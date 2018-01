SLAYER NAJAVIO POSLJEDNJU SVJETSKU TURNEJU: Žestoki metalci spremaju spektakularan oproštaj

Jedan od najutjecajnijih metal bendova oprašta se nakon 37 godina uspješne karijere oprašta svjetskom turnejom.

Slayer se ubraja među najutjecajnije i najpoznatije metal bendove, a putem Facebooka su najavili oproštajnu svjetsku turneju. Na svojem su službenom profilu objavili video od 30 sekundi u kojem poručuju: ‘Kraj je blizu… Slayer će se oprostiti uz jednu, posljednju svjetsku turneju’.

Slayer je osnovan 1981. u Kaliforniji i uz Metallicu i Megadeth bio je jedan od predstavnika thrash/speed metala. Njihova produkcija je u samim počecima bila niske kvalitete, no 1986. su napravili album ‘Reign in Blood’ u produkciji Ricka Rubina i Def Jam Records, koji su do tada producirali samo hip-hop glazbenike. Taj album danas slovi kao jedan od najboljih speed metal albuma u povijesti.



Danas su u bendu tek dva člana originalne postave, a to su pjevač i basist Tom Araya i gitarist Kerry King. Bubnjar Dave Lombardo napustio je bend tri puta, a gitarist Jeff Hanneman preminuo je od posljedica alkoholizma 2013. godine.