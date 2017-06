BRITANSKA TV ZVIJEZDA DOLAZI NA ZRĆE: Seksi voditeljica je zaštitno lice Fresh Island Festivala

Jama se u Hrvatsku vraća kao jedna od trenutno najtraženijih britanskih voditeljskih zvijezda.

Britanska TV zvijezda Maya Jama, na veliku radost brojnih fanova Fresh Islanda, bit će voditeljica festivala koji se na plaži Zrće održava od 11. do 13. srpnja. Maya će šesto izdanje jednog od najpriznatijih europskih glazbenih događaja predstaviti i brojnim svjetskim medijima čiji se dolazak očekuje u Hrvatsku.

“Ovo će biti moja treća godina na Fresh Islandu koji me nikad ne razočara. Očekujem veće i bolje partije s nevjerojatnom vibrom. Jedne od večeri bilo je toliko vjetra ali svi su i dalje ostali vani i partijali do jutra. Postoji i video gdje plešem s pizzom na vjetru, skoro me odnijelo. Jako se veselim ponovnom dolasku u Hrvatsku”, izjavila je Maya.





Jama se u Hrvatsku vraća kao jedna od trenutno najtraženijih britanskih voditeljskih zvijezda. Upravo je završila snimanje novog serijala za ITV televiziju Cannonball koji se počinje prikazivati kasnije ove godine. Na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Brit Awards oduševila je sve prisutne, a prestižni svjetski magazin Hello prošle joj je godine dodijelio titulu Rising star 2016. Planetarno popularna postala je kao voditeljica na britanskoj MTV televiziji na kojoj uređuje i vodi brojne emisije. Svijet je obišla 2014. godine kao voditeljica FIFA emisija koje su prethodile svjetskom nogometnom prvenstvu u Brazilu.

Jedna je od najpraćenijih britanskih zvijezda na društvenim mrežama, njezini postovi s otoka Paga i iz Hrvatske zasigurno neće proći nezapaženo u engleskim i svjetskim medijima. Zgodna voditeljica u vezi je sa Stormzyjem, jednim od najpopularnijih britanskih glazbenika koji je već nastupao na Fresh Islandu. Maya ima 22 godine, njezini su roditelji iz Somalije i Švedske, a dom joj je London.

Simpatična Maya, koja je ime dobila po književnici i borcu za ljudska prava Mayi Angelou, sigurno će plesati uz hitove jednog od vodećih RNB glazbenika današnjice Sean Paula, French Montane, dvojca Rae Sremmurd i dua Krept and Konan. Uz njih na Freshu su do sad potvrđeni nastupi i engleske DJ zvijezde Tima Westwooda, repera Jazzy Jeffa te engleske reperice, pjevačice i producentice Lady Leshurr, a program Festivala vodi upravo Maya.