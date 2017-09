EMMY 2017: NOĆAS JE DODJELA PRESTIŽNIH GLAZBENIH NAGRADA: Colbert je već najavio da će ‘kuriti’ Trumpa

Samo još nekoliko sati dijeli nas od velike godišnje svečane dodjele nagrada Emmy, najuglednijih nagrada američke televizije.

U odsustvu kultne serije HBO-a Igra prijestolja, koja je prošle godine osvojila rekordnih 12 kipića, ove godine su u kategoriji najbolje dramske serije, najvažnije kategorije, sve karte otvorene.

Novi naslovi poput znanstveno-fantastičnog Westworlda (HBO), Sluškinjine priče (Hulu) ili pak Stranger Things mogli bi nadmašiti veteranske serije poput političkog trilera Kuća od karata (Netflix) ili Nazovi Saula (AMC).

U utrci za najbolju dramsku seriju još su i povijesna saga Kruna (Netflix) i obiteljska epopeja This Is Us.



Glasuje 21.000 televizijskih profesionalaca, članova Američke televizijske akademije.

Elizabeth Moss najizglednija je dobitnica Emmyja za najbolju dramsku glumicu ulogom silovane zatočenice fundamentalističke kršćanske sekte (Sluškinjina priča).

Među glumcima na specijaliziranoj stranici za predviđanja vodi Sterling K. Brown (“This Is Us”).

Što se tiče humorističnih serija čini se da su i ovaj put favoriti Potpredsjednica i glumica koja je tumači Julie Louis-Dreyfus.

Svečana dodjela Emmyja u Los Angelesu, gdje bi holivudske zvijezde poput Reese Witherspoon i Nicole Kidman (Big Little Lies) trebale zajamčiti dozu glamura na crvenom tepihu, bit će prva otkad je Donald Trump zasjeo u Bijelu kuću.

Animator i humorist Stephen Colbert vodit će ceremoniju. Naviknut na tirade protiv Trumpa, mogao bi i ovom prilikom izgovoriti nekoliko na račun republikanskog predsjednika.

“Emmyji slave televiziju, a samo je jedna televizijska zvijezda ove godine – Donald Trump”, već je izjavio za Los Angeles Times.

Kao znak političke sklonosti televizijskog svijeta, kultna satirička emisija NBC-a Saturday Night Live dobila je 22 nominacije, najviše ove godine zajedno s Westworldom, nakon godinu dana nemilosrdnog ismijavanja šefa države.

Dodjelu 69. nagrada Emmy prenosit će izravno TV postaja CBS iz Microsoft Theatera u Los Angelesu od dva sata noću po hrvatskom vremenu.