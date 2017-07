INDIRA IMA PRVI SAMOSTALNI SPOT: Ako ste propustili TV premijeru, konačno ga možete pogledati ovdje

Kao što je i obećala svojoj publici, samo mjesec dana nakon odluke da kreće u samostalnu karijeru, Indira Levak okupila je tim kreativaca i snimila pjesmu „2 luđaka“ koju, kao autor glazbe, potpisuje Branimir Mihaljević.

„Da bi pjesma došla do srca publike potrebno je ispuniti sva njihova očekivanja, ali i biti iskren. Ja nikada ne kalkuliram pa tako ni kod pjesama. Kad čujem ritam koji me pokreće, melodiju koja mi stvara trnce pod kožom, e onda znam da je to pjesma za mene. Upravo to se dogodilo kada sam čula „2 luđaka“, a sada me zanima reakcija moje publike, njihova potpora mi je najvažnija. Zaista sam uživala s ekipom u studiju, dala sam im smjernice, kakav zvuk želim i Branimir je odmah shvatio.“- izjavila je Indira koja mnogo očekuje od ove pjesme koja izlazi pod etiketom RTL Music i tek je prvi korak kojim nastavlja svoje glazbeno putovanje s ovom tvrtkom.

“Za Indirinu pjesmu okupio sam ekipu mladih, ali na klupskoj sceni aktivnih ljudi. Tako smo Denz i ja dobili moderan zvuk, a tekst su pisali Antonija Šola i J.Miljan.” rekao nam je autor i producent Branimir Mihaljević s kojim je Indira već uspješno surađivala na nekim projektima pa je nastavak suradnje bio logičan slijed.



Spot je sniman u Samoboru, na nekoliko lokacija, a Indira u spotu mijenja atraktivne kostime te haljinu koju potpisuje Krie Design. Beauty tim čine salon Renata i Arimed, koji je atraktivnim make upom pratio scenske zahtjeve.

Uz Indiru, u spotu se pojavljuje J.Miljan koji izvodi dio pjesme, DJ, plesačice i parkuristi, koji daju dinamiku cijeloj priči koju su osmislili Sandra Mihaljević i Igor Ivanović.