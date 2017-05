JACQUES O EUROSONGU: ‘Mislim da sam trebao biti među prvih pet. Stručni žiri je podbacio’

Nakon povratka iz Kijeva s natjecanja na Eurosongu, Jacques Houdek je svoje dojmove ispričao u emisiji RTL Direkt. Rekao je, izmđeu ostalog, da je i Eurosong politika, a ne samo glazba, no ipak je zadovoljan svojim nastupom i 13. mjestom koje je na kraju osvojio.

‘GORČINA JE UČINILA SVOJE’: Jacques se vratio u Hrvatsku i podijelio dojmove s Eurosonga, a reagirao je i na šale na svoj račun

Publika je prepoznala Jacquesovu pjesmu pa ga nagradila sa 103 boda, no stručni žiri nažalost nije bio tako darežljiv prema našem pjevaču. Naposljetku je završio na 13. mjestu.

‘Ne bih ništa mijenjao, sve je onako kako je moralo biti’

Emocije se još uvijek nisu potpuno slegle, kaže Houdek.



‘Bilo nam je prekrasno, najviše zato što smo imali prekrasnu podršku našeg naroda’, rekao je i zahvalio svima koji su mu slali lijepe poruke podrške.

Tri minute nastupa htio je maksimalno iskoristiti za Hrvatsku, kaže pjevač i dodaje da ništa ne bi mijenjao.

‘Sve je onako kako je moralo biti. Mi smo predali sve naše snove, vizije i želje nadležnima. Oni su ispoštivali sve što smo mi htjeli. Imali smo maksimalnu kreativnu slobodu. Drugačijim i hrabrim,a li i riskantnim konceptom sam htio pobuditi malo veći interes za Hrvatsku’, kaže.

Jacques je sretan plasmanom, no to ne znači da je on iznad očekivanja.

‘Stručni žiri je podbacio’

‘Mi smo se od očekivanja operirali, ali naša vjera u pjesmu i u nas same na pozornici je bila daleko veća. Mislili smo da možemo biti u top 5 i mislimo to i dan danas. Nažalost, izostala je podrška stručnog žirija…’, kaže Jacques i dodaje da se i na ovogodišnjem Eurosongu dogodilo ono što se na tom natjecanju uvijek događa: politička igra.

‘Nije novo da susjed susjedu daje bodove. Naši susjedi su malo zakazali kada je u pitanju žiri, ali zahvaljujem se svim zemljama u regiji jer smo od svih dobili po 12 bodova u televotingu. Narod je u tim zemljama demantirao svoje vlastite žirije. Mislim da je stručni žiri svakako podbacio’, kaže hrvatski predstavnik ovogodišnjeg Eurosonga, a smatra da se to dogodilo možda zbog toga što je Hrvatska jedina zemlja iz regije koja je ušla u finale Eurosonga.

‘Možda je gorčina bila jača od njih’, kaže.

‘Drugi izvođači sigurno ne bi mogli otpjevati našu pjesmu’

O pobjedniku Salvadoru Sobralu iz Portugala Houdek je imao samo lijepe riječi.

‘Prekrasno. Pjesma je svakako drugačija. Nekoliko je pjesama ove godine bilo drugačije i odmaknulo se od generičkog popa. I mi smo bili među njima. To je uvijek bolji recept, pokušati ponuditi nešto novo a ne priklanjati se masi. ja čestitam Portugalu i mislim da je pobjeda zaslužena’, kaže Jacques.

O svojoj pjesmi kao ‘duetu sam sa sobom’ kaže da se dugo pripremao, a pjesmu je sam napisao sa željom da se Hrvatsku stavi u fokus na tom natjecanju.

‘To je doista veliki pothvat. Sve ostale pjesme s Eurosonga moji dečki i ja otpjevamo samo tako, a sumnjam da bi ostali izvođači mogli ponoviti našu pjesmu’, ističe.