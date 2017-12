PAŠKO OSJETIO POSLJEDICE SVADBE: Iako tvrdi da je slabo jeo, na vaganju ipak imao 1,6 kg viška

Kako timovi više ne postoje, Sanja i Mario rade zajedničke treninge s kandidatima.

Paško je još uvijek pod dojmom svadbe pa je Sanji otkrio da je jutro prije svadbe trčao, a jeo je samo salatu i ribu. Kandidati odrađuju trening koji je intenzivan pa je Jeleni pozlilo te se morala povući.

Sprema im se još jedan izazov, a ovog će se puta morati pošteno uprljati ako misle pobijediti. Posebno će „sretan“ zbog blatnjavog zadatka biti Paško koji slavi 38. rođendan. Kandidati su dobili pola sata kako bi skupili tri zastavice, a svaka od njih označava kilogram prednosti na vaganju. Problem je samo u tome što će parovi biti zavezani dok hodaju kroz blato, što će znatno otežati hod. Parove su složili timovi, a to su Jelena i Tomislav, Paško i Sara te Mladen i Josip.

Do prve zastave nakon teške muke prvi su stigli Sara i Paško. U drugome su krugu najbolje startali Jelena i Tomislav koji su, nakon nespretnog Paškovog i Sarinog ustajanja, uspjeli doći do prve zastavice. Kako je nakon dvije runde prošlo pola sata, Sara i Paško te Jelena i Tomislav ušli su u još jednu rundu te je pobjednik onaj koji prije dođe do zastave. U samo nekoliko sekundi Paško i Sara uspjeli su doći do zastavice i tako osvojiti prednost na vaganju.



Kandidati su primijetili da je Josip počeo gubiti motivaciju, a priznao je da više nema volje dokazivati se na treninzima te da bi rado išao kući. Paško je komentirao i da bi rado izašao jer ga doma čekaju obaveze. Na novom treningu kandidati su izašli iz svoje dvorane u kući te trening odrađuju u crossfit dvorani, a na treningu im se pridružio i Dorian koji je neko vrijeme zbog ozljede izbivao.

Mario je pozvao Josipa na razgovor jer je čuo da želi izaći iz showa. Josip mu je priznao da mu smetaju taktiziranja drugih kandidata i da polagano gubi volju pa mu je Mario rekao da mora misliti na sebe jer se, na kraju krajeva, u show i prijavio samo zbog sebe.

Kandidati prvi put dolaze na vaganje kao jedan tim, a Marijana im je najavila da dvoje od njih ispada. Josip je prvi na vaganju i ima želju što manje smršaviti kako bi napustio kuću. Izgubio je 2,9 kg te ima trenutno 101,2 kg. Tomislav je izgubio 0,7 kg, što mi je zapravo koristilo jer ima imunitet pa računa da će na sljedećem vaganju imati bolji rezultat. Siniša je na vaganje došao sa 153,9 kg, a izgubio je dva kilograma. Dorianova vaga pokazala je 3,1 kg, što je sve iznenadilo jer gotovo da nije trenirao zbog ozljede. Sara je pak na vagu došla s dva kilograma prednosti koje je ostvarila u igri s Paškom, a njezin realan gubitak bio je 3,2 kg. Goran je smršavio 4,2 kilograma te sada ima 121,8 kg. Mladoženja Paško osjetio je posljedice svadbe pa je na vagi ostvario višak od 1,6 kg, a i priznao je da želi doma. Jeleni je vaga pokazala 2,9 kg manje, dok je Mladen ostvario gubitak od samo 0,6 kg.

Ispod žute linije su tako Tomislav, Siniša, Paško i Mladen, a pritom Tomislav ima imunitet i zapravo je spašen. Tko će napustiti show, saznat ćete u ponedjeljak u 20 sati na RTL-u!