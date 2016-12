JOSIPA POBIJEDILA TOMISLAVA, PA PORUČILA GORANU: ‘Sutra ću te oderati!’

Posljednji polufinalni dvoboj iznjedrio je drugu superfinalisticu, Josipu, koja će se za glavnu nagradu od pola milijuna kuna boriti s Goranom. U polufinalnom dvoboju pobijedila je Tomislava u dvoboju snage, pila na podu.

Iako je bio uvjeren da će pobijediti Josipu, Tomislavu nije išlo od ruke. „Čestitam na pobjedi, bila si bolja, bila si brža!“ poručio joj je, a potom s velikom tugom i razočaranjem pognuo glavu.

Shvativši da je prerezala sva tri dijela prije svog suparnika Tomislava, Josipa nije mogla sakriti uzbuđenje pa je iskoristila priliku da se obrati svojim najdražim farmerima. „Evo ovako ljudi moji, želim sad da svi znate. Drago mi je što smo bili tu, što smo se gledali oči u oči i pošteno sam zaradila svoju pobjedu. Hvala Tomo! Senade, prijatelju moj, uvijek sam žalila što nisam bila s tobom u zajednici od početka. Ti si stup, poput mog oca, hvala ti za sve ova posljednja tri dana! Gordane, za mene ćeš uvijek imati posebno mjesto, nasmijavao si me kad mi je bilo najgore, hvala ti,“ poručila im je Josipa i posljednjem se obratila Goranu: „I na kraju, moj finalista, sutra ću te oderati!“



Dok je na Staroj farmi nakon dvoboja zavladala melankolija, na Novoj farmi se slavilo. „Nisam svjesna još ničega, svakakve emocije su mi u glavi, vjerojatno kad odspavam ovu noć. Presretna sam prvenstveno jer sam njega dobila, sve drugo nije mi bitno,“ kazala je Josipa i poručila Katici kako će sutra gledati pravu borbu između nje i Gorana. „Sutra se borimo do krvi!“ Katica je kazala kako joj je puno draža Josipina pobjeda od Goranove te im je poručila: „Tko god od vas pobijedi, taj drugi je moralni pobjednik! Vi ste uspjeli doći do onoga dokle mi nismo.“ Goran, koji je bio najglasniji Josipin navijač na galeriji, komentirao je da mu je sada konačno srce na mjestu. „Možda je to trebalo biti i prije, ali eto. Ja i Josipa smo sutra u superfinalu, vidjet ćemo što će biti. Nećemo se predati ni ja, ni ona,“ izjavio je Goran i dodao: „Koliko god nam bilo drago, volimo se i ja i ona slikati s tablom od 500 tisuća kuna!“

Tomislavov scenarij, kojega je često spominjao, nije se odigrao onako kako ga je zamislio. „Mali kiks odveo me da sam izgubio,“ komentirao je Tomislav objasnivši kako mu je tijekom piljenja pila jedanput zapela. No, unatoč porazu, podrška zaručnice Barbare nije izostala. „Ti si moj pobjednik bez obzira na sve!“ pokušala ga je Barbara utješiti. „Mislim da je Tomislav jako dobro podnio poraz. Vidi se ta mala razočaranost krajnjim ishodom, ali mislim da se jako dobro drži i ja sam ponosna na njega,“ zaključila je.

U drugoj farmerskoj igri Najbolja kuhača, za najboljeg kuhara Farme natjecali su se Kristijan, Katica i Ante. U žiriju se osim Dušana i počasnog Gazde Senada našla i profesionalna umirovljena kuharica. Farmeri su za zadatak dobili pripremiti objed u kojem je glavna namirnica piletina. Obzirom da je Ante kuhar po struci zadatak ga je razočarao: „To je toliko jednostavno, htio sam pokazati neke druge stvari, ali nismo imali namirnica koliko smo htjeli.“

Unutar sat vremena farmeri natjecatelji trebali su pripremiti piletinu po željenoj recepturi. „Kada sam saznao da imamo samo sat vremena za pripremu piletine, pao mi je mrak na oči.“ kazao je Kristijan priznavši kako nema iskustva u kuhanju. Upravo je on imao najviše problema, a problem mu je stvarala i salata: „Žicao sam Antu i Katicu da probaju salatu jer sam je začinio pa mi je malo ocat pobjegao, pa sam stavio vodu pa nije bila mi slana, pa sam opet stavio sol pa onda nije bila nikakva, pa sam od Ante ukrao salatu,“ snašao se Kristijan otkrivši kroz smijeh.

Ante je prvi završio, a Katica je priznala da mu tanjur izgleda zavidno: „Po onome što sam vidjela, čini mi se da je Ante dosta kvalitetno napravio. Više je išao eksperimentirati, ja sam išla više ziheraški.“ Žiri je nakon kušanja sva tri tanjura odlučio da će pobjedu odnijeti Ante. Katica je zauzela drugo mjesto, a Kristijan je završio kao posljednji. „Očekivao sam dobre komentare. Znam kuhati. Mislio sam da će biti zamjerki oko ukusa jer ja volim pikantno, ali izgleda da je bilo izvrsno,“ kazao je samouvjereno Ante te dodao: „Masu mi znači to što sam dobio kuhaču, volio bi da je i Katica dobila bar neku manju kuhaču pošto ona i Ankica od početka kuhaju.“

