NATJECATELJI SE SUOČILI S DUHOVIMA IZ PROŠLOSTI: Ponovno pripremili svoja najlošija jela i iznenadili

Jedan pogled na tablicu ukupnih bodova odaje dojam da natjecatelji showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ nisu imali spektakularnu večer.

Međutim, kandidati itekako mogu biti ponosni na odrađeni posao jer su svi redom uspjeli popraviti svoje „stare“ ocjene, i to kuhajući prema istom receptu.

„Kandidati su položili jer, koliko vidimo, imaju dosta dobre ocjene. Nije tu bilo devetki i desetki kako su mnogi očekivali, ali su napravili bolji posao nego prvi put“, komentirao je chef Tomislav Špiček stanje na tablici, na kojoj čak tri para imaju solidnih 20 bodova.

Najveći skok u ocjenama, ali i komentarima žirija, svakako su imali Anto i Antonio, koji su pred žiri donijeli poboljšanu verziju graha na gulaš, ali ne i krumpira sa špekom za predjelo.



„Pa, momci! Ne da ste se popravili, nego ste ovaj put briljirali! Posljednji put ste ukupno imali tri boda, a sada imate sedamnaest. Vi ste par koji je najviše napredovao. Bez obzira na sve, ovaj ste popravni najbolje odradili…“, kazala je Mateja Domitrović Sabo momcima, dok je Tomislav Špiček dodao kako bi ocjene bile puno bolje da su kuhali prema njegovim uputama i savjetima.

Marijanu i Andreju kiseli kupus nije dao mira niti tijekom kušanja. Poslušali su savjet Mate Jankovića i kupus poslužili kao salatu, no Špičeku se nije svidjelo kako je bio začinjen. Bez obzira na to, otac i sin iz Zagreba dobili su veće ocjene za smokve s rikotom i umakom od borovnice kao predjelom i losos za glavno jelo, nego kada su to spremali prvi put.

„Žiri bi više cijenio da ste od predjela zapravo napravili desert, pa makar falili temu. Nego da imamo nešto loše na tanjuru i da odgovara temi. Ne mogu se na silu gurati neke namirnice koje su nespojive. Ali, dečki su pokazali neizmjeran napredak od zadnjeg puta, a to smo i nagradili ocjenama…“, kazao je Mate.

Tjedan popravnih ispita se nastavlja i sutra. Tko ga ne prođe, ne zaslužuje biti u finalu!

Ne propustite pogledati novi nastavak popularnog RTL-ovog gastro showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj! u utorak, 28. studenoga u 21:40 sati samo na RTL-u!