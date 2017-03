NIVES SPREMNA ZA MRDANJE I DRMANJE U ‘TVOJE LICE ZVUČI POZNATO’: ‘Inače imam dosta dobar rad bokovima’

Pripremite se na super transformaicje koje vas ove nedjelje očekuju u showu ‘Tvoje lice zvuči poznat0’.

Nakon Tine Turner i Don Omara, Mario Roth ove nedjelje postaje Danijela Martinović. „Super simpatična pjesma, pozitivna, vesela, puna te neke Danijeline vedrine i duha,“ kazao je Mario kojega će, kako bi što uspješnije utjelovio Danijelu, scenskim pokretima podučavati trener Igor Barberić koji je i sam radio koreografiju za spot pjesme ‘Volim barabu’. Mario ističe kako će se morati puno smijati, što mu neće biti problem te dodaje: „Ovo je izazov i treba to tako prihvatiti. Ja ću se truditi da budem na razini ovog zadatka.“

S posljednjeg mjesta na tablici u prošlotjednoj epizodi, Bojan Jambrošić uzvraća udarac s transformacijom u jamajačkog pjevača Omija zbog kojega će po prvi put proći proces tamnjenja kože. „Za njega ja znam samo jednu pjesmu, hvala Bogu da sam dobio upravo tu pjesmu,“ kazao je Bojan koji će nastupiti s pjesmom ‘Cheerleader’ te dodao: „Stvarno ću se pokušati zamisliti da sam na nekoj plaži i da pjevam osobi svog života i to je to!“



Nakon dva muška lika, Nives Celzijus ćemo ove nedjelje vidjeti u nježnijem, ženskom izdanju. „Super! Napokon sam žena i to lijepa žena!“ sretno će Nives koja će utjeloviti Shakiru, prema kojoj se, kaže, ljubav dogodila s pjesmom ‘Objection’ koju će i izvesti na sceni. „Inače imam dosta dobar rad bokovima, a sada ćemo vidjeti. Veseli me svo to mrdanje i drmanje,“ priznala je Nives, a hoće li joj transformacija u neku žensku ikonu biti lakša ili teža od transformacija u muškarce, tek ćemo doznati.

Ivana Mišerić nastavlja s transformacijom u muški spol, a nastupit će kao frontman ekstremnog hard rock banda Kiss s pjesmom ‘I Was Made For Loving You’. „Zvuče mekše nego što izgledaju. Opet je falset u igri,“ komentirala je Ivana i zaključila: „Trebam biti cool. To je poanta. Veseli me sve!“

Ove nedjelje vidjet ćemo i Dalibora Petka koji će postati jedna od pjevačica grupe Spice Girls, Daniel Bilić će se transformirati u Pitbulla, Ana Gruica u Ilana Kabilja, a Mia Anočić Valentić utjelovit će Sanju Doležal iz Novih fosila.