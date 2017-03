NAJPOVOLJNIJE KARTE ZA INMUSIC: U prodaji su samo do petka, pohrlite dok još ima!

Najpovoljnije ulaznice za INmusic #12 po cijeni od samo 399 kn u prodaji su još samo do petka 17. ožujka! Od subote, 18. ožujka, cijena trodnevnih festivalskih ulaznica iznositi će 449 kn, a cijena sedmodnevnih kamperskih ulaznica 250 kn.

Najveći i najdugovječniji hrvatski open-air festival u 2017. godini svojoj publici pripremio je glazbeni program na razini najpoznatijih i najposjećenijih europskih festivala, a uz cijenu od samo 399 kuna za tri dana bogatog glazbenog programa. INmusic festival #12 ujedno je i najpovoljniji festivalski dragulj Europe, a ove godine po neusporedivo manjoj cijeni svojim kvalitetnim programom stoji uz bok nekim od najvećih i najpoznatijih europskih festivala poput Rock Werchetera, Mad Cool Festivala, Rosklidea, Szigeta…

Kultni britanski New Musical Express s razlogom je ovogodišnje izdanje INmusic festivala uvrstio među 12 najboljih svjetskih festivala, a reakcije nacionalnih i međunarodnih medija i glazbene publike na do sada objavljena gostujuća glazbena imena na INmusicu #12 jednoglasno su pozitivne i euforične. Kvalitetan i jak program u kojemu se ističu Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J i Kasabian kao headlineri, očekivano je rezultirao iznimnom potražnjom za ulaznicama, a temeljem čega organizatori festivala očekuju i rekordnu posjećenost dvanaestog izdanja INmusic festivala.

Postava za poželjeti!

O kvaliteti ovogodišnjeg programa najviše govore fantastične reakcije oduševljene publike INmusica:



Atlanta iz Ujedinjenog Kraljevstva: “Ovaj line-up izgleda ludo!”

Barbara iz Hrvatske: “Znači ne propuštamo ovaj, nema šanse, obavezno idemo i amen!”

Perry iz Engleske: “Svaka čast! Ovaj line-up je nevjerojatan!”

Aarvi iz Indije: “Previše veličanstvenosti na jednom mjestu!”

INmusic festival #12 održati će se od 19. do 21. lipnja 2017. godine na zagrebačkom Jarunu uz potporu Ožujskog piva kao powered by sponzora te OTP banke koja na festivalu omogućava beskontaktno plaćanje, a na festivalu će nastupiti neka od najatraktivnijih svjetskih glazbenih imena današnjice – Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michael Kiwanuka, Flogging Molly, Darko Rundek, Slaves, Repetitor, The Strange, Kel Assouf, Public Service Broadcasting i mnogi drugi.

Vrhunski program INmusic festivala čini ga i ove godine jednim od najznačajnijih kulturnih događanja u Hrvatskoj, dok izvjestan rekordni turistički rezultat potvrđuje činjenica da najpoznatija svjetska stranica za rezervaciju smještaja Booking.com već sada označava da je smještaj u Zagrebu u 2017. godini najtraženiji za vrijeme INmusic festivala od 19. do 21. lipnja 2017.

Ulaznice za dosad najspektakularnije izdanje INmusic festivala dostupne su u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske, Dirty Old Shopu u Zagrebu (Tratinska 18) i putem službenog festivalskog webshopa.

RETROSPEKTIVA KARIJERE: Darko Rundek premijerno u Hrvatskoj na INmusic festivalu #12 predstavlja Apocalypso Now!