vidim vas nastup osjećam veliko strahopoštovanje, ono što bi rekli Amerika. Bi ste za mene i Amerika i Rusija i Japan. Kad me netko pitao nikad mi niste bili među prvih troje, sada bih to promijenio”, izjavio je Davor.

“Nevjerojatno da se to uspjeli napraviti u samo sedam dana. To je nemoguće! Ovime ste osvojili moju naklonost, ali i naklonost publike. To treba podržati. Ova djeca su senzacionalna”, poručila je Martina. Oduševljenje nisu krili ni Janko i Maja. “Ovo je bilo ludilo. Oduševili ste nas, bilo je fenomenalno i možete biti ponosni”, nahvalila ih je Maja.

SESTRE RAMLJAK

Dirljivim izvedbama duhovne glazbe sestre Ramljak u dosadašnjim emisijama dirnule su ne samo rodno Međugorje nego i cijelu Hrvatsku. Samozatajne djevojke anđeoskih glasova ni u finalu nisu podbacile. Darija i Ana Marija izvele su mash up pjesmama “Reci Marijo”, “Nek pada” i “Gospodine hvala” koje do sada nikada nisu izvele u duetu.

“Jako smo zadovoljne i trebamo naše osjećaje prenijeti na druge. Ne razmišljamo o pobjedi, samo želimo uživati i sve odraditi kako treba”, izjavile su skromne sestre uoči finala.

“Mash up je bio sjajna ideja! Fantastičan kraj, fantastični obrati. Dovele ste me u stanje u kojem sam uživala u vašoj molitvi i muziciranju. Predivne ste”, poručila im je Martina.

Njihovu energiju pohvalio je Janko. “Predivna je ta vaša zajednička energija i povezanost. Drago mi je da obje sada pjevate”, dodao je Janko. Pohvala je stigla i od Bilmana. “Lijepo pjevate, sviđa mi se nastup. Bio je energetski učinkovit, ali niste doprli do mene. Inače, bilo je jako lijepo”, iskren je bio Davor.

A iskrenosti nije nedostajalo ni kod Maje. “Bile ste još čvršće nego prošli put. Da ovakva dva anđela pjevaju kod mene mislim da bi i ja počela odlazit u crkvu”, izjavila je dirnuta Maja.

FLIPPING ART

Luka Avguštin i Timotej Nuč, poznatiji kao akrobatski duo Flipping Art iz Sovenije, u finalu su se pobrinuli za dozu adrenalina. Sa audicije ih pamtimo kao dečke koji su došli sa raštimanim gitarama, a sa polufinala kao dvojac koji je skočio sa visine od dva i pol metra i doskočio direktno u finale. Maja im je rekla da su totalni luđaci, a dečkima je to bila samo dodatna motivacija za večerašnju točku.

Ovog puta pripremili su nešto najbolje do sada. “Imamo više akcije i bolje trikove. Želimo se predstaviti na nov način”, poručili su simpatični Slovenci uoči nastupa koji je mnogima utjerao strah u kosti.

“Strašno dobro i dosta zastrašujuće. Jako mi se svidio početni dio, igra sjene. Ovo je i umjetnost i ludilo”, konstatirao je Bilman. Maja je u jednom trenutku od straha čak prekrila oči. “Pretjerali ste danas s vratolomijama. Ovo je bilo zlo dobro. Kad postanete planetarno popularni meni ide provizija”, našalila se Maja. “U ovom segmentu koji mi ledi krv u žilama ne mogu ništa reći. Mogu samo reći da tko god da vam bira glazbenu podlogu čini to odlično”, kazala je Martina.

ANTONIA DORA PLEŠKO

Antoniji Dori Pleško ovo je drugo finale Supertalenta. Za finalnu emisiju odabrala je izvedbu pjesme “Nocturno” skladatelja Zdenka Runjića i tekstopisca Jakše Fiamenga, koju je još davno proslavio Oliver Dragojević. I njezina izvedba oduševila je i ganula sve u studiju, naročito Maju Šuput koja je brisala suze prije nego što je išta rekla o samoj izvedbi.

U svoje drugo finale Supertalenta, nakon osam godina Antonija je ušla sasvim neočekivano, zahvaljujući zlatnom gumbu Maje Šuput. Zrelija i samouvjerenija Pleško se predstavila moćnom izvedbom svog glazbenog uzora Olivera Dragojevića. Njezina izvedba pjesme “Nocturno” nekima je čak natjerala suze na oči.

“Oliver je kralj emocije i mislim da će to sve biti jako lijepo i da će on biti ponosan”, rekla je Antonia koja je svoj nastup posvetila svima onima koji su bili protiv nje.

“Ne znam kako takva emocija kroz tebe izlazi. Prošlo mi je kroz glavu ono što sam čitala po novinama. Ti si toliko zasluženo večeras ovdje. Ti si sve”, poručila je Maja koja je jedva susprezala suze dok je hvalila mladu Splićanku.

Nešto odmjerenija u reakciji bila je Martina. “Nisam u ekstazi kao Maja iako si me apsolutno dirnula. Došetala si ovdje kao prava diva i iznijela jedan klasik na jedan svoj način. Mislim da si jako zadovoljna i jako i možeš biti zadovoljna”, nadovezala se Tomčić.

“Hejteri će sigurno imati dosta komentara na ovo što znači da je bilo jako dobro”, konstatirao je Bilman, dok je Janko poručio da ga je kupila od prve riječi. “Svaki negativni komentar je čista zloba jer ovo što ti radiš je nešto prekrasno i zaslužuješ biti ovdje”, izjavio je Popović Volarić.

RITAM ZONA

Na polovici večerašnje finalne emisije Supertalenta nastupile su djevojke iz plesne skupine Ritam zona. Cure su kazale da je za njih već i ulazak u finale ravan pobjedi.

One su se u finalu predstavile točkom koja je sa sobom nosila posebnu poruku. “Ponovno imamo priču i imaju kostime koje simboliziraju tu priču. Tematika je to da je moć ljubavi jača od ljubavi prema moći”, objasnila je trenerica Tamara Berec. 15 sjajnih plesačica svojom izvedbom poruku su prenijele žiriju i publici, a osim plesom mnoge su oduševili i svojim aktivizmom kojim žele svijet učiniti boljim mjestom.

“Ovo je bila najbolja koreografija i najmirnija. Bile ste odlične”, kazao je Bilman. Maja je pak zamijetila nešto sasvim drugo. “Prvo sam uočila da je netko uložio više materijala od mene u haljinu. Kostim je bio još bolji, ideje su vam odlične. Koreografija je bila sjajna, energija zavidna, ujednačene, točne. Opravdale ste svoje mjesto ovdje”, nadovezala se Maja.

Najbolji kompliment udijelio im je Janko. “Vi ste najbolja plesna grupa ove godine. Strašno mi se sviđa vaša koncentracija, smirenost, maštovitost. Ovo mi je najbolji nastup”, rekao je Janko.

Martina je također pohvalila cure, ali i zahvalila njihovim profesorima na podršci. Unatoč promjenama imate jasan i snažan potpis kao grupa i koreografski i izvođački i na tome trebate i dalje ustrajati jer ste po tome posebne. Ono što mi se sviđa je podrška obitelji i škole i ovim putem zahvaljujem se svi vašim profesorima. Nadam se da će i ubuduće sve škole i svi profesori ovo podržati”, izjavila je Martina.

PAVLE ANIĆ

Peti po redu u večerašnjem finalu Supertalenta na pozornicu je izašao Pavle Anić koji je svojim ranijim nastupima i izvedbama sevdaha ostavljao i publiku i žiri bez daha, ali sa suzama u očima. Tako je bilo i ovoga puta kada se predstavio pjesmom “Moj dilbere” svog velikog uzora Safeta Isovića.

Slijepi i samouki virtuoz na harmonici još je jednom srušio predrasude i mnogima stavio osmijeh na lice. A upravo to ono je što ga najviše usrećuje.

“Osjećam se jako lijepo. Svaki put kad dođem na Supertalent bude mi sve ljepše i ljepše. Svakim sam nastupom zadovoljniji”, priznao je Anić. “Toliko voliš to što radiš. Užitak te slušati. Emocija je takva da bi i Bilman mogao zaplakati”, komentirao je Janko.

“Ne plačem, ali mi je jako bio zanimljiv nastup. Nemam puno iskustva s ovakvom muzikom, ali sve u svemu bravo!”, iskren je bio Bilman.

Osim Anića, Maja je pohvale uputila i pratećem bendu.

“Predlažem da svi zajedno budete jedan bend koji ćete nastupati po cijeloj Hrvatskoj i zabavljati. Ovo je bilo dostojno finala”, zaključila je pjevačica.

EMIL I MATEJA

Na pozornicu finalne emisije Supertalenta izašli su Emil i Mateja, .

Njihov senzacionalan nastup oduševio je Maju. “Ovo je bilo krajnje opasno, a s druge strane toliko dobro. Nadam se da će ovaj nastup vidjeti ljudi u cijelom svijetu, ne samo u Hrvatskoj. Ne znam hoće li itko moći ovo nadmašiti. ovo je bilo grandiozno i savršeno”, komentirala je Maja.

“Toliko vas je lijepo gledati i tu ljubav i emociju i vještinu. Bez riječi sam”, nadovezao se kratko Janko.

“Vas dvoje u meni izazivate jednu emociju koju ne volim i koje se pomalo sramim. Najsretnija sam na svijetu jer ćete osvojiti Supertalent i podići plesnu umjetnost na jednu višu razinu”, izjavila je Martina, a oduševljenje nije krio niti Bilman.

“Kad sve skupimo u jedno u meni se pobudi akcija. Da mogu samo jednom glasat glasao bih za vas”, poručio im je Bilman.

MARTIN KUTNAR

Treći po redu u finalnoj emisiji Supertalenta nastupio multiinstrumentalist Martin Kutnar, koji se u dosadašnjim emisijama iskazao virtuoznim sviranjem violončela i harmonike, a večeras je zasvirao i na klaviru.

On još je jednom pokazao da njegovom glazbenom talentu nema kraja. Virtuoz na harmonici i violončelu u finalu se predstavio s još jednim dodatnim instrumentom. Svoje umijeće pokazao je na klaviru, a gledatelje je tijekom impresivne točke poveo na uzbudljivo putovanje od Rahmanjinova preko Schindlerove liste do Pharella. Prije samog nastupa izjavio je kako će dati sve od sebe za pobjedu koja će ispisati barem mali dio povijesti.

“Ti si super, super, supertalent. Za mene si ti apsolutni pobjednik”, poručio mu je oduševljeni Janko.

“I sam znaš da je ovo bilo senzacionalno. Malo mi je bilo zabavnije prošli put kad si svirao rock obrade, ali tvoj rad prstiju i tehnika su zavidni”, dodala je Maja i pred svima otkrila da će ispuniti svoje obećanje koje je dala Martinu.

“Što se tiče instrumenata zaista sam započela to sve no u dogovoru s produkcijom moramo pričekati kraj emisije da ne ispadne da nekoga favoriziramo. Želim da znaš da ono što smo obećali mi ćemo to i izvršiti”, otkrila je Maja i ostavila Martina u nevjerici. Martina je pak pohvalila njegovu hrabrost.

“Ti si velik i ti si hrabar. Hrabar si što si unatoč dosadašnjem iskustvu odlučio ne ići linijom širokih masa. Odlučio si se krajnje ogoliti i to kroz klasiku. Sve je krenulo s klasikom i sve završava s klasikom. Veličanstveno si ovo napravio”, zaključila je Martina.

STEP BOYS

Nakon Gabrijela Čačića, u finalnoj emisiji nastupila je peteročlana plesna skupina Step Boys koji su nedavno u Njemačkoj osvojili titulu najboljih na svijetu.

Uz Michaela Jacksona i njegov famozni “Beat It” u finalu su se predstavili članovi skupine Step Boys. Dečki su u finale stigli nakon nedavno održanog svjetskog prvenstva u Njemačkoj gdje su osvojili zasluženo prvo mjesto. “Imali smo dva tjedna za pripremu, ali uspjeli smo sve stići”, otkrili su dečki prije nastupa. Ovog puta na pozornici su se predstavili uz novog člana i to ne plesača već bubnjara. U njihovoj borbi taktovima uživala je publika, ali i žiri.

“Ljudi, uporno gledam hoće li netko na sekundu izaći iz ritma, ali nema šanse. Toliko ste ujednačeni i uigrani. Vi ste kao petero jednojajčanih blizanaca. Mislila sam da vaš nastup ne može brže i jače, ali može. Vaša energija je zarazna. Vi ste ono što mi trebamo u nedjelju navečer. Vi možete biti pobjednici”, uzviknula je Maja i motivirala Janka na komentar.

“Vašu energiju mogu usporediti samo s Majinom. Da mi je netko rekao da ću se naježiti na step rekao bi mu da nije normalan, ali ja sam se naježio par puta”, otkrio je Janko. “Vi ste pregenijalni. Preludi ste. Niste normalni”, nadovezao se Bilman imitirajući svoju kolegicu iz žirija Maju Šuput.

Martina Tomčić osim talenta pohvalila je i njihov hvalevrijedan odgoj. “Što se tiče nastupa reći ću samo da mi je zbog vas čak i bubanj postao drag”, kazala je Tomčić.

GABRIJEL ČAČIĆ

U finalnoj emisiji prvi je nastupio maleni Gabrijel Čačić iz Zadra, veliki obožavatelj Mate Miše Kovača. Svoj nastup, kaže, posvetio je svome tati. Otpjevao je Mišin – a od koga bi drugog – hit iz 1986. godine “Ako me ostaviš”. Publiku je digao na noge, a ni žiri nije ostao hladan i ravnodušan na njegovu izvedbu. Svi članovi žirija odreda su hvalili njegovu sigurnost u nastupu.

“On je definitivno pobjednik svog tate, svoje obitelji i svog mjesta. Muzički si bio jako siguran, tonski točan, scenski neodoljiv, presladak. Ja sa šest godina nisam mogla ovo”, iskrena je bila Martina Tomčić. Janko Popović Volarić je pohvalio Gabrijelovu sigurnost i stav unatoč njegovim godinama.

“Tu sigurnost puno stariji od tebe nemaju. Ovo je najbolji nastup do sada”, dodao je.

Pohvalama se pridružio i Davor Bilman. “Bio si izvanredan. Sretno u budućnosti i nemoj tako brzo odrasti jer onda više nećeš biti tako sladak”, kazao je.

Na koncu, pohvalama gabrijelu pridružila se i maja Šuput. “Otpjevao si najsigurniju i meni osobno najdražu pjesmu. Izgledaš neodoljivo. Imaš jako puno publike koja te voli. Početak finala Supertalenta nije mogao biti bolji”, kazala je.