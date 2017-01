DVIJE OBITELJI I JEDNA ISTINA: Uslijed velike tragedije, 20 godina skrivana tajna izlazi na vidjelo

Nova turska poslastica čeka vas na Novoj TV.

Ayça Bingöl (Nilgun), Bülent İnal (Kemal), Ceyda Düvenci (Suzan), Sercan Badur (Mert), Erdem Akakçe (Fadıl), Emel Göksu (Macide), Caner Şahin (Kadir), Eva Dedova (Ece), Sera Kutlubey (Hasret), Zeynep Doğa Doğuşlu (Čiček), Hakan Altuntaş (Rıza).

Nova TV 23. siječnja premijerno donosi novu dramsku seriju iz turske produkcije koja vjerno dočarava sve strahove, napore i iskušenja čovjeka koji se zbog odluka i poteza iz prošlosti našao između svoja dva sina, dvije kćeri i dvije žene. Jedan pogrešan korak razotkrit će dvostruki život. Otac rastrgan između dvije obitelji morat će priznati istinu, jer u rukama nepriznatog sina leži život onog drugog. Što obitelj čini obitelji? Ljubav? Odanost? Požrtvovnost? Pitanja su to s kojima se bori glavni junak susrećući se sa sudbinom licem u lice.





Kao poznati poslovni čovjek, Kemal Ipekči živi život na kojemu bi mu svi pozavidjeli sa svojom ženom Suzan i djecom Mertom i Čiček, koje jako voli. Incident koji zadesi njegova sina Merta dovodi do otkrića da Kemal Ipekči ima još jednu obitelj u Adani za koju nitko ne zna. Njegova mladenačka ljubav Nilgun i njezini blizanci Kader i Hasret živjeli su u Adani daleko od pogleda. Kemal je do toga trenutka morao voditi dvostruki život. No kad istina izađe na vidjelo, Kemal će se morati suočiti s neočekivanim problemima kako bi mogao zaštititi svoju neprežaljenu ljubav i djecu.