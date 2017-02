NA RUBU GRUBOG OBRAČUNA U ‘TRI, DVA, JEDAN – KUHAJ!’: Pažanin se izderao na Špičeka, kandidati se optuživali da lažu

Trebalo je 15 emisija showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ da maske počnu padati. I natjecateljima i žiriju!

Jer dok su kandidati sa osmjesima trpjeli loše ocjene, iako je za njih bio kriv netko drugi, žiri je odlučio javno reći koliko ih smeta osnovno nepoznavanje namirnica, pa makar i uz povišeni ton upućen jedan drugome. Tako su se u srijedu navečer Tin, Ana i Ozana javno iznijeli što misle o Sanjinom odlasku u nabavku i uzimanju hrane s njihovog stola, Kristijan je preko cijelog seta vikao na Morenu da laže kada kaže da nije samovoljno uzela tunu u konzervi, dok je Pažanin glasno ušutkivao Špičeka jer ga je prekidao u izlaganju!

Za sve gore rečeno kriva je, naravno, nabavka namirnica. Poučeni iskustvom, Martin, Kristijan, Sanja i Željko ovaj su put donijeli manje namirnica nego inače kako bi izbjegli negativne bodove žirija zbog neiskorištenih ostataka hrane. Međutim, oba su se para malo zanijela i kolegama donijela vrlo malo namirnica, pa su se svi morali snaći kako god znaju i umiju. Sanja je lukavo, i to nekoliko puta te večeri, obilazila ostale radne jedinice u potrazi za namirnicama koje joj nedostaju, što je naljutilo Tina i Anu, pa čak i Ozanu!



„U dućanu je bila puna pedale ribe! Meni je dala dva škampa i jednu lignju. Jel’ ona normalna? I još mi je došla uzeti temeljac! Došla je kopati po mojoj radnoj jedinici i tražit luk, „ajme, šta će ti blitva“! Stvarno mi je danas došlo da je udarim! Koji ti je to način? Sram je može biti!“, uzrujano je izjavila Ana, dok je Ozana dodala kako oni „možda jesu djeca, ali nisu kreteni“.

Potom je došao ‘slučaj tune u konzervi’. U tom manjku namirnica, Natali i Hrvoje i Morena i Nina dobili su „čast“ kuhati s konzerviranom hranom. No, niti jedan njihov obrok nije oduševio žiri.

„To je instant palenta, slanutak i tuna iz konzerve i jedna školjka za glavno jelo na tri čovjeka. Tu ste dosta tanki“, objasnila je Željka svoje nezadovoljstvo Natalijinim i Hrvojevim tanjurom, dok je Špičeka je pak, konzerva tune podsjetila na mladenačke dane.

„Tunom ste me vratili u vrijeme kada sam bio u vojsci i kada sam jedan dan u tjednu morao jesti konzerve. U jednu ruku mi vas je malo žao, zato ću biti blag prema vama i pazit ću kod ocjena. Bit će više nego što sam planirao“, rekao je Špiček dajući im osmicu kao poticaj. Taj je potez naljutio mnoge kandidate koji su se trudili od ničega napraviti nešto, a dobili su puno manje ocjene. Među njima su bili i Kristijan i Martin, koje je Špiček krivio što su iz dućana donijeli tunu – kad ju nitko nije tražio. Špiček ih je odlučio kazniti zbog tog „propusta“. Martin se pokušavao opravdati da je donosio ono što je naručio tim, no Špiček nije bio zadovoljan što su u dućanu ostale namirnice visoke kvalitete, a njima se servirala tuna iz konzerve. Tu se, pak upleo Pažanin koji je stao na stranu Istrijana.

„Ja vas neću krivit. Svoj ste dan odradili kako triba. I uzeli ste namirnicu koju ja nikada ne bi uzeja, a to je mačka.“, započeo je Pažanin, no ubrzo ga je Špiček prekinuo s pitanjem zašto Martin i Kristijan sebi nisu ostavili tunu, nego su je proslijedili dalje.

„Ne interesira me to uopće! Sad ja govorin i nemojte me prekidat! I ti isto, Tomo! Strpite se da kažem svoje mišljenje! Ako sam reka da vas neću krivit, krivit ću druge. Tribalo je da vam reču striktno koje namirnice hoče. I neka si donio konzervu, pa neka rade s konzervom kad ti nisu striktno rekli šta hoće.

Ako su rekli, onda ću tebe krivit. Zasad ispada da nisu…“, zaključio je Pažanin i momcima dao devetku, dok su Špiček i Željka okrenuli peticu i šesticu.

Nova prepirka izbila je između Morene i Kristijana, koji su jedan drugoga optuživali da lažu. Tema je, naravno, bila – tko je naručio, odnosno uzeo tu nesretnu tunu u konzervi. Morena tvrdi da ju nije naručila, a Kristijan tvrdi da joj je bilo ponuđeno puno više namirnica i sama je izabrala konzervu. I dok se Špiček srami jer u timu nema kolegijalnosti, aludirajući na to da su Kristijan i Martin mogli pomoći i djevojkama, koje su na začelju tablice ukupnog zbroja bodova, ustupili bolje namirnice, Pažanin je opet imao suprotno mišljenje:

„Ako mene pitate, ovo je bila čista situacija. Djevojke su odabrale namirnice, nema se koga drugoga krivit.“

Da dan ne završi s povicima i optuživanjima pobrinule su se Sara i Anna koje su žiri oduševile svojim varenicima (Špiček im je dao devetku), te Ana i Tin sa svojom morskom verzijom hrenovke za koju je Željka da je „najčudnovatija stvar koje se danas napravila u 75 minuta“, te dodala kako joj nije jasno kako ostalim natjecateljima, koji su barem malo upoznati s kulinarskim tehnikama obrade hrane, ne padaju ovakve ideje na pamet, već to čine njih dvoje koji „nemaju nikakvog kulinarskog znanja“.

U četvrtak nas očekuje novi sudar titana sa starim parovima – Kristijan i Martin protiv Sanje i Željka. Ne propustite pogledati novu epizodu showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj“ u 21:30 na RTL-u!