JESU LI U FINALE PROŠLI PRAVI SUPERTALENTI? Pogledajte sve nastupe treće polufinalne večeri

Treća polufinalna emisija Supertalenta uživo u finale showa poslala je Antoniju Doru Pleško i Flipping art.

Dok je Antonia Dora Pleško dobila najveći broj glasova publike te se tako direktno plasirala u finale, žiri je morao odlučiti između Flipping arta i Rite Sinanović, no Maja i Janko su glasali za Flipping art, a Martina i Davor za Ritu Sinanović pa su presudila 382 glasa publike više za Flipping art.

Zlatna djevojka Supertalenta, Antonia Dora Pleško izazvala je salvu emocija nastupom s pjesmom ‘Purple rain’. Maja, koja ju je stiskom zlatnog gumba poslala u polufinale kazala je kako bi to opet napravila jer joj je najbolja od svih kandidata. „ Ti pjevaš svemirski, to nije normalno!“ poručila joj je. Davor je rekao da nikakvi zli komentari ne mogu joj pokvariti uspjeh, a Janko je istaknuo da obožava njezin glas. „Mislim da je stvarno grehota da pjevaš samo u svojoj sobi. Moraš pjevati pred mnogi ljudi.“, rekao je, a Martina joj je kazala: „Tvoj vokal i tvoja osobnost su sami po sebi dovoljni. Ono što je problem i što bih ja nazvala tvojom životnom porukom, odnosno zadatkom je graditi karijeru od osme godine života zapravo predodređuje cijelo djetinjstvo. Ja bih voljela da ovih 11 godina samsa sa sobom proanaliziraš i da shvatiš greške u koracima i da pokušaš svoju karijeru od dana današnjeg voditi onako kako ti želiš i da ne podliježeš trendovima.“





Dečki iz Slovenije, Timotej Nuč i Luka Avguštin, poznati kao Flipping art svojim akrobacijama još jedanput su ostavili žiri bez teksta, a najoduševljenija je bila Maja koju su potpuno ‘izuli iz cipela’. „Vi ste potpuni luđaci, vi niste normalni!“ u šoku je bila Maja, a Martina je dodala kako su otišli dalje s nastupom u polufinalu. „Ovo je bio pravi nastup, podignuli ste razinu kvalitete!“ poručio im je Davor.

Malena Rita Sinanović ponovno je osvojila publiku, a u polufinalnu emisiju povela je i svoje prijateljice iz kluba te su savršeno otvorile treću emisiju uživo, što su potvrdili i komentari žirija. „Ovo je bilo toliko prekrasno, toliko spektakularno.“ poručila joj je Maja, a Davor joj je rekao: „Vaš nastup, ja bih rekao, bi trebao biti takav da svi iz njega mogu učiti kako bi trebao izgledati nastup. Apsolutno savršeno i mogli bi na Broadway za jedno dvije, tri sekunde. Nadam se da ćemo te vidjeti još!“ Janko je zaključio da Rita nije imala niti malo tremu te je savršeno vladala scenom, a Martina je rekla kako se mora složiti s Davorom sa svime što je rekao.

S autorskom pjesmom ‘Let’s make some noise’ nastupili su Deaf band Dlan i još jedanput dokazali da za njih prepreke ne postoje. Na audiciji su pokazali da mogu svirati, a u polufinalnoj emisiji da mogu i pjevati. „Meni je jasno da vi kroz vibracije osjećate ritam, ali kako vi znate na kraju pjesme da ste točno odsvirali tonove?“ upitala ih je Maja te dodala: „Vi ste točno odsvirali svoju pjesmu. Apsolutno se divim ovome što radite. Nadam se da ćete nastaviti ovo raditi i ja vam mogu reći: vi imate hit!“ Davoru su bili odlični, a Janko je dodao da su još bolji bend nego što su bili. „Vaša energija je bila jača od zvuka!“ zaključio je, a Martina im je oduševljeno poručila: „Meni je i dalje nevjerojatno na koji način vi, pod navodnicima, čujete glazbu, jer ritam je jedno, a melodija je nešto sasvim drugi. Ja bih voljela da vi mene naučite ovu vrstu glazbu!“

Aleksander Štucl, mađioničar iz Celja, priredio je trik s kartama koji je posvetio svojoj majci. „Meni da je ovo moj sin priredio tako, ja ne bih tako bila hrabra. Svaka čast na hrabrosti. Ja ne mogu komentirati ovo čudo koje ti prezentiraš. Toliko si šarmantan, sugestivan, simpatičan i toliko je nebitno kako izgleda tvoj trik.“ oduševljena je bila Martina, a Davor je dodao: „Stvari su u jednom trenutku izgledale kao si se malo pogubio, ali ti imaš ono nešto za raditi s ljudima!“ dok je Maja zaključila: „Ja sam i dalje fascinirana mađioničarskim trikovima, uživala sam i mislim da si napravio jednu jako sjajnu točku. Mislim da je generalno večeras Slovenija pokazala jako dobre stvari!“

Argentinac Juan Augustin Lopez, zapalio je atmosferu u studiju svojim mash upom pjesama “Somewhere over the rainbow”, “Danas sam luda” Josipe Lisac i “Black Or White” Michaela Jacksona. „Ja jako volim tvoj glas. Malo sam se zaljubila u tvoj način pjevanja i muzikalnost na audiciji. Tvoj mash up na audiciji svidio mi se, ali uopće nisam shvatila što je večeras ovo bilo.“ kazala je Martina, a Maja je pokušala objasniti što se to Martini nije svidjelo: „Možda nisi kao supertalent, ali ti si baš onaj lik koji ima pozitivnu energiju i zato će ljudi uvijek biti u tvom okruženju. Miks pjesama možda je mogao biti i bolje izabran”. Janko je bio jako zadovoljan njegovim nastupom, a Davor je komentirao: „U izrazito velikom postotku se slažem s Martinom s tim da bih dodao da na vrijeme ne možemo utjecati, ali da emociju možemo promijeniti pjesmom. Ti imaš neosporan talent“ zaključio je Davor.

Lana Maltar i Ana Topalović ponovno su oduševile svojom virtuoznom izvedbom na klaviru,a ovoga puta njihov ‘glazbeni dvoboj’ bio je na dva klavira. „Možete biti i više nego zadovoljne!“ poručila im je Martina, a Janko je dodao: „Jako mi je drago da ste večeras imale zaokruženiji nastup od prošloga puta!“, a s njim se složila i Maja koja je istaknula da su je najviše impresionirale njihove godine. „Nisam ljubitelj klavira, ali više mi se sviđa kada ste na jednom klaviru i napravite malu atrakciju za nas koji to ne razumijemo. Uglavnom slažem se s Martinom.“ zaključio je Davor.

Filip Vojković ili yo-yo majstor, poput lika Super Marija iz video igrice borio se protiv neprijatelja, ali svojim oružjem, yo-yom. „I dalje sam fascinirana tvojim umijećem. Iskreno, ne znam koliko će ljudi to prepoznati koliko je to teško, što u konačnici za tebe nije ni bitno.“ poručila mu je Martina, a Maja i Janko složili su se da je njegov talent doista impresivan. „Ja sam fasciniran tvojom vještinom. S jedne strane mi je bilo odlično, s druge malo dosadno. Ali to nije moja šalica čaja.“ zaključio je Davor.

Hrvatski Cheerleading klub Široki ispunio je obećanje dano Davoru Bilmanu na audiciji – da će ukoliko prođu u polufinale, pokazati još više akrobacija, no izgleda kako Davor nije bio u potpunosti zadovoljan njihovim nastupom. „Više akrobacija ste pokušali izvesti, mene niste impresionirali, volio bih da ste to malo bolje izveli.“ zaključio, a s njim se složila i Martina. „Zanimljiva je ta vaša priča, sjajno izgledate i bez momka. Vidi se da ste nabrijane i vesele. Želim vam puno sreće. Ajmo Široki!” poručila im je Maja.

Milan Carević, poslušao je Martinin savjet s audicija da u idućem nastupu malo više koristi pozornicu. „Čudo brate!“ poručio mu je Janko, a Davor mu je kazao: „Prvi dio ti je lopta bila zalijepljena za tebe, što je dobro, a u drugom dijelu mi je pogled odlutao na plesačice da provjerim njihovu kvalitetu plesa.“