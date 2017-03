OTKRIVENI ‘JEZIVI’ DETALJI O POZNATOJ JEZIVOJ OBITELJI: Ovo sigurno niste znali o ‘Obitelji Addams’, iznenadit ćete se

Sjećate li se filma ‘Obitelj Addams’? Film i njegov nastavak bili su adaptacije serije iz šezdesetih godina koja je nastala po motivima stripa Charlesa Addamsa.

Donosimo vam neke zanimljivosti o obitelji Adams koje možda niste znali.

Ideju za film smislilo je – dijete

Ekipa studija 20th Century Fox vozila se u automobilu nakon jednog događaja, a s njima je bio i sinčić direktora marketinga Toma Sheraka, koji je počeo pjevušiti glazbu iz serije. Svi odrasli su zapjevali s njim, a producent Scott Rudin sutradan je odlučio snimiti novu verziju priče o jezivoj obitelji, piše Mental Floss.



Nije lako biti Morticia

Oko uloge zavodljive mame Adams borile su se pjevačica Cher i glumica Olivia Hussey. Uloga je ponuđena i Kim Basinger koja ju je odbila zbog drugog projekta, ali je na kraju ipak Anjelica Huston osvojila producente. Ona je morala nositi metalni korzet da bi postigla Morticijinu siluetu u crnoj haljini, a kose oči postigla je pomoću ljepljive gaze koja joj je bila zalijepljena ispod kose.

“Do popodneva sam bila na setu. Imala sam bolove u glavi, leđima… Zbog korzeta nisam mogla leći da odmorim. Zaista je bilo naporno”, rekla je Anjelica Huston u jednom intervjuu. Otkrila je i da inspiraciju za lik Morticije nije potražila u originalnoj ulozi Carolyn Jones, već u dokumentarcu o dvije ekscentrične stare žene koje žive u napuštenoj vili.

Nije bilo lako biti ni Fester

Ova je uloga prvo bila ponuđena slavnom Anthonyju Hopkinsu, ali ju je on odbio. Na kraju je pripala Cristopheru Lloydu, koji je morao nositi ‘debelo odijelo’ da bi izgledao kao bucmasti Fester. Zanimljivo je da je u pitanju isto odijelo koje je Bruno Kirby nosio u drugom dijelu ‘Kuma’.

Uoči snimanja, scenarij nije jasno objašnjavao je li Fester uljez ili pravi član obitelji Addams pa je to bilo vrlo zbunjujuće za ekipu filma, koja je smatrala da Fester mora biti Addams da bi priča imala sretan kraj. Glumci su zato poslali Christinu Ricci (10) da zamoli producente da ipak tako završe film. Redatelj Barry Sonnenfeld kasnije je otkrio da su glumci bili vrlo uporni oko Festerove priče, a da je jedini kojem je bilo potpuno svejedno bio Lloyd, koji je igrao upravo njega.

Najmlađeg sina glumile su djevojčice

U drugom dijelu filma ‘Vrijednosti obitelji Addams’, bebu Puberta glumile su dvije djevojčice, Kaitlyn i Kristen Hooper.

Filmska glazba

Mnogi ne znaju da je upravo kralj popa Michael Jackson trebao napisati glavnu pjesmu za film, koju bi promovirao i odgovarajućim spotom. Međutim, u trenutku kada se film snimao, Jackson je bio na meti optužbi za seksualno zlostavljanje djece, pa su producenti ipak odlučili da ne žele svoj obiteljski film vezati uz njega. Jackson je tako snimio pjesmu ‘It is scary’, ali ne i spot, te je objavio u sklopu svog albuma ‘Blood on the dance floor: History in the Mix’.

Jeste li primijetili Mirandu iz ‘Seks i grada’ u filmu?

Mlada Cynthia Nixon, koja se proslavila ulogom Mirande u seriji ‘Seks i grad’, pojavljuje se u sceni u kojoj obitelj bira dadilju kao jedna od kandidatkinja.

Film je bio i na meti tužbi

David Levy, koji je bio producent serije o obitelji Addams, tužio je Paramount zbog filma. On je naveo da je taj studio kupio prava za ekranizaciju originalnog stripa Charlesa Addamsa, u kojem se nije nalazilo mnoštvo likova koje je Levy osmislio isključivo za potrebe serije. Među spornim likovima su rođaci Itt i Thing, ali i detalji poput tango seanse Gomeza i Morticije, te činjenica da Lurch voli svirati cimbule.

Na setu filma su ‘ispadale oči’

Glumica Anjelica Huston prisjetila se problema koje je Raúl Juliá imao tijekom snimanja. Naime, Juliji je na setu puknula kapilara u oku, ali je također imao i problema s štitnom žlijezdom, pa je zamalo ostao bez oka. “Sjedili smo u baru nakon završenog dana snimanja i odjednom mu je oko ‘izletjelo’. Pomislila sam da mu je doslovno ispalo iz glave. Valjda je imao problema s tiroidom ili tlakom. Nekako se vratilo u normalno stanje, a ja sam drugi dan zvala sve trgovine s horor suvenirima u Los Angelesu dok nisam pronašla jednu koja je imala zalihe gumenih očiju na vrpcama. Kupila sam gomilu i sljedećeg smo dana svi na setu nosili oči koje ‘ispadaju’ iz glave”, ispričala je glumica.

Pravi ‘Gomez’ je i dalje živ

Samo jedan član ‘odrasle’ ekipe serije šezdesetih i dalje je bio živ kad je sniman film o obitelji Addams. Riječ je o glumcu Johnu Astinu, koji je glumio Gomeza, a on je nadživio čak i Raúla Julija, koji je preminuo 1994. godine.