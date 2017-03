ANA I ZLATKO ISPALI IZ SHOWA ‘TRI, DVA, JEDAN – KUHAJ!’: Žiri jednoglasno presudio: ‘Ovo je bilo loše odrađeno’

Ana nije imala sreće niti s novim partnerom, pa je nakon svega dva tjedan kuhanja s ocem Zlatkom, napustila show. Njihov sijed od tri jela nije zadovoljio žiri.

„Predjelo je bilo lijepo zamišljeno, ali bi bilo bolje da ste uz to servirali i neki hladni umak“, komentirao je Špiček. Glavno jelo je bilo u redu, no desert im nije uspio. „Ako se desert ostavlja u zdjelici, nema potrebe dodati toliko želatine. Poanta je da ostane kremasto, a ovo je bilo loše odrađeno“, zaključila je Žakline. Sve to nije bilo dovoljno dobro da Ana i Zlatko prođu dalje.

„Ispali smo danas, no to me ne zabrinjava uopće. Drago mi je što je tata došao, znam da mu nije bilo lako“, kazala je Ana koja će se po izlasku iz showa pozabaviti sa svojom kuharicom. Uz punjenu blitvu za predjelo, Ana i Zlatko su žiriju servirali i grdobinu u bijelom vinu te panna cottu od čokolade.

TREĆA SREĆA: Riskantno meso u umaku od čokolade ponovno se našlo na meniju



Sanja i Morena su pripremale štrudlu od sira i špinata, teleće odreske s kaduljom i rižu s limunom i parmezanom te čokoladne tartufe. Predjelo im je ispalo ukusno, a i glavno jelo je pogodilo kriterije žirija. Desert je nažalost bio jedan od lošijih. „Nešto je otišlo krivo u omjerima. Pretjerali ste s kakaom i amarettom“, zaključila je Željka.

Arsen i Željan su se odlučili za gratiniranu cvjetaču, piletinu mole i čokoladnu tortu. Špiček je pohvalio njihovo predjelo, no Pažanin nije imao slične riječi za glavno elo. „Vaša piletina nije niti lešo niti pečena. Umak od čokolade je dobro izbalansiran što se tiče gustoće i teksture, ali je totalno indiferentan. Nema dovoljno začina, to je jelo bilo prezahtjevno“, kazao je Pažanin. Desert je bio jedan od boljih iako im je malo zagorio sa strane.

Katarina i Ozana su ostanak u showu izborile slanim torticama sa sirom, šunkom i gljivama, wokom i čokoladnim desertom. Nabujak nije bio zadovoljavajući, meso u woku je bilo dobro i začini su bili u redu, no nije bio dovoljno sočan. No njihov je desert bio najbolji od svih posluženih.

Od sljedećeg tjedna svi kandidati ponovno kreću od nule, a hoće li uspjeti oraspoložiti žiri s odlično spremljenim jelima, doznajte već u ponedjeljak.