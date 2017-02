JESTE LI SPREMNI? Ove nedjelje počinje prva epizoda nove sezone showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’

Novu sezonu popularnog showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ otvaraju Ricky Martin, Jennifer Lopez, Madonna, Tina Turner, a na binu će stati i Baha Men, Toše, Chubby Checker i Colonia.

U prvoj epizodi četvrte sezone Tomi in der Mühlenu, Sandri Bagarić i Goranu Navojcu pridružit će se pobjednik treće sezone showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ Damir Kedžo i to kao gostujući član žirija. Damir će nakon što smo ga vidjeli s izvedbama od Mariah Carey, Lady Gage, The Weeknda, Lane Jurčević, Britney Spears, Petra Graše i drugih, napokon na pozornici hit showa stati i s autorskom pjesmom pod nazivom ‘Not a crime’. Kedžo je najavio da će kao žiri biti blag i nepravedan, no tek ćemo vidjeti kako će pobjednik showa komentirati ovogodišnje kandidate i njihove prve nastupe.

USKORO POČINJE TVOJE LICE ZVUČI POZNATO: Osim osmero novih kandidata, novost su i hologrami

Pjevačica Nives Celzijus u prvoj emisiji nastupit će kao Baha Men. „Jako sam uzbuđena, ipak je ovo prvi nastup. Malo me hvata tremica”, izjavila je Nives koja je već bila u studiju popularnog showa, no tada je bila u ulozi gostujuće članice žirija. Kako će se Nives sada snaći u drugoj ulozi, saznat ćemo ove nedjelje kada će izvesti hit pjesmu ‘Who let the dogs out’. ”Nadam se da ću kroz ovu emisiju otkriti neke svoje skrivene talente”, otkriva Nives koja će se već u prvoj emisiji transformirati u muškog izvođača. „Možda će mi muškarci nakon ovoga postati shvatljiviji”, govori Nives.



Voditelj Dalibor Petko kaže da nije niti pjevač, niti glumac, a ni plesač, a već s prvom transformacijom morat će pokazati sve navedeno. Naime, Dalibora ćemo vidjeti transformiranog u Indiru iz Colonije, što je za njega, kaže, popriličan izazov. „Užasno težak zadatak i najgore mi je što poznajem Indiru i to jako dobro i ne želim ju nikako uvrijediti. Je li moglo teže?“, izjavio je Dalibor te dodao kako ga najviše plaši činjenica što je Colonia sinonim za energiju. „Ne znam koliko kondicije imam. Možda bude neka reanimacija potrebna,“ našalio se Petko.

Za mladu i talentiranu glumicu Miu Anočić Valentić najveći izazov, priznaje, bit će uskladiti pjevanje i plesanje, a hoće li u tome uspjeti vidjet ćemo već u prvoj epizodi showa. „Super! Odmah u prvoj muškarac i crnac!“, izjavila je Mia koju ćemo vidjeti kao Chubby Chekera s pjesmom ‘Let’s Twist Again’.

Pjevač Mario Roth sebe je opisao kao „mali multipraktik od metar i 72“, a u prvoj epizodi čeka ga transformacija u Tinu Turner. „Odmah prvi izazov i jedna velika ličnost! Ovo će biti izazov! Pošto sam ja ovako poprilično opušten momak, a Tina Turner ima taj jedan gard, sva je stisnuta, kruta, pa će mi to malo djelovati kao problem“, otkrio je Mario koji se s nestrpljenjem čeka pretvoriti u ovu veliku divu. „Let me entertain you!“ poručio je Mario.

Uzbudljive, nevjerojatne i zabavne transformacije gledatelje očekuju i u novoj sezoni. Osim Nives, Dalibora, Mie i Maria, zabavit će nas još i Daniel Bilić kao Ricky Martin, Ana Gruica kao Jennifer Lopez, Bojan Jambrošić kao Toše Proeski te Ivana Mišerić kao kraljica popa Madonna.