DVADESET GODINA NAKON ‘ZADNJE’ EPIZODE: Gdje su i što danas rade zvijezde popularnih ‘Mućki’?

Serija Mućke (Only Fools and Horses) odavno se smjestila na vrh liste najgledanijih programa u povijesti britanske televizije, a nedavno je proglašena i za seriju čiji bi povratak na male ekrane Britanci najviše željeli. A veliku popularnost serija je imala i u ovim krajevima.

Više od 24 milijuna ljudi gledalo je božićni specijal Mućki 1996. godine, kada je Del Boy konačno došao do novca stavivši na aukciju stari sat, piše Daily Mail.

Dvadeset godina nakon “zadnje” epizode (prikazivani su i sporadični specijali između 2001. i 2003.) neke od zvijezda popularne serije su nas zauvijek napustile, a neke imaju nove uloge u britanskim televizijskim programima.

Gdje su danas i što rade?

Derek ‘Del Boy’ Trotter (Sir David Jason)

Sir David Jason će zauvek biti povezivan s likom Del Boya, ali je ostvario i druge zapažene uloge. Ovaj 76-godišnjak igrao je detektiva inspektora Jacka Frosta u krimi-seriji Frostov pristup od 1992. do 2010. a ranije je imao glavnu ulogu u sitkomu Open All Hours.

Ulogu Granvillea reprizirao je u nastavku Still Open All Hours 2014. čija se treća sezona počela prikazivati prošli mjesec.

Sir David Jason je dobio titulu viteza 2005. za svoju bogatu karijeru i objavio je autobiografiju 2013. David Jason: My Life.

Raquel Trotter (Tessa Peake Jones)

Zahvaljujući uspjehu serije, Tessa Peake Jones postala je najpoznatija po ulozi Del Boyeve voljene Raquel, ali je i nakon Mućki odigrala niz zapaženih uloga.

Pojavila se u serijama Doctors, Doctor Who, Casualty, Holby City, The Demon Headmaster i Midsomer Murders.

Danas 59-godišnja glumica sada igra kućepaziteljicu u seriji Grantchester zajedno s Jamesom Nortonom i Robsonom Greenom.

Rodney Trotter (Nicholas Lyndhurst)



Angažman Nicholasa Lyndhursta, najpoznatijeg po ulozi Del Boyevog mlađeg brata Rodneya, jednostavno je cvjetao od okončanja Mućki.

Danas 55-godišnji Nicholas igrao je Garyja Sparrowa u popularnoj seriji Goodnight Sweetheart, koja je prikazivana od 1993. do 1999.

Također, 2010. igrao je u prednastavku Mućki pod nazivom Rock & Chips s Jamesom Buckleyjem.

Nedavno se pojavio u detektivskoj drami BBC-ja New Tricks kao umirovljeni detektiv Dan Griffin.

Cassandra Trotter (Gwyneth Strong)

Gwyneth Strong igrala je Rodneyjevu veliku ljubav Cassandru, ali je nakon završetka Mućki ponovo zaigrala uz Davida Jasona u seriji Frostov pristup. Kasnije je imala manje uloge u serijama West End i Midsomer Murders.

Krajem prošle godine vratila se na male ekrane pridruživši se postavi britanske sapunice Eastenders u kojoj igra Geraldine Clough, koja vodi ženski pikado tim.

Damien Trotter (Benjamin Smith)

Ulogu Del Boyevog sina igralo je više dječjih glumaca, ali je Benjamin Smith od 2001. postao “stalni” Damien.

Ovaj 27-godišnjak je kasnije imao uloge u Holby City i Doctor Who, a pojavljivao se i u serijama Eastenders i Skins.

Dobio je glavnu ulogu u drugoj epizodi BBC programa Accused, pojavio se u komediji No Offence i igrao vojnika u mini seriji Native.

Boycie (John Challis)

Trgovac automobilima Aubrey ‘Boycie’ Boyce u “Mućkama” imao je spinof “Green Green Grass” koji je prikazivan između 2005. i 2009. godine

John Challis je objavio i dvije autobiografije – Being Boycie i Boycie and Beyond.

Prošle godine se pojavio kao kapetan Peacock u još jednom klasičnom sitkomu “Are You Being Served”.

Denzil Talser (Paul Barber)

Paul Barber je, osim Denzila, imao niz drugih poznatih uloga, poput Horsea u popularnom britanskom filmu Skidajte se do kraja (The Full Monty).

Ovaj 65-godišnjak glumi i danas u serijama Coronation Street, Casualty i Death in Paradise.

Mickey Pearce (Patrick Murray)

Patrick Murray postao je poznat zahvaljujući ulozi Mickeyja Pearcea u Mućkama, ali je ovaj 60-godišnjak imao nekoliko teških godina nakon kraja serije.

Nakon što je završio sa ulogom Rodnijevog prijatelja sklonog pretjerivanju, i što se tiče uspjeha kod žena i u “poslu”, postao je profesionalni igrač pokera. Veliki je ljubitelj i navijač nogometnog kluba Millwall .

Mike Fisher (Kenneth MacDonald)

Kenneth MacDonald igrao je vlasnika puba Ragina glava Makea Fishera, ali i narednika Nobbyja Clarka u It Ain’t Half Hot Mum.

U seriji The Last Detective imao je niz pojavljivanja kao Peter Davison, ali je pretrpio jaki srčani udar i umro u 50. godini 2001., prije nego što je serija i prikazana.

U Mućkama su izostanak slavnog Mikea opravdali time što je “u zatvoru zbog pronevjere”.

Brzi (Roger Lloyd-Pack)

Roger Lloyd-Pack bio je, kao smetlar Colin ‘Trigger’ (‘Brzi’ u našem prijevodu) Ball, jedan od najomiljenijih likova iz Mućki.

Glumac je preminuo u 70. godini života nakon borbe s rakom gušterače, ali je prije toga imao manju ulogu u filmu Harry Potter i plameni pehar, kao i u seriji Zakon i red.

Djed (Lennard Pearce)

Lennard Pearce uglavnom je igrao u kazalištu, ali će zauvijek ostati zapamćen po ulozi Djeda u Mućkama.

Igrao je u seriji od 1981. do svoje smrti 1984. godine.

Harry ‘Buster’ Merryfield je nakon njegove smrti ušao u seriju kao ujak Albert.

Ujak Albert (Harry ‘Buster’ Merryfield)

Harry ‘Buster’ Merryfield najpoznatiji je po ulozi ujaka Alberta u Mućkama, gdje je glumio od 1985. kada je njegov lik stvoren nakon smrti Lennarda Pearcea.

Merryfield je preminuo u 79. godini od posljedica tumora na mozgu.

Legendarni stan u zgradi ‘Nelson Mandela’

Neboder u kojem se “nalazio” stan Trotterovih prodan je za 1,1 milijun funti.

Unatoč tome što je serija smjestila radnju u Peckham, u južni London, Del Boy i Rodney su živjeli u socijalnom stanu koji se zapravo nalazi u zgradi Harlech Tower u Actonu, u zapadnom dijelu Londona.

Vjeruje se da je upravo zbog popularnosti koju je imala serija zgrada prodana za rekordni iznos.