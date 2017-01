PARTNERI U PRIVATNOM ŽIVOTU, KUHINJI I ZLOČINU: Natali i Hrvoje podmitili žiri!

Kandidati su u večerašnjoj emisiji pokazali da se bolje snalaze s glavnim jelom nego s predjelom, a neki su, tijekom 75 minuta koliko je bilo predviđeno za kuhanje, uspjeli skovati i plan B ako im se priprema recepta izjalovi.

Natali Rade i Hrvoje Hrkać, partneri u privatnom životu, kuhinji i zločinu, odlučili su žiriju uz svoja dva mesna jela servirati i mito!

Na njihovu žalost, plan im se izjalovio. Tomislava Špičeka, Željku Klemenčić i Ivana Pažanina ne može se ničime podmititi, pogotovo ne s čašom finog vina ili zdravim sokom. Piće je servirano kao kompenzacija za to što nisu donijeli prilog, no mito nije urodio plodom. Unatoč tome upravo su njih dvoje danas zasjeli na sam vrh tablice s 46 bodova i to zbog odlično spremljenih ćuftica i osso bucca, ali i tri boda koje je za cijeli tim zaradio upravo Hrvoje.

Naime, u današnjem izdanju kviza „Peci&Reci“ Hrvoje je svoje znanje suprotstavio onom Zdravka Rogine. Dečki za tri minute morali oguliti i filetirati što više naranči, a istovremeno su odgovarali na Dorisina pitanja o kulinarstvu i poznavanju namirnica i termina. Obojica su bili prilično zbunjeni i više su se koncentrirali na pitanja nego na zadatak tako da isti nisu baš uspješno izvršili. Ipak, prema Željkinoj procjeni manje je neuspješan bio Hrvoje, za tim selo zaradio dodatna tri boda i dokazao da žene ipak bolje „multitaskaju“.

Iako su i drugi dan parovi iz tima Selo i dalje bolje pozicionirani od parova iz tima Grad,, najbolje ocjene u showu večeras su zasluženo pripale Sanji Zlatar i Željku Horvatu koji su za svoje švedske okruglice i pileća krilca zaradili sedmicu od Pažanina i osmicu od Željke i Špičeka. „Da me ruka ponesla bila bi devetka, ali neka bude još danas osmica“, komentirao je Špiček. Žiri im je ostavio još prostora za napredak, a hoće li ga iskoristiti, pogledajte već sutra u 21:15 na RTL-u.