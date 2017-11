ZBOR CRVENE ARMIJE ODUŠEVIO PUBLIKU U LISINSKOM: Publika vraćala zbor čak dva puta na bis

Zbor Crvene armije u ponedjeljak je u Lisinskom svojim izvedbama potvrdio vrsnost i na kraju prvog, od dva rasprodana koncerta podigao na noge punu Koncertnu dvoranu Lisinski.

U dvosatnom programu 120 članova Ansambla Aleksandrov predstavilo se presjekom bogatog opusa te su izvedeni najveći hitovi, pjesme duhovnog karaktera, ali i narodne izvedbe uz plesnu koreografiju, himne, operne arije i popularnu glazbu.

Koncert je otvoren izvedbom Nepobjediva i legendarna, a od bogatog opusa od oko 2000 djela, izvedene su Pjesma vozača s bojišnice, Ždralovi, Pjesma lađara s Volge, Katjuša, Kalinka ili Oh, ti, stepo široka.

Na pozornici iza ansambla, na video zidu izmjenjivali su se različiti umjetnički kadrovi i filmovi. Snaga izvedbe nije ostavila ravnodušnom publiku koja je umjetnike dva puta vraćala na bis u kojem su izveli Podmoskovske večeri.



Ansambl Aleksandrov jedan je od najglasovitijih muških zborova i u Hrvatskoj je nastupio prvi put.

Devedeset godina tradicije

Zbor, koji je srce velikog ansambla, osnovao je 1928. Aleksandar Vasiljevič Aleksandrov te ga vodio do svoje smrti 1946. godine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata zbor je imao važnu ulogu u podizanju morala vojnika i stanovništva na bojištima, a već tada je desna ruka ocu bio sin Boris Aleksandrovič Aleksandrov. On je ansambl nastavio voditi do umirovljenja 1987. U tim desetljećima zbor je stekao svjetsku slavu kao jedan od najvećih kulturnih ambasadora nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, rado slušan i voljen i na zapadnoj strani željezne zavjese i mimo hladnoratovskih podjela.

Stariji Aleksandrov skladatelj je nekadašnje sovjetske, a danas ruske državne himne, kao i zastrašujuće veličanstvene sovjetske ratne koračnice Sveti rat, kojom i danas počinju vojne parade na Crvenom trgu na Dan pobjede.

Nakon tragedije na Božić 2016. godine, kad su u padu zrakoplova u Crno more život izgubila 63 člana ansambla te njihov dirigent Valerij Kalilov, Zbor je, popunivši redove na velikom državnom natječaju, održao prvi koncert u veljači 2017. u Moskovskom kazalištu. Pred obiteljima žrtava, visokim časnicima ruske vojske i stotinjak novaka izveo je niz glasovitih domoljubnih i narodnih pjesama u spomen na poginule kolege.

Zbor Crvene armije sinoć oduševio puni Lisinski pic.twitter.com/qLlBXUUxo7 — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) November 14, 2017

U ožujku su krenuli na prvu turneju nakon tragedije koja je njihovim nastupima dala još veći emotivni naboj, motivaciju i snagu. Na velikoj pozornici Lisinskog nastupit će i u utorak, 14. studenog, a gostovat će i u Ljubljani te Beogradu.

Ansambl Aleksandrov službeni je ansambl i zbor ruskih vojnih snaga. “Kako bi se potpuno razumjela moć dubokih i snažnih glasova Zbora Crvene armije, u obzir treba uzeti i povijest Rusije. Nemoguće je odijeliti jedno od drugoga, a za slušatelje su glasovi članova zbora, postali glas potpuno nove Rusije, glas Sovjeta”, ističu organizatori.