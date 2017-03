ULAZNICE SU VEĆ GOTOVO RASPRODANE: Jedna od najvećih gitarističkih zvijezda današnjice stiže u Zagreb!

Jedna od najvećih gitarističkih zvijezda današnjice, australski glazbenik Tommy Emmanuel stiže u Zagreb, a nastupit će u srijedu, 22. ožujka 2017. godine, s početkom u 20.30 h u zagrebačkom kinu Studentskog centra.

Zagrebačka publika ga je zadnje imala prilike slušati 2013. godine s triom Kings of Strings, dok je posljednji samostalni nastup u Zagrebu održao prije osam godina.

“Zadnji put sam u Zagrebu svirao s triom Kings of Strings koji činimo Stochelo Rosenberg, Vlatko Stefanovski i ja. Bila je to divna večer. Volim svirati u Zagrebu jer je publika sjajna. Jako je dobar osjećaj kada ljudi dođu na koncert, znaju tvoje pjesme i uzbuđeni su jer te slušaju kako sviraš. Uživam u tome da ljudima kroz svirku pružim ono što žele čuti, a kako bih to na koncertu i ostvario obično prelazim dalek put što je svakako jedan od dokaza koliko mi je taj trenutak bitan. Veselim se skorom susretu sa svima vama u Zagrebu”, rekao je Tommy Emmanuel.

Ovaj slavni gitaristički virtuoz najpoznatiji je po posebnoj fingerstyle tehnici sviranja sa svih deset prstiju. U četiri desetljeća dugoj i nadasve bogatoj karijeri nanizao je brojna priznanja za svoj rad, nagrade i nominacije te među ostalim i jedno od najvećih priznanja u gitarističkom svijetu, titulu Certified Guitar Player koju mu je dodijelio Chet Atkins, a koju nosi svega pet glazbenika na cijelom svijetu. Inspirirao je mnoge mlade, nadolazeće glazbenike te ispisao pozamašan popis suradnji s poznatim glazbenim imenima. Zagrebačkoj publici vraća se u sklopu turneje It’s Never Too Late na kojoj predstavlja istoimeni studijski album.



Ulaznice za koncert gotovo su rasprodane, a moguće ih je kupiti u sustavu i na svim prodajnim mjestima Eventima, http://www.eventim.hr.